💥 Новые налоги для самозанятых, Минфин решил про совмещение НДС 5 и 22%, налоговые хотят старые долги, которые сами упустили, новые формы от СФР. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с 26 по 30 января 2026 года, которые вы могли пропустить.

❌ На УСН нельзя совмещать ставки НДС 5% и 22%

Упрощенцы без НДС могут добровольно выставлять счета-фактуры со ставкой НДС 22%, а упрощены с НДС 5% – не могут.

❗ Новых налогов для самозанятых до 2028 года не будет – депутат Исаев

До завершения эксперимента новых налогов для самозанятых и их контрагентов не будет.

💰 Депутаты предлагают установить минимальную почасовую оплату труда

Размер минимальной почасовой оплаты будет не ниже суммы из МРОТ.

✅ Для отражения в бухотчетности изменения элементов амортизации разработана новая рекомендация

При изменении элементов амортизации меняются показатели отчетного периода или и отчетного, и будущих периодов.

❗ ФНС уточнила, как заполнять персонифицированные сведения по взносам за директора с 2026 года

В отчетности по страховым взносам пишут и базу, и сумму выплат.

👓 Какие изменения с февраля 2026 года: обзор для бухгалтера В феврале 2026 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера. Обзор дополняется.

👉 Налоговики стали активно предлагать бизнесу уплатить старые долги: причины

ФНС стала проверять старые долги предпринимателей. Но из-за того, что инспекции не могут назначить выездную налоговую проверку, предлагают добровольно уплатить налог в бюджет.

✅ Памятка Минтруда – куда подать заявление на пособие

Минтруд рассказал, куда обращаться, чтобы оформить социальные пособия и выплаты.

✉ Налоговики начали рассылать уведомления тем, кто обязан подать декларации 3-НДФЛ за 2025 год

До 30 апреля 2026 нужно сдать 3-НДФЛ за 2025 год.

💥 Депутаты хотят перейти с ежегодной индексации пенсий к ежеквартальной

Новый порядок индексации страховых и социальных пенсий позволит в течение года сократить разницу между ростом цен и размером выплат.

📄 Как перейти на электронные перевозочные документы: инструкция-2026 от ФНС

Электронные передаточные документы позволяют ускорить процесс взаиморасчетов — оплата будет приходить на 20 дней быстрее.

📅 Выходные дни перестанут учитывать в отпуске — такой законопроект депутаты внесли в Госдуму

Чтобы лучше защитить права сотрудников на отдых, депутаты предложили не считать выходные в днях отпуска.

🏠 Как налоговая узнает, что вы сдаете квартиру в аренду и как накажет. Выпуск № 14 подкаста «Налоговое утро»

Если вы решили сдать пустующее жилье и немного заработать, не забудьте заплатить НДФЛ. Не заплатите добровольно — придется принудительно, но только с более серьезными последствиями в деньгах.

💣 С 2026 года РК для НДФЛ опять выделяют

С 1 января 2026 нужно выделять районные коэффициенты и надбавки в больничных и отпускных.

📄 СФР изменил формы документов для проверок работодателей

Будут новые формы акта выездной проверки уплаты страховых взносов и решения о несоответствии сведений об основном виде экономической деятельности.

💢 В 2026 году спрос на бухгалтерское сопровождение уже вырос более чем в два раза. Особенно у МСП

Больше всего требуются услуги по ведению налогового учета.

❔ Нужно ли платить взносы за директора, если он ушел в оплачиваемый отпуск

Взносы с МРОТ нужно платить, даже если заплатили отпускные, и зарплаты нет.

👔 ФНС ответила, подавать ли ЕНП-уведомление по страховым взносам за директора

Уведомление по взносам за руководителя представляют в установленном порядке.

📄 Утвердили документы для расчетов с НДС

С 1 апреля 2026 нужно применять новые формы счета-фактуры, книги покупок и книги продаж.