Получил нулевки за 2019 год через Ганзу. Продумываю алгоритм...
Так скоро в бизнес среде сформируется неприятие красного цве...
Продолжая тему эксперт там был, на обыске или не эксперт... ...
Научно доказано: сочетание красного и желтого цвета вызывает...
Ну так поучите матчасть, сомнения исчезнут. Взносы обязаны п...
Что касается предположения о том, что операм нужен был спец,...
Справедливости ради нужно сказать, что сначала за разъяснени...
Системе это очень выгодно. Собираемость налогов ну никак не ...
Возможны, когда подделывают ЭЦП, но тут другая история. Сдат...
Жаль! Могли бы объединиться. )Но все равно вам удачи!!! )
Если вы вернётесь в начало ветки, то увидите, что я здесь ищ...
Тут у меня вопрос, где вы нашли этого "контрагента"...
да, да муж и ребенок сами по себе, а еще на корпоратив позва...
Краснодарский край цифры с потолка нарисовал, чтобы выпендри...
Все, что описано верно на 100% , единственное, что я бы сказ...
Всем масковосхвалятелям:Посмотрите интервью Аниты Цой. Она, ...
По законам распространения вируса - тут как раз явное очковт...
Я не совсем понял где и кого я оскорбил. В своих комментария...
Ношение маски не влияет на смертность от короны. Много в моё...
Туда я смотрю. А по-вашему, так если уж загадили планету пла...
Ещё вам для справки. Под "бумажным НДС" понимается...
Или наоборот: окажется, что маски собирали на себе все бацил...
Ну почему не адекватен? Смысл оставаться клиентом, если у ба...
Вы не в Петербурге? Я собираю сообщество пострадавших от ком...
Неделю назад с этим столкнулся, прямо 1в1. Вот комментарий м...
Дело не в том, какого цвета логотип банка. А в том, в каком ...
Копию ЭЦП (точнее, её секретного ключа, используемого для по...
Вы считаете, что СМИ или профессиональное сообщество могут в...
Какое-то странное у вас представление о работе налогового ин...
А по-моему это вы не понимаете. У честных фирм с приличными ...
Во-во. Любого зелёного могут раскрасить красным и попробуй е...
Простите, но вы либо не очень погружены в профессию, либо не...
У меня вопросов нет никаких. А если будут, то будет прям бол...
а по ситуации этой напишите, че нам лозунги кидать