Поддержим свое здоровье новостными овощами с налоговым соусом

Недавно на "Клерке" была опубликована статья о том, почему бухгалтеры любят свою работу. Со сказанным в ней мы согласны, но считаем, что наша работа также является источником стресса и некоторых проблем со здоровьем. Именно поэтому мы и решили сегодня позаботиться о состоянии наших коллег. Сегодня в Японии празднуется день очень полезного блюда натто. На вкус и запах оно так себе, откровенно говоря. Поэтому мы лучше поделимся с вами не только оздоравливающим, но и вкусным рецептом!
И сегодня мы поговорим о тушеных овощах с соевым соусом, которые готовятся следующим образом:
- Убедительно просим работодателя дать нам отпуск, после чего мелко порезанный чеснок и лук слегка обжариваем в оливковом масле на среднем огне
- Добавляем грибы, соевые стручки и кукурузу с горошком и мелко нарезанным перцем — в отличие от трудовых книжек, всё это по-прежнему настоящее и не электронное
- Заливаем небольшим количеством соевого соуса, оставляем тушить и время от времени помешиваем, попутно узнавая, какие сведения об ИП будут раскрыты ФНС
- Снимаем с огня, когда вода от овощей и соевый соус выкипели, и радуемся нулевой инфляции за июнь
Приятного аппетита! А теперь узнаем, что случилось на прошедшей неделе:
Вот ведь незадача
- Работодатель может не отпустить вас в отпуск
- Налогоплательщиков могут побуждать платить налоги с помощью «уголовки»
- На аренду квартиры в Москве уходит более половины дохода
Спрашивали – отвечаем…
- Сколько сэкономят работодатели при переходе на электронные трудовые книжки
- Когда за 4-ФСС штрафуют дважды
- Какие сведения об ИП планирует публично раскрыть ФНС
Понемногу о разном…
- Женщинам разрешат водить электрички, управлять трактором и ремонтировать автомобили
- Экономисты рассказали, когда надо покупать валюту
- ФНС изменила электронные форматы счетов-фактур и УПД
Внимание!
- НПД нельзя совмещать с другими режимами налогообложения
- НДФЛ от продажи квартиры нерезидентом РФ зависит от срока владения ею
- Вам придет уведомление на уплату имущественных налогов по новой форме
До чего дошел прогресс!
- Биометрия поможет банкам бороться с мошенниками
- Все кадровые документы компаний переведут в электронный вид
- Какие электронные сервисы для бизнеса планирует внедрить ФНС
Новости из ФНС
- Когда УФНС разрешит сдавать единую отчетность по налогу на имущество организаций
- ФНС предупреждает об очередном мошенничестве
- ИФНС хочет знать, с каких IP сдается ваша отчетность
Узнайте, как…
- Как бухгалтеры хранят кассовые чеки
- Как комиссионеру формировать чеки ККТ
- Как НКО отчитаться по налогу на прибыль
Не может не радовать!