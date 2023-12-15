О том, уместны ли аналогии в деле о налогах

Перед выбором средств доказывания своей правоты оказалось ООО «ЛанФорс», в отношении которого УФНС по Пензенской области вынесло решение о проведении выездной налоговой проверки. Налогоплательщик был с ним не согласен и оспорил его в рамках дела № А49-2024/2024.

Фактические обстоятельства. На момент составления оспариваемого решения ООО «ЛанФорс» являлось аккредитованной IT-компанией.

Аргументы налогового органа:

- требования законодательства при назначении выездной налоговой проверки им соблюдены;

- как следует из письма Федеральной налоговой службы от 24.03.2022 N СД-4- 2/3586@, в отношении организаций, получивших документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, проведение выездных налоговых проверок, за исключением проверок, назначенных с согласия руководителя (заместителя руководителя) вышестоящего налогового органа, руководителя (заместителя руководителя) Федеральной налоговой службы, приостанавливается;

- в материалы судебного дела представлены: мотивированный запрос УФНС по Пензенской области в адрес МИ ФНС

России по ПФО (вышестоящий налоговый орган о согласовании ВНП в отношении налогоплательщика; письмо вышестоящего органа о согласовании включения ООО «ЛанФорс» в план ВНП. При этом, запрос, как и положено, содержал причины, согласно которым налоговый орган считает целесообразным проведение проверки. Следовательно, процессуальные нормы тоже нарушены не были.

Аргументы налогоплательщика:

- письмо МИФНС России по ПФО не содержит сведений о поступлении мотивированного запроса УФНС России по Пензенской области, нет информации о статусе налогоплательщика (IT-компания), письмо подписано не руководителем, а исполняющим обязанности заместителя начальника, само «согласие» дано под условием — «при наличии возможности взыскания сумм» и только в отношении решения о возможности включения в план ВНП;

- уместным будет являться применение по аналогии положений Постановления Правительства РФ от 20.10.2022 № 1874.

Решение суда. Дело пока было рассмотрено только судом первой инстанции и он полностью согласился с логикой налогового органа. Проверяя соблюдение процедуры назначения ВНП IT-компании, суд отметил, что нарушений не выявлено, а доводы налогоплательщика представляют собой лишь формальные претензии, не имеющие отношения к содержанию переписки между нижестоящим и вышестоящим налоговыми органами.

По поводу применения норм постановления Правительства (оно касалось мер поддержки мобилизованных лиц) суд отметил, что ООО «ЛанФорс» не подпадает под его действие. Да и в принципе, налоговое законодательство не допускает применения норм закона по аналогии.

Вывод. Из любого дела можно извлечь уроки. Дело же ООО «ЛанФорс» показывает, что аргументы всегда необходимо тщательно прорабатывать с юридической точки зрения, а также дает налогоплательщикам аргумент на случай попыток налоговых органов применить нормы налогового законодательства по аналогии в свою пользу.



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