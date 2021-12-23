Можно ли произвести замену лет расчетного периода после назначения пособия

По общему правилу расчет пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком производится исходя из среднего заработка застрахованного лица, определяемого за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая. Но из любого правила всегда есть исключения.

Когда можно заменить расчетный период

В случаях наступления временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также при расчете ежемесячного пособия по уходу за ребенком законодательством предусмотрена возможность заменить годы расчетного периода при исчислении пособий (ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).

Данная возможность предусмотрена для работников, которые в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году наступления страхового случая (временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком), или только в одном из указанных годов находились в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком.

По желанию, они могут заменить эти календарные годы (или только один год) в целях увеличения суммы пособия предшествующими календарными годами (годом). Замена лет производится только на основании заявления работника и должна приводить к увеличению размера пособия. Об этом напрямую указано в законе.

Для работодателя не установлена обязанность изменять работнику годы расчетного периода для определения среднего заработка. Замена лет расчетного периода производится только по просьбе самого работника, при наличии от него письменного заявления.

Незнание законов приводит к тому, что многие работники своевременно не подают заявление работодателю на замену лет, считая, что работодатель обязан рассчитать им пособие по наиболее выгодному для них варианту. В результате, им пособие рассчитывается в меньшей сумме, чем могло бы быть.

Можно ли подать заявление на смену лет после назначения пособия?

Да, можно. Но и здесь есть «подводные камни».

Давайте попробуем разобраться, как правильно поступить в подобной ситуации, на примере дела по иску работницы о взыскании с работодателя невыплаченной части пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком в связи с заменой лет, рассмотренном в суде.

А ситуация складывалась следующим образом, в 2014 году работница ушла в отпуск по беременности и родам через месяц, после того, как у нее закончился отпуск по уходу за первым ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Так как в 2012-2013 годах у нее не было заработка, и она не написала работодателю заявление о замене лет для расчета пособия, первоначально пособие по беременности и родам ей было рассчитано в минимальном размере.

После получения денег, сотрудница написала заявление работодателю о замене лет для расчета пособия и просьбой произвести перерасчет пособия по беременности и родам. Работодатель пересчитал пособие и произвел его доплату сотруднице.

Однако позже она выяснила, что, если бы она выбрала для замены другие годы, сумма пособия была бы еще больше.

В результате, уже в 2018 году она написала еще одно заявление на имя работодателя с просьбой произвести замену лет (но на другие годы) и доплатить ей пособие. По второму заявлению сотрудницы работодатель отказался произвести перерасчет пособия, и работница была вынуждена обратиться с иском в суд.

В суде работодатель обосновал свою позицию тем, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ пособие по беременности и родам назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. По мнению работодателя, с заявлением о замене лет расчетного периода для перерасчета пособия работница также должна была обратиться в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. А она обратилась гораздо позже.

Рассмотрев обстоятельства дела, суд удовлетворил иск работницы и обязал работодателя пересчитать и доплатить ей пособие (определение Самарского областного суда от 09.10.2018 по делу № 33-12257/2018). Выводы суда основывались на том, что: во-первых, работодатель в нарушение положений Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ не проконсультировал женщину по вопросу замены лет при исчислении пособий, не предложил варианты для расчета пособий с указанием наиболее выгодного, что, в свою очередь, привело к нарушению ее законных прав;

для расчета пособий с указанием наиболее выгодного, что, в свою очередь, привело к нарушению ее законных прав; во-вторых Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ устанавливает сроки для обращения застрахованного лица за назначением пособий, при этом в указанном законе отсутствует указание на то, что эти сроки распространяются на подачу заявления о замене лет и перерасчете пособия.

Позиция работодателя, приведенная в суде, возникла тоже не на пустом месте, т. к. и у специалистов Фонда социального страхования нет единого мнения по вопросу, в какой срок работник может обратиться с заявлением о замене лет и перерасчете пособия. Так, например, специалисты Тверского регионального отделения ФСС в разъяснениях, размещенных на официальном сайте отделения Фонда, указывают на то, что для перерасчета ежемесячного пособия по уходу за ребенком заявление о замене лет расчетного периода необходимо подать не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет.

А специалисты Владимирского отделения ФСС указывают, что перерасчет назначенного пособия в случае подачи работником заявления о замене лет расчетного периода производится за все прошлое время, но не более чем за три года, предшествующих дню представления соответствующего заявления, по аналогии с ч. 2.1 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, согласно которой в случае предоставления застрахованным лицом справки о сумме заработка после назначения пособия, перерасчет производится за все прошлое время, но не более чем за три года, предшествующих дню представления справки.

В заключении еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что у работников есть право обратиться к работодателю с заявлением о замене лет расчетного периода и перерасчете пособия даже после выплаты пособия.

Для избежания конфликтных ситуаций с работниками, в интересах работодателя своевременно информировать работников, что у них есть возможность на основании заявления заменить годы расчетного периода и увеличить итоговую сумму пособия. Также будет не лишним со стороны работодателя предложить работникам наиболее выгодный вариант замены лет расчетного периода.

Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°».

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.

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