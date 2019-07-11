Поддержим свое здоровье новостными овощами с налоговым соусом

Недавно на "Клерке" была опубликована статья о том, почему бухгалтеры любят свою работу. Со сказанным в ней мы согласны, но считаем, что наша работа также является источником стресса и некоторых проблем со здоровьем. Именно поэтому мы и решили сегодня позаботиться о состоянии наших коллег. Сегодня в Японии празднуется день очень полезного блюда натто. На вкус и запах оно так себе, откровенно говоря. Поэтому мы лучше поделимся с вами не только оздоравливающим, но и вкусным рецептом!

И сегодня мы поговорим о тушеных овощах с соевым соусом, которые готовятся следующим образом:

Убедительно просим работодателя дать нам отпуск, после чего мелко порезанный чеснок и лук слегка обжариваем в оливковом масле на среднем огне Добавляем грибы, соевые стручки и кукурузу с горошком и мелко нарезанным перцем — в отличие от трудовых книжек, всё это по-прежнему настоящее и не электронное Заливаем небольшим количеством соевого соуса, оставляем тушить и время от времени помешиваем, попутно узнавая, какие сведения об ИП будут раскрыты ФНС Снимаем с огня, когда вода от овощей и соевый соус выкипели, и радуемся нулевой инфляции за июнь

Приятного аппетита! А теперь узнаем, что случилось на прошедшей неделе:

Вот ведь незадача

Спрашивали – отвечаем…

Понемногу о разном…

Внимание!

До чего дошел прогресс!

Новости из ФНС

Узнайте, как…

Не может не радовать!