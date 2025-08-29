💥 У ФНС технические работы, выходной 1 сентября уже в законопроекте, переводы ИП самим себе под прицелом налоговиков, что меняется с 01.09.2025. Топ новостей за неделю
👪 Работодателей хотят обязать отпускать сотрудников на День знаний — законопроект уже в Госдуме
Сейчас сотрудник может попросить у работодателя выходной в День знаний 1 сентября, но тот не обязан его предоставлять. Депутаты хотят это изменить.
❔ ИП получают налоговые требования о перечислении самим себе денег через зарплатный проект. Опрос
Перевод денег ИП с расчетного счета на личную карту по зарплатному проекту не облагается НДФЛ и страховыми взносами. Если налоговики присылают требования, то нужно объяснить, что предприниматель ничего не нарушает.
❌ Миронов предлагает отменить пенсионные баллы
Предлагается при назначении пенсии учитывать только стаж, заработок и условия труда.
😷 Совместителю придется болеть сразу на обеих работах, иначе пособие не дадут
СФР разъяснил, что оплата больничного – это компенсация потери заработка. И если человек все же работает и получает зарплату – компенсировать нечего.
📞 Кабмин утвердил маркировку звонков с бизнес-номеров
С 1 сентября 2025 года операторы связи будут заключать с предпринимателями договоры о предоставлении информации для маркировки звонков. Так абоненты смогут понять, какая компания хочет с ними связаться.
❗ В новых регионах утвердили населенные пункты, где можно работать без ККТ
Использовать кассовую технику должны все ИП и юрлица в новых регионах России. Но в населенных пунктах со сложной оперативной обстановкой можно работать без нее. В трех регионах перечни уже утвердили.
👓 Все основные изменения с 1 сентября 2025 года для бухгалтера: обзор
В сентябре 2025 года начинает действовать множество новшеств в российском законодательстве, которые напрямую затрагивают работу бухгалтера (обзор дополняется).
❗ Касса с 01.09.2025 должна соответствовать новым требованиям закона независимо от условий ее применения
К 1 сентября 2025 года нужно перепрошить ККТ с учетом изменений, даже если она работает в автономном режиме.
🌃 Минимальная надбавка за ночные смены с 1 сентября 2025 закреплена федерально
Доплата должна быть не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час.
📄 С 1 сентября 2025 года МВД меняет форму уведомления о заключении трудового договора с иностранцем
Мигранты с патентом смогут работать в соседних регионах, а работодатели будут подавать уведомление о заключении/расторжении договоров с ними.
❗ ЦБ: банки должны раскрывать причину блокировки счетов. Он начинает следить
Кредитные организации должны сообщать клиентам о причинах блокировки счетов, карт и интернет-банкинга, а также рассказывать, что делать для восстановления обслуживания.
❔ ФНС рассказала о профвычетах ИП в форме викторины, и правильно отвечают далеко не все. Нормы сформулированы очень сложно, объяснил налоговый эксперт
Предприниматели могут получить профессиональные налоговые вычеты в сумме фактических документально подтвержденных расходов. В некоторых случаях можно получить вычет без подтверждения.
❗ Минтруд поменял правила назначения и выплаты детских пособий
С 1 сентября 2025 вырастут пособия беременным студенткам. В связи с этим уточняют порядок назначения и выплаты пособий на детей.
💳 За владение большим количеством банковских карт россиян наказывать не будут
Следить за числом карт у людей будут банки. Ответственность для физлиц не предусмотрена.
❗ У ФНС будут технические работы с 28 августа по 1 сентября 2025 года
Скорректируйте свой календарь отчетности, чтобы успеть подготовить и сдать нужные документы.
✅ Для МСП предложили ввести гибкую систему страховых взносов
Депутат предлагает учитывать категорию компании и специфику отрасли, маржинальность и другие факторы.
📈 Депутат перечислил пенсии, которые вырастут в 2026 году: таблица с новыми суммами выплат
Общая индексация пенсий в феврале и апреле 2026 года составит порядка 9%.
