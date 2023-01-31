«Утренний бухгалтер». Новые нюансы с 6-НДФЛ: доходы и вычеты

Важный момент по НДФЛ: на зарплату декабря будет стандартный вычет в декабре и январе. Ставку НДФЛ к зарплате за вторую часть декабря применяют с учетом общего дохода, который считают с начала 2023 года, а не 2022-го.

Кстати, про НДФЛ с зарплат и сдачу 6-НДФЛ. На примере разобрали, как включать зарплату декабря в 6-НДФЛ по последним разъяснениям ФНС.

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Последние изменения в налогообложение внешнеторговых операций. Новое в 2023 году.

Дата проведения: 7 февраля, вторник

Некоммерческие организации: все изменения 2023 г. и отчетность за 2022 г. Учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ (онлайн и в зале)

Дата проведения: 6 февраля, понедельник

Начался набор! Финансовые менеджеры для бизнеса. Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами. CPA. Очно или дистанционно. Запись на любое удобное время. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 5 февраля, воскресенье

Новая профессия-"Бухгалтер для бизнеса«.Идёт набор на получение квалификации CAP/CPA для финансистов . Очно или дистанционно.

Дата проведения: 5 февраля, воскресенье

Идёт набор в группу -«Сложные вопросы в МСФО». Практика применения.

Дата проведения: 4 февраля, суббота

ЕФС-1: мастер-класс по заполнению

Дата проведения: 3 февраля, пятница

Начался набор! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. CPA. Очно или дистанционно. Для приезжих скидка.

Дата проведения: 3 февраля, пятница

Идет набор!"Финансовый директор«. Финансовый анализ и диагностика бизнеса. EBITDA, NOPAT, EVA, ROE, ROA. Новейший курс от СPA. Очно. Для приезжих скидка 50%.

Дата проведения: 3 февраля, пятница

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/128189 от 27.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости ❓ Доход для 1-процентных взносов ИП в 2023 году надо считать по-старому

ФНС РФ: Письмо № КЧ-19-8/298@ от 23.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС обещает банкам до 1 марта не слать документы на блокировку счетов бизнеса

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/763@ от 25.01.2023

Минтруд РФ: Письмо № 24-7/10/В-337 от 16.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Заявления о старом пособии на детей с 3 до 7 лет больше не принимают

Федеральный закон № 360-ФЗ от 02.07.2021

Федеральный закон № 160-ФЗ от 11.06.2022

Правительство РФ: Постановление № 1235 от 11.07.2022

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-11/14974@ от 28.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости ❗ На зарплату декабря будет стандартный вычет в декабре и январе

Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013

ФНС РФ и ПФР: Порядок № ММВ-23-1/20@ от 21.09.2016

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