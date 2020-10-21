Когда бухгалтер один за всех. Подробно разбираемся с отчетами по сотрудникам и электронными трудовыми

На долю бухгалтера редко выпадают только бухучет и налоги. Малый бизнес, нанимая главбуха, поручает ему ведение всего спектра документов — от первички и кадров до отчетности и управленческого учета. БухСофт понимает, что в этом году законодательство еще более, чем обычно, напоминает американские горки — сегодня принимают закон, а завтра его переписывают, вчера срок сдачи отчета один, а завтра другой. Поэтому мы решили показать, что вы не одни, у вас есть наша поддержка — объяснит, расскажет, поможет. Сегодня наши эксперты отвечают на вопросы об ЭТК, СЗВ-ТД, РСВ и 6-НДФЛ.

Кстати, мы выбрали необычный формат статьи — вы сможете не только прочитать вопросы и ответы, но и прослушать аудиозапись с разбором каждой ситуации.

Как сдать СЗВ-ТД после того как работники написали заявления?

Ответ экспертов БухСофт

СЗВ-ТД сдается в этом году, если речь не идет о приеме на работу или увольнении, раз в месяц до 15 числа, месяца, следующего за отчетным. Аналогично СЗВ-М.

Поэтому, если вы собрали в одном месяце сразу все заявления о переходе на ЭТК (или сохранении бумажной трудовой), то можно подать сведения сразу по всем сотрудникам. Но только по каждому нужно подать отдельную форму СЗВ-ТД, ведь в ее «шапке» заполняются данные (ФИО, дата рождения, СНИЛС) на конкретного работника.

И не забудьте, что если вы этом году на кого-то вы еще не сдавали форму, то необходимо указать в ней также данные по сотруднику по состоянию на 1 января 2020 года (например, прием на работу в 2019 году).

Можно ли отражать в одном отчете сразу несколько сведений о работнике — например, о приеме и сразу о переходе на ЭТК?

Ответ экспертов БухСофт

В 2020 году сообщать о приеме и увольнении необходимо не позднее следующего дня после кадрового события, но если, например, сотрудник устроился на работу и сразу написал заявление на ЭТК, то можно включить в форму СЗВ-ТД сразу все данные.

Аналогично можно поступить, если в течение месяца произошло какое-то кадровое событие и подано заявление. К примеру, сотрудник переведен с одной должности на другую и подал заявление о переходе на ЭТК, тогда форма СЗВ-ТД подается до 15 числа следующего месяца и включает данные и о переводе, и о подаче заявления.

При расчете заработной платы и закрытии месяца в программе БухСофт не начисляется НДФЛ на районный коэффициент, что делать?

Ответ экспертов БухСофт

В базу по расчету НДФЛ включается как сумма оклада, так и начисляемый на нее районный коэффициент. Пользователь сервиса не смогла самостоятельно разобраться — какие настройки нужно произвести, чтобы налог рассчитывался правильно, поэтому обратилась в службу поддержки. Обратите внимание, что оператор не просто направляет действия пользователя по телефону, а может в онлайн-режиме наблюдать их на своем экране и подсказывать — в какое меню зайти, куда именно нажать, какие галочки поставить и т.д.

Кстати, для всех бухгалтеров 26 октября БухСофт организует онлайн-конференцию: «Когда бухгалтер и кадровик: ключевые изменения в ТК и переход на электронные трудовые». Участие бесплатное — просто зарегистрируйтесь! Спикеры: Андреева Валентина Ивановна, ведущий специалист в области документационного обеспечения, к.и.н., автор многочисленных книг по делопроизводству. И Бобров Иван Вячеславович, Руководитель направления зарплата и кадры, бухгалтерская программа БухСофт.

От редакции «Клерк.ру»:

Редакция «Клерка» решила воспользоваться службой поддержки БухСофт и задать вопросы специалистам самостоятельно. Не доверяем мы утверждениям об экспертности на слово. Правда, сам БухСофт узнал о проверке не сразу. Наша «тайная покупательница» подключила демо-версию сервиса БухСофт Онлайн и несколько раз позвонила на линию с различными вопросами.

Надо ли подавать компании 6-НДФЛ, если она не ведет деятельность и нет начислений с начала года? Ходят слухи о проблемах с блокировкой счетов

Ответ экспертов БухСофт

Недавно на «Клерке» эта тема обсуждалась. Действительно, некоторые бухгалтеры столкнулись с тем, что от них требуют нулевые отчеты.

Давайте разберемся. Отчет 6-НДФЛ заполняется нарастающим итогом в Разделе 1, там указываются суммы дохода, вычетов, налога и т.д. с начала года. Поэтому, если у вас, например, в январе были начисления по сотрудникам, а с февраля их нет — подавать расчет нужно все равно, ведь в нем, как минимум, будет заполнен Раздел 1.

Но, если, как указано в вопросе — начислений нет с начала года (варианты тут могут быть разными — все сотрудники уволены в конце предыдущего, а директор в неоплачиваемом отпуске или компания недавно зарегистрирована, еще не вела деятельность, и не начисляла зарплату, как в этом случае), то организация не производит выплаты и по сути не является налоговым агентом, а значит и обязанности сдавать расчет у нее нет.

Вот смотрите, кого называет налоговыми агентами п.1 статьи 226 НК (мы выделили важные моменты): «Российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в Российской Федерации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 224 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.»

Т.е. пока организация или ИП не станет источником дохода, то и налоговым агентом не является.

А согласно п.1 статьи 80 НК РФ «Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, представляет собой документ, содержащий обобщенную налоговым агентом информацию в целом по всем физическим лицам, получившим доходы от налогового агента (обособленного подразделения налогового агента), о суммах начисленных и выплаченных им доходов, предоставленных налоговых вычетах, об исчисленных и удержанных суммах налога, а также других данных, служащих основанием для исчисления налога.»

У организации, которая не производит выплаты, не является налоговым агентом и не имеет соответствующих данных, отсутствуют причины для формирования и подаче нулевого расчета.

Из записи вы можете узнать реквизиты писем ФНС, подтверждающих эту позицию.

Как рассчитать взносы и заполнить РСВ за 3-й квартал 2020 года, если у организации льготный тариф?

Ответ экспертов БухСофт

Во втором квартале 2020 года организация не работала — не было начислений зарплаты, все ушли в отпуска за свой счет. В третьем работала. Зарплата выплачивается выше МРОТ. При этом, компания имеет право на льготу — пониженные взносы, т.к. является малым предприятием. Как рассчитать правильно взносы, если оклад сотрудника за месяц — 29000? Как заполнить отчет РСВ (оклад в течение квартала не менялся)?

Действительно, для представителей малого бизнеса введен пониженный размер страховых взносов в этом году: 10% вместо 22% на пенсионное страхование, 5% вместо 5,1% — на медицинское и 0% вместо 2.9% в ФСС на случай временной нетрудоспособности, беременности и родов.

Но льготные тарифы действуют на месячную сумму дохода физлица, превышающую МРОТ — 12130 рублей.

В данном случае нужно заполнить два листа приложения 1 и 2 к Разделу 1 и по два листа Раздела 3 на каждого сотрудника.

В первом листе приложения 1 нужно заполнить Подразделы 1.1 и 1.2. Укажите основной код тарифа — 01 и сумму не превышающую МРОТ по каждому сотруднику, в каждом месяце, когда был начислен доход.

Укажите количество застрахованных лиц и число лиц, с выплат которым начислены страховые взносы в строках 010 и 020 Подразделов 1.1 и 1.2

В июле, августе и сентябре нужно указать по 12130 по строкам 030 и 050 по графам 2, 3 и 4 подразделов 1.1 и 1.2 приложения 1 к разделу 1. По графе 1 по этим строкам нужно показать сумму выплат и, соответственно, базу начисления взносов по основному тарифу с начала года.

По строкам 060 Подразделов 1.1. и 1.2. необходимо показать сумму взносов, рассчитанных с МРОТ, т.е. 2668,60 в каждом месяце по взносам на пенсионное страхование и 618,63 по взносам на медицинское страхование.

Дополнительно нужно заполнить строку 061 Подраздела 1.1 Приложения 1 к Разделу 1, в которой продублировать сумму взносов на пенсионное страхование.

На втором листе приложения 1 нужно указать код тарифа 20 — тариф для малых и средний предприятий и суммы, превышающие МРОТ по каждому сотруднику, в каждом месяце, когда был начислен доход.

Укажите количество застрахованных лиц и число лиц, с выплат которым начислены страховые взносы в строках 010 и 020 Подразделов 1.1 и 1.2. Сведения по строкам 010 на первом и втором листе Приложения 1 будут совпадать, а сведения по строке 020 могут не совпадать, если есть сотрудники, которые получали доход, в размере, не превышающем МРОТ за месяц.

В июле, августе и сентябре (это графы 2, 3 и 4 Отчета) нужно показать выплаты в сумме 16870 рублей (29000 рублей минус МРОТ 12130 рублей) по строкам 030 и 050 подразделов 1.1 и 1.2 приложения 1 к разделу 1.

По строкам 060 нужно показать сумму взносов, рассчитанную с суммы превышающей МРОТ, т.е. 1687 рублей в каждом месяце (16870*10%) по взносам на пенсионное страхование и 843,5 (16870*5%) по взносам на медицинское страхование. Дополнительно нужно заполнить строку 061 Подраздела 1.1 Приложения 1 к Разделу 1, в которой продублировать сумму взносов на пенсионное страхование.

В схожем порядке заполняют приложение 2, но есть несколько отличий.

После отражения сведений по первому тарифу не нужно заполнять лист со строками 070, 080 и 090. Нужно перейти к заполнению сведений по тарифу 20.

Для тарифа 20 бухгалтер заполнит строки: 010, 015, 020, 050 и 090.

По строке 050 нужно показать базу начисления взносов по нулевому пониженному тарифу 16870 по сотруднику в каждом месяце. В строку 060 нужно заполнить нулями, т.к. взносы начисляются по нулевому тарифу.

После заполнения приложения 2 по двум тарифам бухгалтер заполнить лист со строками 070, 080, 090 в целом по плательщику и по строке 090 покажет сумму взносов на социальное страхование к уплате.

В разделе 3 нужно заполнить по два листа на каждого сотрудника.

На первом листе заполняют личные данные сотрудника (Раздел 3.1), а в разделе 3.2 показывают сведения в пределах МРОТ за каждый месяц получения дохода в последнем квартале:

По строке 130 нужно указать код категории застрахованного лица, который соответствует основному тарифу — код НР.

По строкам 140 и 150, выплаты в пределах МРОТ — 12130 рублей.

По строкам 170 — сумму взносов 2668,60

На втором листе Раздела 3 раздел 3.1 с личными данными заполнять не нужно. Нужно только заполнить раздел 3.2, в котором показать выплаты, превышающие МРОТ и взносы с них за каждый месяц получения дохода в последнем квартале:

По строке 130 нужно указать код категории застрахованного лица, который соответствует пониженному тарифу — код МС.

По строкам 140 и 150, выплаты превышающие МРОТ 16870 рублей.

По строкам 170 — сумму взносов 1687 рублей.

Нам кажется, что «Клерк.ру» быть может спокоен — эксперты нашей линии справились со своей задачей на отлично.