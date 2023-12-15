Управляющий ИП. Сага о проверке. Часть 2

В прошлой публикации я рассказал о начале операции по переквалификации моих взаимоотношений как управляющего ИП с Обществом, которым я управлял. Февраль прошел большей частью спокойно, и я искренне рассчитывал, что, подсобрав информацию, инспектор успокоится.

Хотя до нас стали доходить сведения, что в области «шерстят» управляющих ИП.

Но как бы не так. Не дождавшись от нас ответа на требование и подсобрав информацию (с расчетного счета), уверовав, что я «буржуй недорезанный» и «проклятый расхититель государственной собственности» (через наглое уклонение от налогов), инспектор – замначальника отдела ринулась в атаку в самом конце февраля.

Во-первых, она прислала Обществу уведомление о вызове в налоговую для дачи пояснения, почему не ответили на предыдущее требование (помните, 20 рабочих дней на ответ, вот вам скрин, сравните номер).

Во-вторых, было выставлено требование о представлении пояснений Обществом, почему все деньги, направленные в адрес ИП (а там были выплаты не только по договору управления), не учтены в качестве заработной платы. Она «шарахнула» в «сокрытое», в том числе возврат займов, поэтому сумма выглядела внушительно. До кучи истребовала всю возможную документацию Общества за год.

В-третьих, вызвала на допрос всех сотрудников Общества, которые работали последние 3 года. По бывшим это выяснилось уже позже. Всех на одно и то же время. Налоговых консультантов, бухгалтеров, секретарей и уборщицу бабу Клаву. Меня, кстати, не вызывала.

В-четвертых, направила мне, как индивидуальному предпринимателю, требование по ст. 93.1 НК РФ, как контрагенту проверяемого лица, где продублировала все документы из требования Общества, в том числе штатное расписание и решения собрания учредителей.

И в тот же день мне, как предпринимателю, пришло требование в рамках моей камералки по УСН представить КУДиР и документы, подтверждающие доходы. Требование было подписано инспектором из другого камерального отдела, но той же налоговой. Совпадение? Не думаю!

Я от такого напора ох... как удивился. Чтобы вы понимали, суммы по управляющему были, не сотни миллионов (к моему большому сожалению). И даже не десятки (к сожалению). Да что там говорить, даже не десятка в единственном числе (увы). При этом в той же налоговой, к тому же инспектору, наши налоговые консультанты ходили на комиссии по сомнительным контрагентам (дела клиентов), где в квартал сумма в разы превышала «сокрытое» мною. Без последствий для проверяемых.

Конечно, я напрягся, но не очень сильно, так как решил, что инспектору нужно обложиться документами для галочки, уж очень хаотичными и непрофессиональными были их действия. Так как нам прислали вызов для дачи пояснений, я воспользовался случаем и набрал налоговичку по телефону. Для дачи пояснений. Сообщив, что срок ответа по требованию еще не закончился, вы сами дали 20 рабочих дней. Да и документы по требованию мы представлять не обязаны, так как пункт 7 статьи Камеральная проверка, понимаете ли.

А дальше минут 40 еще раз излагал позицию, что мнение налогового органа ошибочное, что у меня, как ИП, куча контрагентов. Обществом управляю из другого города, так что ни рабочего места, ни орудий труда, ни отпуска, ни больничных от него не имею. Но я готов войти в положение проверяющих, которым необходимо подтвердить отсутствие во взаимоотношениях признаков трудовых. И в качестве жеста доброй воли от ИП представлю необходимые документы и один отчет управляющего.

Так как во время общения не было каких-то внятных вопросов или четко изложенной обвинительной позиции, я в очередной раз успокоился, подготовил и прикрепил к требованию отчет управляющего на 200 страниц и прочие истребованные документы, описал в ответе все наши доказательства отсутствия трудовых отношений.

Сейчас может возникнуть вопрос, а это точно ошибка (об этом я говорил в прошлый раз)? Вроде разумные действия. Вроде... Почему ошибка – поймете из следующих публикаций. В 4-5, как планировал, не уберусь.

Вдруг вы еще захотите, чтобы я разобрал, что конкретно было в отчете управляющего? Хотите? Голосуем?



Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса.