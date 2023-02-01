44-ФЗ

Изменения в закупках по 44-ФЗ с 2023 года

Компаниям, выполняющие государственные и муниципальные контракты, в 2023 году важно следить за изменением законодательства и соблюдением сроков закупок.

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Изменения в закупках по 44-ФЗ с 2023 года
Иллюстрация: АКГ «Созидание и Развитие»

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Правительство постановлением от 11.07.2022 № 1235обязало федеральных заказчиков заключить все необходимые госконтракты на поставку товаров (работ, услуг) до 1 сентября (в прошлом году это надо было сделать до 1 октября).

Заключать контракты (в «бюджетной» терминологии – принимать бюджетные обязательства) позже 1 сентября федеральные заказчики (казенные учреждения) не имеют права за рядом исключений, о которых они должны сообщить в Федеральное казначейство до 6 сентября.

При этом федеральные бюджетные и автономные учреждениями до 1 сентября обязаны заключить контракты на проведение капитальных вложений (строительства, капремонт и т.п.), а также на осуществление закупки товаров (работ, услуг) за счет целевых средств.

Крайние сроки заключения контрактов с региональными и муниципальными заказчиками устанавливают органы власти соответствующего уровня бюджета.

Большинство «новшеств» для компаний – это зеркальное отражение требований законодательства к заказчикам. Поэтому нужно внимательно изучать все изменения, вносимые в Закон № 44-ФЗ, а также разъяснения Минфина. Рассмотрим далее наиболее важные для участников закупок изменения закупочного законодательства.

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Заказчик всегда прав!

В закупочной документации теперь можно встретить экологические требования к продукции (ч. 5 ст. 33 закона № 44-ФЗ, постановление Правительства № 1224 от 08.07.2022).

Участникам закупок нужно знать долю вторсырья, которую они используют при производстве:

  • гигиенической продукции из бумаги (туалетной бумаги, салфеток, полотенец и т. п.);

  • строительных материалов для уличного благоустройства (тротуарной плитки, бордюров и т. п.);

  • мягких покрытий и гидроизоляционных материалов (резиновой плитки, мягкой кровли и т. п.);

  • мусорных контейнеров и урн;

  • органических удобрений и грунта.

В 2023 году заказчик обязан не допускать конфликт интересов при проведении закупок (закон от 11.06.2022 № 160-ФЗ). Поэтому участники закупок заранее должны проверить родственные и финансовые связи своего руководства с некоторыми представителями заказчика:

  • руководителем учреждения;

  • руководителем контрактной службы (контрактным управляющим);

  • членами закупочной комиссии.

В закупочной документации (точнее, в проекте контракта) заказчик может указать срок приемки исполнения контракта (п. 4 ч. 13 ст. 94 закона № 44-ФЗ). Срок такой приемки не может превышать более 20 дней, следующих за днем поступления от поставщика документа о поставке. При этом обязанность заказчика по оплате возникает только после размещения им в ЕИС документа о приемке (письмо Минфина от 11.11.2022 № 02-06-07/110108, письмо Казначейства от 05.12.2022 № 20-01-03/30540).

Поэтому поставщикам (исполнителям, подрядчикам) нужно заранее рассчитывать примерный срок получения оплаты по контракту от заказчика с учетом срока приемки заказчиков. Рассчитать такой срок можно еще на этапе проведения закупочных процедур при ознакомлении с проектом контракта.

В 2023 году участники закупок в гарантию включают все случаи для выплат по ст. 44 закона № 44-ФЗ. Напомним, что прежде в нее включали только условие об удержании средств, если в течение одного квартала поставщик больше двух раз подал заявку, не соответствующую требованиям (закон от 16.04.2022 № 104-ФЗ).

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Возможности закупок

Законодатель несколько расширил возможность осуществления заказчиками закупок без проведения торгов при размещении заказа на оказание услуг по обращению с отходами I и II класса опасности (закон от 04.11.2022 № 420-ФЗ). Теперь компании-исполнители могут принять предложения заказчиков заключить подобные контракты напрямую.

Кроме того, теперь заказчики могут заключить контракт по итогам малой электронной закупки, если есть хотя бы одна подходящая заявка. В прошлом году для признания закупки состоявшейся требовалось не менее двух заявок (закон от 28.06.2022 № 231-ФЗ). То есть шансы на заключение контракта с заказчиком у компании увеличились.

В случае снижении цены на 25% и более в ходе проведения торгов поставщики должны предоставить увеличенное обеспечение исполнения контракта. Но в торгах на сумму не более 15 млн поставщик по-прежнему может внести обычное обеспечение, чтобы подтвердить свою добросовестность.

Но теперь решение о добросовестности участника принимает заказчик, а не закупочная комиссия. При отсутствии подтверждающих документов или указании ложных данных поставщика признают уклонившимся без заседания комиссии (закон от 16.04.2022 № 104-ФЗ).

Участники закупки могут добровольно улучшить своё предложение, повысив тем самым шансы на победу в тендере. Но теперь в конкурсахим нельзя подавать предложения с нулевой ценой, стоимостью выше или равной цене из третьей части заявки.

Однако у поставщиков появилась возможность заплатить за право работы с госзаказом: снижение цены ниже нуля обязывает поставщика указать размер платы заказчику за заключение контракта (Закон от 16.04.2022 № 104-ФЗ).

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Изменения в течение года

Последние принятые уточнения в закон № 44-ФЗ вступят в силу с 1 июля 2023 года (закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ). В частности, с этой даты соглашение об изменении, расторжении контракта по результатам электронных процедур стороны начнут заключать в Единой информационной системе (ЕИС), кроме случаев, когда в ЕИС запрещено публиковать информацию.

Кроме того, региональные нормативные акты не будут определять исключительную компетенцию единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае закупки органами исполнительной власти, государственными учреждениями и т.п. товаров (работ, услуг) по п. 6 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ.

Другими словами, условия взаимодействия компаний с организациями госсектора во втором полугодии изменятся.

С большой долей вероятности, можно ожидать и другие изменения закупочного законодательства в течение этого года.

АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»

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