Новый отчет в Пенсионный, который все-таки утвердили. Самое важное за неделю

Через пару недель ПФР ждет новый отчет, форму которого только вчера утвердил. Хамство немыслимое – пишут люди, ссылаясь на медлительность фонда. Я бы сказала, хамство цифровое. Связан отчет с электронными трудовыми книжками. Бухгалтеры, кстати, решили, что свои бумажные никому не отдадут. А Вы, как настроены?

Вообще, готовитесь к электронному буму? Для кадровых документов скоро не разрешат применять бумагу. Правительство у нас ведь тоже сплошь цифровое, всю неделю его наполняли, тасовали замов, тащили друзей, делали вид обновления. Вид получился, как все у ФНС: в отчете отлично, а на местах страдают. Очередное: Цифровая ФНС все чаще отказывает в регистрации гендира через ЭЦПЦ.

Земля мифами полнится, ты их хоть метлой, хоть святой водой – главред «Клерка» на «Дожде» – а большого чиновника на каждом углу все хвалят.

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