💥 Новые налоги для самозанятых, Минфин решил про совмещение НДС 5 и 22%, налоговые хотят старые долги, которые сами упустили, новые формы от СФР. Топ новостей за неделю
❌ На УСН нельзя совмещать ставки НДС 5% и 22%
Упрощенцы без НДС могут добровольно выставлять счета-фактуры со ставкой НДС 22%, а упрощены с НДС 5% – не могут.
❗ Новых налогов для самозанятых до 2028 года не будет – депутат Исаев
До завершения эксперимента новых налогов для самозанятых и их контрагентов не будет.
💰 Депутаты предлагают установить минимальную почасовую оплату труда
Размер минимальной почасовой оплаты будет не ниже суммы из МРОТ.
✅ Для отражения в бухотчетности изменения элементов амортизации разработана новая рекомендация
При изменении элементов амортизации меняются показатели отчетного периода или и отчетного, и будущих периодов.
❗ ФНС уточнила, как заполнять персонифицированные сведения по взносам за директора с 2026 года
В отчетности по страховым взносам пишут и базу, и сумму выплат.
👓 Какие изменения с февраля 2026 года: обзор для бухгалтера
В феврале 2026 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера. Обзор дополняется.
👉 Налоговики стали активно предлагать бизнесу уплатить старые долги: причины
ФНС стала проверять старые долги предпринимателей. Но из-за того, что инспекции не могут назначить выездную налоговую проверку, предлагают добровольно уплатить налог в бюджет.
✅ Памятка Минтруда – куда подать заявление на пособие
Минтруд рассказал, куда обращаться, чтобы оформить социальные пособия и выплаты.
✉ Налоговики начали рассылать уведомления тем, кто обязан подать декларации 3-НДФЛ за 2025 год
До 30 апреля 2026 нужно сдать 3-НДФЛ за 2025 год.
💥 Депутаты хотят перейти с ежегодной индексации пенсий к ежеквартальной
Новый порядок индексации страховых и социальных пенсий позволит в течение года сократить разницу между ростом цен и размером выплат.
📄 Как перейти на электронные перевозочные документы: инструкция-2026 от ФНС
Электронные передаточные документы позволяют ускорить процесс взаиморасчетов — оплата будет приходить на 20 дней быстрее.
📅 Выходные дни перестанут учитывать в отпуске — такой законопроект депутаты внесли в Госдуму
Чтобы лучше защитить права сотрудников на отдых, депутаты предложили не считать выходные в днях отпуска.
🏠 Как налоговая узнает, что вы сдаете квартиру в аренду и как накажет. Выпуск № 14 подкаста «Налоговое утро»
Если вы решили сдать пустующее жилье и немного заработать, не забудьте заплатить НДФЛ. Не заплатите добровольно — придется принудительно, но только с более серьезными последствиями в деньгах.
💣 С 2026 года РК для НДФЛ опять выделяют
С 1 января 2026 нужно выделять районные коэффициенты и надбавки в больничных и отпускных.
📄 СФР изменил формы документов для проверок работодателей
Будут новые формы акта выездной проверки уплаты страховых взносов и решения о несоответствии сведений об основном виде экономической деятельности.
💢 В 2026 году спрос на бухгалтерское сопровождение уже вырос более чем в два раза. Особенно у МСП
Больше всего требуются услуги по ведению налогового учета.
❔ Нужно ли платить взносы за директора, если он ушел в оплачиваемый отпуск
Взносы с МРОТ нужно платить, даже если заплатили отпускные, и зарплаты нет.
👔 ФНС ответила, подавать ли ЕНП-уведомление по страховым взносам за директора
Уведомление по взносам за руководителя представляют в установленном порядке.
📄 Утвердили документы для расчетов с НДС
С 1 апреля 2026 нужно применять новые формы счета-фактуры, книги покупок и книги продаж.
Начать дискуссию