💥 Новая форма РСВ и регламент для документов ДСП, у ФНС меняются алгоритмы шифрования, изменения по ЕНС с 01.09.2026, прогноз о стагфляции в РФ. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с 9 по 13 марта 2026 года, которые вы могли пропустить.

💢 Право запрашивать профилактические визиты могут дать всем категориям бизнеса

На начало 2026 года инициировать профилактический визит могут только малые предприятия, госучреждения, социальные НКО. Это право просят расширить на важные события в любом бизнесе.

❗ На АУСН можно учесть в расходах зарплату, начисленную при УСН

При УСН и АвтоУСН применяется кассовый метод. Расходы в виде зарплаты и зарплатных налогов учитывают по мере их оплаты.

🙏 ТПП просит не увеличивать в разы штрафы за неприменение касс

Госдума рассматривает законопроект об увеличении в 5 раз штрафов за неприменение ККТ. ТПП считает, что это не соотносится с реальной экономической ситуацией.

📄 Утверждены правила обращения с электронными документами для служебного пользования

Обработку и обмен электронными документами ДСП нужно проводить с использованием систем ЭДО, отвечающих требованиям информационной безопасности.

⏳ До 25 марта нужно сдать налоговую отчетность + что заплатить до 30-го

Налоговики напомнили о сроках сдачи отчетности и уплаты налогов в марте 2026 года.

❌ Маркетплейсам могут запретить повышать комиссии чаще раза в квартал

Слуцкий просит ограничить частоту роста комиссий интернет-площадок.

📄 Для приема на работу иностранцев в 2026 году будут новые формы уведомлений

МВД хочет обновить формы сообщения о приеме и увольнении иностранцев и о выплате зарплаты высококвалифицированному специалисту.

💣 Назвали профессии, которые первыми исчезнут из-за ИИ. Бухгалтеры тоже есть

Нейросети могут заменить документоведов, секретарей, IT-специалистов, копирайтеров, переводчиков, SMM-менеджеров и неопытных бухгалтеров.

❗ Для всех товаров при импорте из ЕАЭС понадобится документ о предстоящей поставке и обеспечительный платеж

Законопроект о создании системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) одобрила правкомиссия.

👶 За рождение и воспитание ребенка предлагают начислять пенсионные баллы. Отцам – если подтвердят участие в воспитании

При рождении одного могут дать 3 пенсионных балла, двух детей — 5, трех детей — 7, четырех и более – 10 баллов.

✅ Как отразить налоговые вычеты в уточненке 3-НДФЛ, чтобы не было задолженности: инструкция 2026

Если в уточненной декларации не отразить ранее заявленные вычеты в первичной, на ЕНС будет задолженность.

🚗 Депутаты просят проверить законность налогообложения очень льготных автокредитов

В СМИ появились сообщения о доначислении НДФЛ людям, которые брали кредиты на машину по низким ставкам. Главу ФНС просят разъяснить, как определяется взаимозависимость.

❗ У ФНС новые алгоритмы шифрования: что проверить до 1 апреля 2026 года + комментарий Такском

Если средство криптозащиты не обновить, то после перехода налоговиков на новый алгоритм шифрования, вы не сможете расшифровать входящие от ФНС документы.

🔓 Разблокировать банковские карты можно будет через Госуслуги

Минцифры и Центробанк прорабатывают возможность разблокировки счетов с помощью Госуслуг.

💣 На маркетплейсах идут массовые проверки из-за неоформленных сотрудников

Роструд ищет неоформленных сотрудников на складах маркетплейсов, а ФНС подозревает владельцев ПВЗ в уклонении от уплаты НДФЛ и страховых взносов.

⚡ ФНС меняет форму отчета РСВ. Пока действует рекомендуемая

С 6 мая 2026 будет новая форма расчета по страховым взносам.

👍 Подтвердить расходы на лечение будет проще

Минздрав предложил уточнить правила для платных медуслуг.

❗❗ Свинцов: Роскомнадзор сможет полностью блокировать не только нелегальный VPN-трафик, а «абсолютно все»

Депутат считает, что Россия должна двигаться по китайскому варианту.

💣 Прогноз: экономика России в одном шаге от стагфляции

В России растут цены и одновременно наблюдается застой ВВП, поэтому аналитики ЦМАКП считают, что экономика в шаге от стагфляции.

❗ С 1 сентября 2026 снова меняется порядок зачета и возврата денежных средств с ЕНС

Средства, учтенные за уклонение от уплаты налогов и страховых взносов, не вернут на ЕНС, зачесть тоже нельзя.