⛔За что бизнес оштрафуют в 2024 году. Обзор лучших чек-листов, гайдов и важных изменений в штрафах

Мы собрали для вас обзор материалов, которые будут полезны бухгалтеру, руководителю и ИП. Понимание масштабов ответственности отрезвит тех, кто обычно надеется на авось. Какие штрафы и за какие нарушения грозят бизнесу в 2024 году, на что обратить внимание, готовые решения — в нашем обзоре.

Штрафы за нарушения в работе с персональными данными

Для правильной работы с персональными данными и их корректной обработки нужно знать и соблюдать требования нормативно-правовых актов и законов.

Ознакомьтесь с актуальным перечнем документов для организации работы с персональными данными. На «Клерке» есть видео, где эксперты подробно рассказывают о правилах обработки таких данных. Легкомысленное отношение к требованиям Роскомнадзора и закона № 152-ФЗ при работе с персональными данными может привести к немалым штрафам. Копия паспорта в личном деле может хранитьсятолько с письменного согласия работника, иначе компанию могут привлечь к ответственности и выписать штраф. Недавно в Госдуму внесли несколько законопроектов, которые ужесточат наказание за нарушения при работе с персональными данными. Если эти законопроекты примут, то за утечку персональных данных компания может получить штраф до 15 млн рублей. Поэтому обеспечить защиту ваших данных от утечек нужно уже сейчас.

Штрафы за маркировку

Перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке постоянно расширяется.

Информацию об основных видах правонарушений при работе с маркированными товарами и о том, какая ответственность за это грозит, эксперты собрали здесь. С 1 сентября 2023 года действуют штрафы за нарушение требований о маркировке рекламы. Правила маркировки рекламы распространяются не только на юридических лиц и ИП, но и на самозанятых.

Штрафы за онлайн-кассы

Практически все организации и ИП, которые производят расчеты за товары или услуги с физическими и юридическими лицами, должны применять ККТ. Но среди них есть исключения. В 2023 году действует мораторий на плановые проверки бизнеса. Но есть ряд критериев, по которым налоговики заподозрят нарушения при работе с ККТ, и это повлечет проведение контрольных мероприятий. Если при проверке налоговики выявят нарушения — бизнесу грозят штрафы. Поводом для штрафа могут стать не только неприменение ККТ, ее отсутствие или неправильное использование, но и ошибки в чеках. Полезные инструкции, как исправить ошибки в чеках, чтобы не нарваться на штрафы — есть в этом обзоре.

Также на «Клерке» есть готовые чек-листы и гайды, которые помогут бизнесу из различных сфер наладить прием платежей в соответствии со всеми требованиями 54-ФЗ:

Эта инструкция поможет выбрать онлайн-кассу, которая подойдет именно вашему бизнесу. Если вы торгуете в сети — вам тоже нужна онлайн-касса. Как принимать платежи в соцсетях — эксперты дали рекомендации здесь. Зимой продаете новогодние елки, а летом — холодные напитки из фудтрака, вам будет полезно узнать, как сэкономить на онлайн-кассах. Инструкция по организации приема оплаты в салонах красоты — здесь. Готовое решение для бизнеса, который занимается развозной и разносной торговлей — тут. Эксперты ответили на вопрос — нужна ли касса на пункте выдачи заказов.

Штрафы за налоговые нарушения

За нарушения налогового законодательства установлена налоговая, административная и уголовная ответственность.

Штрафы установлены за ошибки в учете, за нарушения при сдаче отчетности в налоговую инспекцию и за другие нарушения. Совсем скоро стартует отчетная кампания за 2023 год, а большинство форм отчетов нужно будет сдать в обновленном виде. Чтобы отчитаться по актуальным формам — рекомендуем заполнить их в программе 1С.

Следите за публикациями на «Клерке», мы продолжим публиковать полезные обзоры для бизнеса и бухгалтера.