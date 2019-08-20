Шведские раки в бухгалтерской заправке

За московским окном наконец-то уверенно сияет солнце, и душе хочется разнообразия. К счастью, на горизонте есть то, что нужно — на этой неделе заканчивается запрет на ловлю раков в шведских водоемах и начинается «Фестиваль раков». Конкретной даты у праздника нет, так что празднование длится всю неделю. На фестивале проходят разнообразные концерты, парады, и, конечно же, застолья с блюдами из раков. Под открытым небом накрывается стол, деревья украшаются бумажными фонариками, и начинается одна из самых грандиозных вечеринок Скандинавии!

Как же перенести кусочек этого празднества сюда, в Россию? При помощи любопытного блюда, недавно нами обнаруженного, а именно раков в итальянской заправке. Готовятся они следующим образом:

Если есть свежие раки, то отвариваем их, если же они куплены в супермаркете, то размораживаем их; в любом случае их потребуется очистить от панциря, в процессе сего размышляя о четырехдневной рабочей неделе Смешиваем в небольшой емкости оливковое масло, пропущенный через чеснокодавилку чеснок, черный молотый перец и соль, даем смеси настояться в течение 10-15 минут и правильно заполняем бланк для открытия бизнеса Нарезаем маслины и добавляем их в емкость с маслом и чесноком, после чего обдумываем плюсы ЕНВД, добавляем очищенных вареных раков, перемешиваем и сразу же подаем к столу

Приятного аппетита! А теперь к новостям недели:

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