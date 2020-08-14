Как собрать документы для налоговой проверки

Проверка — сама по себе больная тема для любого бухгалтера, но когда для ее успешного прохождения надо подготовить большой объем документов это становится настоящей бедой.

Есть несколько вариантов как можно собрать документы для проверки. Не обязательно только для налоговой службы, но и, например, Пенсионного фонда, ФСС или банка. Каждый напрямую зависит от того как организовано хранение документов.

Вариант первый: бумажный архив

Если вы храните все документы в офисе или в специально отведенном под архив помещении в организации, то получаете несколько преимуществ:

доступ к данным есть постоянно;

систему хранения компания организует так, как ей удобно, например, использует цветную маркировку папок, нумерацию, нанесение штрих-кодов и т.д.

архивацией занимается штатный сотрудник и несет за свою работу ответственность.

Есть и ряд минусов:

нужно выделять помещение для хранения, аренда офиса для таких целей влетит в копеечку, а при использовании склада не факт, что будут обеспечены условия сохранности (бумага не любит сырость) и удобный доступ;

при больших объемах нужно назначать отдельного сотрудника для организации и руководства архивом. Если в компании идет текучка кадров, то новичкам понадобится время разобраться в системе хранения, еще хуже, если дела велись неправильно — бухгалтеры знают, какие порой приходится разбирать завалы, оставленные предшественниками;

к сожалению, некоторые руководители страдают любовью к бюрократии — к примеру, придется добиваться разрешения для доступа к архиву, а это будет тормозить работу.

Чтобы подготовить подборку для представления в налоговую службу или другой госорган придется пройти несколько шагов: собрать все необходимые документы, сделав выборку, например, за определенный отчетный период, затем скопировать или отсканировать документы, сшить их или собрать в единый файл (если документов много, необходимо их «сжать», уменьшив объем данных и заархивировать специальной программой).

Обратите внимание! Подготовленные копии нужно пронумеровать и составить к ним реестр, а также заверить — поставить печать (если ООО или ИП ее использует), надпись «Копия верна» и подпись ответственного лица, возможно понадобиться указать дату заверения.

После того как вы все собрали и подготовили — отправляйте или лично передавайте комплект для проверки. Обязательно сохраните подтверждение передачи — опись вложения и квитанцию почты, свой экземпляр реестра с отметкой о вручении, электронную квитанцию об отправке через оператора ТКС.

Постепенно традиционная система хранения уходит в прошлое. Многие архивы организаций сейчас оцифровывают, ведь это защищает документы от утраты. Иногда в бухгалтерию поступают чеки на бумаге, которая напоминает реквизит фокусника — сегодня на ней все напечатанное видно, а через месяц — только белый лист. Как потом подтвердить расходы?

Вариант второй: электронный

Можно даже разбить его на два типа: полностью электронный документооборот — ЭДО или комбинированный — документы поступают в организацию разными способами, бумажные экземпляры сканируют или распознают, после чего загружают в программу и (или) электронный архив.

Это уже продвинутые технологии:

Во-первых, документы аккумулируются в виде файлов, которые гораздо легче хранить и находить, чем картонные папки «Дело»;

Во-вторых, можно настроить права доступа сотрудникам и не придется каждый раз обращаться к архивариусу или руководству — достаточно войти в систему под своим логином и паролем. Проще осуществлять контроль за обращением к сведениям представляющим коммерческую, государственную тайну или к персональным данным физических лиц;

В-третьих, это экономично — не нужно отдельного помещения и специального сотрудника.

Из минусов: придется приобрести мощный сервер и настроить локальную сеть, при сканировании бумажных документов необходимо сохранять оригиналы (т.е. опять же их где-то надо хранить).

Зато подготовка подборки документов для проверки осуществляется намного быстрее. Можно сделать отбор по заданным параметрам в системе или скопировать нужные файлы из папок. В этом случае отвечать на запрос ФНС целесообразно в электронном виде, иначе какой смысл был во всех предыдущих действиях?

Вариант третий: передать архив специализированной компании

Это оптимальный вариант, если отсутствуют ресурсы для самостоятельной организации хранения. Причем в этом случае вы избавлены от всех проблем, включая сборку документов для проверки. Расскажем на примере компании «Делис Архив» как выглядит такой способ архивации.

При необходимости (вдруг у вас и на это времени не хватает) мы собираем документы от поставщиков, клиентов и курьеров сами;

Забираем из офиса документы , которые вы хотите передать на хранение ;

хранение Оцифровываем данные — сканируем и загружаем в облако «Делис Архив» , перед этим, по желанию клиента, проводим проверку реквизитов, сопоставление данных (к примеру, номенклатуры) со справочниками бухгалтерской программы.

В систему документы заносятся с указанием заданных параметров, по которым их потом легко отыскать. Мы также можем организовать процесс на вашей территории и внедрить систему хранения в организации;

Бумажные экземпляры сохраняются на специальном складе в обезличенном виде, с использованием системы кодировки;

После того, как документы переданы нам и переведены в электронный вид, вы получаете к ним доступ любым удобным способом:

на бумаге — мы сделаем копии и привезем их или оригиналы к вам в офис; через систему «Делис Архив» — работайте с электронными версиями документов, причем вы увидите образ — скан документа, это все равно как если бы у вас перед глазами находился оригинал;

Вы можете скопировать информацию на любой носитель в любом удобном формате.

Чтобы собрать, например, пакет документов для проверки за 2020 год следует просто задать соответствующий параметр в системе, отметить какие именно документы нужно отобрать (допустим, накладные, счета фактуры и акты от конкретного поставщика для встречки), затем распечатать их или скачать и передать проверяющим.

Так, благодаря системе электронного архива, можно решить сразу несколько важных задач и добиться существенной экономии, а на поиск документа будет уходить в несколько раз меньше времени. Воспользоваться архивом смогут все сотрудники компании, даже работающие на удаленке или в другом подразделении.

Если у документов закончится установленный срок хранения (о сроках хранения документов мы рассказывали в предыдущем посте), то «Делис Архив» обеспечивает их своевременное уничтожение в соответствии с требованиями законодательства.