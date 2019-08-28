Бутербродная адаптация к экономическим перипетиям

Обычно в наших еженедельных обзорах мы рассказываем о каких-либо памятных датах или праздничных событиях. Увы, сегодня мы поговорим о более печальном — как мы недавно узнали, продукты в магазинах всё чаще оплачиваются картами рассрочки. Ситуация заметно ухудшилась в сравнении с прошлым годом, и нам кажется, что к этой проблеме необходимо привлечь внимание. Действительно ли здесь дело в некой финансовой выгоде, скидках, кэшбеке и прочем? Или же россиянам действительно не хватает денег на еду?

Об этом стоит поразмыслить отдельно. А пока что мы рады предложить скромный и экономичный рецепт горячих бутербродов с колбасой, готовых поддержать нас в любой ситуации. Готовятся они следующим образом:

Натираем твердый сыр на терке и добавляем к нему мелко нарезанные лук и колбасу, рубленую зелень и сырые яйца, после чего внимательно уплачиваем страховые взносы Всё это перемешиваем и выкладываем горкой на заранее смазанные кетчупом ломтики батона, готовясь к возможному ужесточению неналоговых проверок Запекаем в духовке до румяности сыра и не забываем погрустить о низких зарплатах бюджетников

Блюдо на все случаи жизни готово! Теперь давайте же узнаем, что ещё случилось за неделю:

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