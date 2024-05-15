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Налоговая оговорка

​Налоговая оговорка. Оговорка не приговорка (каламбур)

Нас уже несколько раз просили разобрать вопрос налоговой оговорки.

Кратко опишем, что такое налоговая оговорка и зачем она нужна.

Если кратко, то «налоговая оговорка» это мечта инспектора. Вы подписываете согласие на раскрытие налоговой тайны — официальное разрешение налогоплательщика на использование некоторых сведений в общедоступном формате. То есть ваш покупатель имеет возможность получить информацию о разрывах по всей цепочке поставщиков.

А в договор с покупателями вы включаете специальный пункт, что берете на себя обязательство возместить имущественные потери Покупателю (и/или третьему лицу), в том числе потери, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Покупателю или к третьему лицу. Аналогичный пункт можете включить в договор с поставщиком.

Как только у вашего покупателя (выгодоприобретателя по классификации ФНС) появляются претензии налогового органа «о разрывах в цепочке поставщиков», он быстро доплачивает в бюджет спорные суммы и выставляет вам претензию в соответствии с договором. Такая система действует у участников Хартии АПК. И так доходят до «самого слабого звена», которое и становится крайним в цепочке поставщиков.

Как было сказано выше, мечта для налогового инспектора. Погрозил пальчиком, сунул под нос налогоплательщику распечатку из АСК НДС-2, пополнил бюджет (а с ним и улучшил свое материальное положение через СМС), а налогоплательщики пусть сами ищут кто из них крайний. Но, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Что будет, если ты заплатил в бюджет, а поставщик на требование возместить потери отвечает «сам дурак»? Конечно же, суд! Ведь у нас есть ДОГОВОР!

Вот тут мы с вами и подходим к довольно интересному делу А55-33207/2019 — https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/7d8d1cc7-17b8-4d55..

Между Покупателем и Поставщиком в договор была включена налоговая оговорка, товар поставлен. Через какое-то время Покупатель получает от своей налоговой письмо, о том, что «на основании анализа данных, содержащихся в информационных системах налоговых органов, выявлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товара для принятия к вычету НДС по взаимоотношениям с контрагентом — продавцом».

Покупатель направляет претензию Продавцу, на которую тот отвечает, что у него все хорошо, со своим поставщиком он этот вопрос урегулировал. А в это время у Покупателя проходит комиссия по легализации налоговой базы, где Поставщик представлен сомнительной организацией и Покупателю предложено уточниться на 583 тысячи руб. Что Покупатель и делает, подав уточненку. Одновременно выставив претензию Поставщику с требованием погасить убытки.

Поставщик же посылает их в сад (точнее в суд). А суд (две инстанции) отказывает Покупателю в удовлетворении исковых требований. Потому, что комиссия по легализации это вам не решение налогового органа. Тогда Покупатель привлекает в качестве третьего лица свою инспекцию. Мол, вы же нам про Поставщика такого написали, что «ужас, ужас, ужас».

Но налоговый орган обратил внимание суда на то обстоятельство, что исполнение протокола от 14.08.2019 по представлению уточненной декларации нес рекомендательный характер и исполнен Покупателем добровольно. При этом, протокол от не является документом подтверждающим отказ Инспекции в налоговом вычете и не нарушает права Покупателя в получении налогового вычета по НДС. Занавес. «Пошли вон попрошайки».

Пожалуй, это все, что надо знать рядовому налогоплательщику о комиссиях по легализации и налоговых оговорках.

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