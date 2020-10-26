Собрали для вас все самое главное за неделю на «Клерке».
В московском арбитраже привлекли к субсидиарной ответственности детей гендиректора банкротящегося предприятия. Минус 300 млн рублей. Читайте и про другие чудеса.
Цветочек аленький
Эта неделя была сказочно щедра. Прям есть что оставить нашим потомкам. Выбирай, не хочу: цифровой рубль, НДФЛ в 15%, да субсидиарку по наследству.
Вернусь через 15 минут
Путин тоже пробует удаленку. Удаленка Путина смущает. Нет, не перебои связи, а подсчет часов. Суверенный рунет — да-да-да! Двухчасовой обед — нет-нет-нет.
А если серьезно, то на «Клерке» завершается уникальная акция. 15 онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, 107 семинаров: доступ на полгода бесплатно. Подписка «Клерк.Премиум» на год и на все курсы Центра обучения «Клерка» за полцены. Каждый месяц в подписку будут добавляться новые курсы, и вам не надо будет доплачивать.
Разъяснения подъехали
Пять нестандартных ситуаций с больничным листом: разъяснения ФСС.
И из Минтруда: новому работнику придется сделать запись в бумажной трудовой, даже если он сразу выберет электронную.
Нежданчик
- Сервис ФНС утверждает, что бизнесмен уплатил 350 млн налогов при обороте в 17 млн. Где деньги, налоговая?
- Некто оплатил для компании оформление электронной подписи. Благотворительность или мошенничество?
- Налоговикам не нравится, что компания на ОСНО. Хотят неправильные декларации.
В блогах
- Когда бухгалтер один за всех. Подробно разбираемся с отчетами по сотрудникам и электронными трудовыми
- Дивиденды vs премия: что выгодней по налогам
- Тинькофф Бизнес запустил первую партнерскую программу специально для бухгалтеров
ТОП-статей недели
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Сроки выплаты заработной платы за первую и вторую половины месяца: шпаргалка для бухгалтера
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ТОП-5 изменений, в которых срочно должен разобраться бухгалтер
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Новые вакансии для бухгалтеров. Есть работа в Екате, Челябинске, Иркутске, ну и само-собой в Москве
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Сколько осталось 1С? С поддержки снимается редакция 1С:Бухгалтерия 2.0. Разбираемся, чем хороша ее преемница
5
Отношения юрлиц с самозанятыми будет легче признать трудовыми благодаря поправке в ТК
«Ночной бухгалтер»
За 19 октября: Собянин пообещал проверки удаленных сотрудников. Изменится заполнение платежек;
За 20 октября: Директорам еще опаснее считать счет компании лично своим. Замаячила четырехдневная неделя;
За 21 октября: Ковид вскрыл зарплатчиков в конверте. Московский отчет на удаленных пошел в регионы;
За 22 октября: Что Путину не понравилось в удаленке для работников;
За 23 октября: А можно ли вернуть переплату, которую ФНС показывает ошибочно? Вопрос на миллионы.
Вот так не надо. Понятно?
ИП беспокоится, что он тратит всю выручку на личные нужды. И что это может привлечь внимание налоговой.