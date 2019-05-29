Завершим май со свежей порцией новостных бутербродов!

До начала лета и отпускной поры осталось совсем немного. Мы стараемся всё успеть и закрыть имеющиеся дедлайны, но ради этого порой приходится идти на жертвы. Не получается высыпаться, отдыхать, нормально обедать... И пусть с первыми двумя пунктами наша команда едва ли может помочь, вкусные блюда остаются одной из наших специализаций. Давайте же посмотрим на очередной рецепт, способный освежить обеденный перерыв!
Речь пойдет о горячих бутербродах с куриной грудкой, которые готовятся следующим образом:
- Наносим тонкий слой сливочного масла на ломтики хлеба для тостов, не отвлекаясь на спорное положение российской экономики
- Сверху укладываем куски вареной куриной грудки — такой же блестящей и аппетитной, как и вторая трудовая книжка
- Накрываем бутерброд сыром: можно тертым, можно просто ломтиком, главное, чтобы бухотчетность была сдана в правильном формате
- Выкладываем бутерброды на плоскую посуду, предназначенную для готовки в микроволновой печи, и готовим их в течение 40 секунд при наивысшей мощности и температуре.
Приятного аппетита! Теперь можно и взглянуть на то, что произошло за последнюю неделю.
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