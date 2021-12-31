Чем интересовались клерки на «Клерке» в 2021 году: топ-5 статей, новостей и блогов

За год на нашем портале вышло несколько тысяч материалов. Мы проанализировали, какие из них больше всего заинтересовали наших читателей. В топе: проверки, пенсии, новости про ИП и прослеживаемость. Ну, и вакцинация с куар-кодами, конечно. Вспомните, как прошел 2021-й.
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