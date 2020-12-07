Гипер-скандал с уточненками по НДС. Подводные камни ПСН. Неделя на «Клерке»

Кажется, конец года идет по нарастающей и испытывает на прочность абсолютно всех. Ибо о прошедшей неделе иначе не сказать.
Главный фокус
Многие ИП не смогут применять ПСН, но они пока об этом не знают. Рассказываем, где собака зарыта.
Перемены недели
ФНС готовится к масштабной реформе системы: малочисленные инспекции будут укрупнять. Если конкретнее, то все функции упраздняемых территориальных инспекций будут выполняться соответствующими региональными Управлениями ФНС.
Ассорти важных новостей
- В выписках из электронной трудовой книжки теперь будут сведения о стаже до 2020 года
- Как будут облагать налогами банковские вклады
- Налог на движимое имущество хотят вернуть
- Изменится классификация основных средств
- С 1 февраля 2021 в чеке ККТ надо указывать номенклатуру
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Свобода слова недели
В середине недели на «Клерке» вышла статья Михаила Жуховицкого о поддельных отчетах по НДС. Число просмотров уже перевалило за сотню тысяч, резонанс от статьи набирает обороты до сих пор.
По этому случаю рассказываем, как действовать вашей компании, если прилетела нулевка.
А уже на следующий день после публикации к нам прилетело сначало предложение о взятке, а потом хакерская атака.
Теперь редакции угрожают судом.
«Ночной бухгалтер»
За 30 ноября: Инспекция навязывает налоговый мониторинг? Коррупционная жуть с НДС
За 1 декабря: Новые коды доходов по НДФЛ. Сто первый раз про ЕНВД
За 2 декабря: Почему многие ИП не смогут применять ПСН? «Клерк» пытались подкупить, а потом атаковали хакеры
За 3 декабря: Антиотмывочных проверок бизнеса будет меньше. В Думе хотят ввести продовольственные карточки?
За 4 декабря: Компании ждут проверки по соблюдению закона об удаленке?
ТОП блогов
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ТОП-4 статьи
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Всякая всячина недели
Продолжение скандала прошлой недели
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