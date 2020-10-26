Собрали для вас все самое главное за неделю на «Клерке».

В московском арбитраже привлекли к субсидиарной ответственности детей гендиректора банкротящегося предприятия. Минус 300 млн рублей. Читайте и про другие чудеса.

Цветочек аленький

Эта неделя была сказочно щедра. Прям есть что оставить нашим потомкам. Выбирай, не хочу: цифровой рубль, НДФЛ в 15%, да субсидиарку по наследству.

Вернусь через 15 минут

Путин тоже пробует удаленку. Удаленка Путина смущает. Нет, не перебои связи, а подсчет часов. Суверенный рунет — да-да-да! Двухчасовой обед — нет-нет-нет.

А если серьезно, то на «Клерке» завершается уникальная акция. 15 онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, 107 семинаров: доступ на полгода бесплатно. Подписка «Клерк.Премиум» на год и на все курсы Центра обучения «Клерка» за полцены. Каждый месяц в подписку будут добавляться новые курсы, и вам не надо будет доплачивать.

Разъяснения подъехали

Пять нестандартных ситуаций с больничным листом: разъяснения ФСС.

И из Минтруда: новому работнику придется сделать запись в бумажной трудовой, даже если он сразу выберет электронную.

Нежданчик

Сервис ФНС утверждает, что бизнесмен уплатил 350 млн налогов при обороте в 17 млн. Где деньги, налоговая?

Некто оплатил для компании оформление электронной подписи. Благотворительность или мошенничество?

Налоговикам не нравится, что компания на ОСНО. Хотят неправильные декларации.

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«Ночной бухгалтер»

За 19 октября: Собянин пообещал проверки удаленных сотрудников. Изменится заполнение платежек;

За 20 октября: Директорам еще опаснее считать счет компании лично своим. Замаячила четырехдневная неделя;

За 21 октября: Ковид вскрыл зарплатчиков в конверте. Московский отчет на удаленных пошел в регионы;

За 22 октября: Что Путину не понравилось в удаленке для работников;

За 23 октября: А можно ли вернуть переплату, которую ФНС показывает ошибочно? Вопрос на миллионы.

Вот так не надо. Понятно?

ИП беспокоится, что он тратит всю выручку на личные нужды. И что это может привлечь внимание налоговой.