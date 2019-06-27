Салат — мореплавателям! Трудовые книжки — рабочим!

Идея рассказывать о том, какие праздники имели место в последнее время, пришлась нашим читателям по вкусу. Разовьем эту свежую традицию и поговорим сегодня о Дне Моряка (или Мореплавателя), который отмечается 25 июня. Праздник довольно новый, отмечается он с 2010 года по решению государств-членов Международной морской организации. Думаю, его введение разумно: как мы боремся с крючкотворством и забагованными алгоритмами, так и моряки сражаются с пиратами на морях не первый десяток лет. Поддержим их — и себя — сегодняшним блюдом, салатом "Морское чудо", который готовится следующим образом:
- Отвариваем и полностью очищаем креветки, купленные по скидке с помощью QR-кода
- Добавляем отваренный рис, нарезанные яйца и лососевую икру
- Заправляем соусом для рыбы или майонезом.
Салат готов, а нам пора взглянуть на события прошедшей недели:
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