Документы, связанные с работой: что можно и нельзя выдать работнику

Действующее трудовое законодательство обязывает работодателя предоставлять работнику документы, подтверждающие тот или иной факт его трудовой деятельности, не только после увольнения, но и в течение его работы в данной организации. Причины таких запросов могут быть разные и работодатель не вправе требовать от работника указывать конкретную причину запроса. Какие же документы работник вправе требовать, а в каких случаях работодатель не обязан выполнять его просьбу?

Согласно ст. 62 ТК РФ по письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику:

трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется);

выписку из трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется);

копии документов, связанных с работой : копии приказов о приеме на работу, переводах, увольнении и др.;

справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя.

Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляются работнику безвозмездно.

При увольнении

Если работник выбрал ведение трудовой книжки как прежде, в бумажном варианте, то это значит, что трудовая книжка находится у работодателя и при увольнении он ее должен выдать работнику.

Если же работник выбрал ведение трудовой книжки в электронном виде, то это означает, что бумажный вариант трудовой книжки уже был выдан работнику ранее или же работник уже был трудоустроен в организацию после того, как им было подано заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде. В таком случае работнику предоставляются сведения о трудовой деятельности за период его работы по форме СТД-Р. При этом прямая обязанность работодателя выдать информацию о трудовой деятельности работника, выбравшего ведение трудовой книжки, по форме СТД-Р не предусмотрена.

Кроме трудовой книжки (сведений о трудовой деятельности) работнику нужно выдать заверенные выписки из сведений по следующим формам

СЗВ-М

СЗВ-СТАЖ

ДСВ-3, если организация перечисляла страховые взносы на накопительную часть пенсии работника

Расчета по страховым взносам, а именно разд. 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».

Речь идет именно о выписке, а не о формах целиком. Это связано с тем, что сведения индивидуального (персонифицированного) учета относятся к категории конфиденциальной информации. Поскольку перечисленные выше формы предоставляются в контролирующие органы в целом по организации, то, соответственно, содержат персональные данные обо всех работниках компании. А предоставлять персональные данные о физическом лице без его согласия запрещено.

Также в день увольнения нужно выдать работнику справку о сумме зарплаты по форме, утвержденной Приказом Минтруда России от 30.04.2013 N 182н.

Иные справки, например, справку о доходах по форме 2-НДФЛ, справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы) для постановки на учет в центре занятости работодатель обязан выдать только в том случае, если работник обратится к нему с соответствующим заявлением (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ). Хотя, как правило, справку 2-НДФЛ выдают сразу при увольнении.

Кроме этого, работник может потребовать выдать ему иные заверенные копии документов, связанных с работой и увольнением, например:

приказ об увольнении;

приказы о переводах на другую работу.

Следует документально зафиксировать факт выдачи подобного рода копий документов, например, составить опись выданных документов, где работник поставит свою подпись в их получении.

За невыдачу или несвоевременную выдачу документов при увольнении, работодателя могут привлечь, в частности, к административной ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ. Кроме того, возможна материальная ответственность по ст. 234 ТК РФ — например, за задержку выдачи работнику трудовой книжки или задержку предоставления сведений о трудовой деятельности.

В течение работы

Документы, перечисленные в ст. 62 ТК РФ, также могут понадобиться работнику и в периоде его работы в организации. Например, для получения кредита банки запрашивают копию трудовой книжки, заверенную работодателем, справку о доходах по форме 2-НДФЛ. Для получения различного рода пособий работник также вправе попросить выдать ему различные справки: о заработной плате, начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя.

Однозначно, все запрашиваемые документы, которые можно выдать работнику, должны быть связаны с его работой. Но основанием для выдачи таких документов является только письменный запрос — заявление работника. Наличие письменного запроса, прежде всего, необходимо самому работодателю:

со дня подачи заявления начнется отсчет трехдневного срока для подготовки и выдачи документов, из заявления можно узнать какие именно документы просит работник, именно на основании заявления можно будет отказать в выдаче документов, которые не относятся непосредственно к работе.

В случае отсутствия письменного запроса работодатель вправе проигнорировать устную просьбу работника.

Если работник запрашивает документы, которые не содержат и не описывают конкретную трудовую функцию этого работника, то выдавать такие документы работодатель не обязан.

Например, работник не вправе требовать:

локальные нормативные акты организации, так как они не относятся к документам, связанным с работой конкретного работника. Соответственно, копии таких документов работодатель не обязана выдавать, так как с ними работник должным образом был ознакомлен в период работы;

штатное расписание, должностные инструкции, так как из нормы ст. 62 ТК РФ следует, что работодатель обязан предоставлять только те документы, которые содержат персональные данные работника, сделавшего запрос;

приказы для подразделений, нормативные акты министерств;

документы с конфиденциальной информацией;

графики отпусков, табели учета рабочего времени также содержат информацию о других работниках организации. В выдаче таких документов работнику будет отказано правомерно.

Проблема с выдачей любых кадровых документов в том, что большинство из них содержит персональные данные, а значит допуск к работе с ними имеют только определенные сотрудники организации. Если штат в компании большой и текучка кадров высокая, то и обращений за предоставлением копий документов и справок очень много. Причем есть сотрудники, которым требуется регулярное предоставление подобных документов, например, для получения льгот по оплате ЖКХ, выплатам на детей и т.п.

Целесообразно будет организовать хранение кадровых документов в электронном виде (скан-копии), тогда их можно будет распечатать и заверить как обычные копии без необходимости поиска и извлечения оригиналов из личного дела.Такой формат хранения поможет также восстановить сведения при утрате оригиналов (к примеру, при затоплении, пожаре, хищении).

Также стоит обратить особое внимание на уничтожение кадровых и иных документов, содержащих персональные данные, если истек срок их хранения. Вспомните скандальные истории, когда на свалках, в помойках и просто в случайных канавах находили выброшенные кем-то копии паспортов, анкеты с паспортными и иными личными данными, номерами телефонов, сведениями о кредитных и дебетовых картах.

Подобная халатность не только недопустима по этическим соображениям, но и наказуема по закону. А наказанием могут стать не только высокие денежные штрафы, но и дисквалификация, увольнение и даже заведение уголовного дела.