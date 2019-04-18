Приветствуем наших постоянных читателей и тех, кто впервые гостит на нашей новостной кухне!

Вдохновившись красотами весенней природы, мы решили поделиться с вами новым рецептом старого блюда. Оно разнообразило наше новостное меню на этой неделе. Как вы уже наверняка заметили, речь идет о курице по-строгановски.

Знаете ли вы, кстати, что существует несколько предположений о том, откуда пошло понятие "по-строгановски"? Все они связаны с именем графа Александра Григорьевича Строганова. По одной версии, рецепт пошел от французского повара при графском дворе. По другой, подобная манера приготовления мяса возникла во времена графского «открытого стола для приличных людей», где такие блюда были страшно популярны. Как бы то ни было, теперь мясо по-строгановки известно по всему миру!

Итак, приступим к приготовлению:

Подсоленную рисовую крупу заливаем кипятком многочисленных новостей по теме НДФЛ и греем в ковшике на среднем огне Курицу, усыпанную луком, чесноком, солью и перцем спорных законодательных инициатив, греем на сковороде на сильном огне технологических новинок К ней же постепенно добавляем стручковую фасоль, сметану и четверть стакана чуть теплой воды из налоговых льгот По готовности снимаем рис с огня, добавляем в него сливочное масло из веерных рассылок ФНС и перемешиваем Выкладываем на тарелки заинтригованных читателей сначала рис, а уже сверху — приготовленную курицу, от которой исходит аромат богатой на события недели

Время опробовать получившееся — приятного аппетита!

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