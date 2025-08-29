💥 У ФНС технические работы, выходной 1 сентября уже в законопроекте, переводы ИП самим себе под прицелом налоговиков, что меняется с 01.09.2025. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели с 18 по 22 августа 2025 года, которые вы могли пропустить.

👪 Работодателей хотят обязать отпускать сотрудников на День знаний — законопроект уже в Госдуме

Сейчас сотрудник может попросить у работодателя выходной в День знаний 1 сентября, но тот не обязан его предоставлять. Депутаты хотят это изменить.

❔ ИП получают налоговые требования о перечислении самим себе денег через зарплатный проект. Опрос

Перевод денег ИП с расчетного счета на личную карту по зарплатному проекту не облагается НДФЛ и страховыми взносами. Если налоговики присылают требования, то нужно объяснить, что предприниматель ничего не нарушает.

❌ Миронов предлагает отменить пенсионные баллы

Предлагается при назначении пенсии учитывать только стаж, заработок и условия труда.

😷 Совместителю придется болеть сразу на обеих работах, иначе пособие не дадут

СФР разъяснил, что оплата больничного – это компенсация потери заработка. И если человек все же работает и получает зарплату – компенсировать нечего.

📞 Кабмин утвердил маркировку звонков с бизнес-номеров

С 1 сентября 2025 года операторы связи будут заключать с предпринимателями договоры о предоставлении информации для маркировки звонков. Так абоненты смогут понять, какая компания хочет с ними связаться.

❗ В новых регионах утвердили населенные пункты, где можно работать без ККТ

Использовать кассовую технику должны все ИП и юрлица в новых регионах России. Но в населенных пунктах со сложной оперативной обстановкой можно работать без нее. В трех регионах перечни уже утвердили.

👓 Все основные изменения с 1 сентября 2025 года для бухгалтера: обзор В сентябре 2025 года начинает действовать множество новшеств в российском законодательстве, которые напрямую затрагивают работу бухгалтера (обзор дополняется).

❗ Касса с 01.09.2025 должна соответствовать новым требованиям закона независимо от условий ее применения

К 1 сентября 2025 года нужно перепрошить ККТ с учетом изменений, даже если она работает в автономном режиме.

🌃 Минимальная надбавка за ночные смены с 1 сентября 2025 закреплена федерально

Доплата должна быть не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час.

📄 С 1 сентября 2025 года МВД меняет форму уведомления о заключении трудового договора с иностранцем

Мигранты с патентом смогут работать в соседних регионах, а работодатели будут подавать уведомление о заключении/расторжении договоров с ними.

❗ ЦБ: банки должны раскрывать причину блокировки счетов. Он начинает следить

Кредитные организации должны сообщать клиентам о причинах блокировки счетов, карт и интернет-банкинга, а также рассказывать, что делать для восстановления обслуживания.

❔ ФНС рассказала о профвычетах ИП в форме викторины, и правильно отвечают далеко не все. Нормы сформулированы очень сложно, объяснил налоговый эксперт

Предприниматели могут получить профессиональные налоговые вычеты в сумме фактических документально подтвержденных расходов. В некоторых случаях можно получить вычет без подтверждения.

❗ Минтруд поменял правила назначения и выплаты детских пособий

С 1 сентября 2025 вырастут пособия беременным студенткам. В связи с этим уточняют порядок назначения и выплаты пособий на детей.

💳 За владение большим количеством банковских карт россиян наказывать не будут

Следить за числом карт у людей будут банки. Ответственность для физлиц не предусмотрена.

❗ У ФНС будут технические работы с 28 августа по 1 сентября 2025 года

Скорректируйте свой календарь отчетности, чтобы успеть подготовить и сдать нужные документы.

✅ Для МСП предложили ввести гибкую систему страховых взносов

Депутат предлагает учитывать категорию компании и специфику отрасли, маржинальность и другие факторы.

📈 Депутат перечислил пенсии, которые вырастут в 2026 году: таблица с новыми суммами выплат

Общая индексация пенсий в феврале и апреле 2026 года составит порядка 9%.