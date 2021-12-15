Нужно ли включать в СЗВ-М работающих по договорам ГПХ

В соответствии с законодательством все страхователи (организации и ИП) ежемесячно должны представлять в ПФР России отчётность по форме СЗВ-М, содержащую сведения обо всех работниках, а также о лицах, с которыми заключены гражданско-правовые договоры (далее — договор ГПХ), если с вознаграждений по ним начисляются страховые взносы (п. 2.2 ст. 11 Закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 01.04.1996 N 27-ФЗ).

Основополагающим условием, определяющим включать в отчёт СЗВ-М сведения о тех, кто выполняет работы (оказывает услуги) по договорам ГПХ, или нет, является начисление страховых взносов с доходов, полученных этими лицами.

Поэтому в отчёт СЗВ-М следует включать данные «работающих» по следующим видам договоров ГПХ: договоры на оказание услуг, выполнение работ;

договоры авторского заказа;

договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства;

издательские лицензионные договоры;

лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства.

Даже если страхователь — ИП не имеет наёмных работников, работающих по трудовым договорам, но произвёл выплату другому физ. лицу по договору ГПХ, он обязан представить в ПФР отчёт СЗВ-М.

не нужно включать в СЗВ-М информацию по лицам, проводящим работы по договору подряда, к числу которых относятся: индивидуальные предприниматели — они платят за себя страховые взносы сами (подп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ);

иностранцы и лица без гражданства, выполняющие работы по договорам ГПХ за пределами РФ (пп. 5 и 7 ст. 420 НК РФ);

студенты, обучающиеся по очной форме в учреждениях среднего и высшего образования и получающие выплаты за работу в студенческом отряде (подп. 1 п. 3 ст. 422 НК РФ);

лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» — они не являются застрахованными лицами (п. 2 ст. 6, п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»). В свою очередь,информацию по лицам, проводящим работы по договору подряда, к числу которых относятся:

В отличии от трудового договора начисление и оплата по договору ГПХ производятся после выполнения работ (оказания услуг). Поэтому период выполнения подрядных работ и период расчёта за выполненные работы могут существенно отличаться. Как в таких случаях включать в СЗВ-М информацию о подрядчиках — физических лицах?

В соответствии с порядком составления отчёта в разделе «Сведения о застрахованных лицах» следует отразить сведения о застрахованных лицах, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ (п. 14 Порядка заполнения отчёта СЗВ-М (утв. постановлением ПФР от 15.04.2021 № 103п). В числе таких лиц поименованы и «работающие» по договорам ГПХ.

Внося сведения в отчёт СЗВ-М по лицам, выполняющим работы по договорам ГПХ, нужно отталкиваться именно от сроков действия договоров, т.е. проверять, когда договор заключён, действует и прекращает своё действие. При этом абсолютно не имеет никакого значения, когда будет начислено и выплачено вознаграждение по договору.

Если договор ГПХ был заключён с физ. лицом в самом конце отчётного месяца или, напротив, был расторгнут в самом начале отчётного месяца, сведения о нем должны быть внесены в отчёт СЗВ-М за этот месяц. Таким образом, даже в том случае, когда договор ГПХ между страхователем и физ. лицом действует всего один день в отчётном месяце, например, действие договора началось 30.06.2021 г., в отчёте СЗВ-М за июнь 2021 г. сведения по этому лицу должны быть указаны (независимо от того, начислялось ему вознаграждение за июнь или нет).

Если же договор ГПХ был заключён 30.06.2021 г., но начал действовать с 05.07.2021 г., а закончил свое действие 31.08.2021 г. (при этом вознаграждение по договору было начислено 01.09.2021 г., а выплата произведена только 05.10.2021 г.), то сведения по физ. лицу должны будут быть включены в отчёты СЗВ-М за июль и август 2021г. В отчёты СЗВ-М за сентябрь и октябрь сведения по этому лицу включать не нужно.

Обратите внимание! Если в договоре ГПХ не указана дата начала выполнения работ (оказания услуг), т.е. отсутствует дата начала действия договора, за начальную дату договорных отношений принимается дата заключения (подписания) договора (ст. 425 ГК РФ).

Так, если бы в ранее рассмотренном примере не была указана дата начала выполнения работ с 05.07.2021 г., это значило бы, что договор начал действовать с 30.06.2021 г., и информацию по физ. лицу следовало бы указать еще и в отчёте СЗВ-М за июнь 2021г.

Сотрудников, работающих в организации по трудовому договору и параллельно выполняющих работы по договору ГПХ, дважды включать в отчёт СЗВ-М не нужно.

Если страхователь «забудет» включить физ. лицо, которое получило доход по договору ГПХ, в отчёт СВЗ-М, то ему грозит штраф в размере 500 рублей за каждого «забытого».

В заключении ещё раз хочу напомнить, что всех физ. лиц, выполняющих работы (услуги) по договорам ГПХ, если с вознаграждений по ним уплачиваются страховые взносы, необходимо включать в отчёт СЗВ-М. При включении в отчёт данных по таким лицам следует ориентироваться на сроки действия договора.

Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°».

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.

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