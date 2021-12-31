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Чем интересовались клерки на «Клерке» в 2021 году: топ-5 статей, новостей и блогов

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

За год на нашем портале вышло несколько тысяч материалов. Мы проанализировали, какие из них больше всего заинтересовали наших читателей. В топе: проверки, пенсии, новости про ИП и прослеживаемость. Ну, и вакцинация с куар-кодами, конечно. Вспомните, как прошел 2021-й. 

Топ-5 по просмотрам

Новости:

ВНИМАНИЕ! На «Клерке» стартует набор в группу повышения квалификации по теме «НДС: декларация за 4 квартал а работа в 2022 году». Это вебинар, по итогам которого сдадите тест и получите официальное удостоверение о повышении квалификации с занесением в госреестр. 

Научим рабоать с самым неприятным налогом, в процессе практикума вы сможете задать любые вопросы напрямую лектору.

Лектор — Эльвира Митюкова. Посмотреть программу практикума и забронировать место можно тут

Статьи:

Блоги: 

Топ-5 по комментариям

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