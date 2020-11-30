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Условный срок за использование 1С, поправки в НК, пенсионное неприятное. Неделя на «Клерке»

Вы как хотите. А нам такие недели не нравятся!

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Принят Федеральный закон № 374-ФЗ от 23.11.2020 с масштабными поправками в НК. Мы сделали подборку основных изменений.

Важные новости

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Фокус недели

Обнаружен удостоверяющий центр в Екатеринбурге, выпускающий «левые» ЭЦП. По ним некто сдает декларации по НДС за компании.

И второй. Налоговики для зачета переплаты требуют письмо. Или заблокируют счет.

«Ночной бухгалтер»

За 23 ноября: Налоговики закрывают схему с займами. Вагон подписанных законов в НК;

За 24 ноября: Бумажный НДС наяривали сами налоговики. СК вскрыл ОПГ в службе;

За 25 ноября: Налоговики кинулись опровергать причастность к махинациям с НДС;

За 26 ноября: Принят новый важный закон о работе;

За 27 ноября: ЦБ придумал, как стереть обнал в порошок.

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