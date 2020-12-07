Гипер-скандал с уточненками по НДС. Подводные камни ПСН. Неделя на «Клерке»

Кажется, конец года идет по нарастающей и испытывает на прочность абсолютно всех. Ибо о прошедшей неделе иначе не сказать.

Главный фокус

Многие ИП не смогут применять ПСН, но они пока об этом не знают. Рассказываем, где собака зарыта.

Перемены недели

ФНС готовится к масштабной реформе системы: малочисленные инспекции будут укрупнять. Если конкретнее, то все функции упраздняемых территориальных инспекций будут выполняться соответствующими региональными Управлениями ФНС.

Ассорти важных новостей

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Свобода слова недели

В середине недели на «Клерке» вышла статья Михаила Жуховицкого о поддельных отчетах по НДС. Число просмотров уже перевалило за сотню тысяч, резонанс от статьи набирает обороты до сих пор.

По этому случаю рассказываем, как действовать вашей компании, если прилетела нулевка.

А уже на следующий день после публикации к нам прилетело сначало предложение о взятке, а потом хакерская атака.

Теперь редакции угрожают судом.

«Ночной бухгалтер»

За 30 ноября: Инспекция навязывает налоговый мониторинг? Коррупционная жуть с НДС

За 1 декабря: Новые коды доходов по НДФЛ. Сто первый раз про ЕНВД

За 2 декабря: Почему многие ИП не смогут применять ПСН? «Клерк» пытались подкупить, а потом атаковали хакеры

За 3 декабря: Антиотмывочных проверок бизнеса будет меньше. В Думе хотят ввести продовольственные карточки?

За 4 декабря: Компании ждут проверки по соблюдению закона об удаленке?

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Продолжение скандала прошлой недели

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