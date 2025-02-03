Что изменилось с 1 февраля 2025 года в работе бухгалтера: обзор

В феврале 2025 года начинает действовать ряд новшеств и поправок в российском законодательстве. Многие из них напрямую затрагивают работу бухгалтера.

АУСН: больше регионов

С 1 февраля автоУСН станет доступен еще в шести регионах. Это Карелия, Марий Эл, Белгородская и Свердловская области, Ненецкий автономный округ, Запорожская область.

Актуальный перечень регионов, где введена АУСН — здесь.

Новая налоговая отчетность и документы

Новая форма декларации по НДС

С 17 февраля начнет действовать новая форма декларации по НДС. Ее надо применять для отчетности за первый квартал 2025 года. Детали тут.

Установлена декларация для туристического налога

По утвержденному формату представить отчетность по турналогу нужно за первый квартал 2025 года. В ней 4 страницы. Подробнее в новости.

Отмена квитанции о приеме электронных требований

С 05.02.2025 отменена необходимость отправлять в ответ ИФНС квитанцию о приеме по ТКС требования об уплате налога или представлении документов (закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ с изменениями в НК).

Требование теперь считается полученным через 6 дней с даты отправки. То есть автоматически. Соответственно, минус одно основание для блокировки счета. Подробнее в нашей новости.

Новая форма справки о сальдо ЕНС

Приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-8/987@ утвердил новую форму справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета (ЕНС) и ее электронный формат. Подробнее в новости.

Решение о взыскании через Госуслуги

С 24 февраля налогоплательщики смогут получать решения о взыскании задолженности на портале Госуслуг. Изменения в регламент внес приказ ФНС от 10.12.2024 № ЕД-7-6/1117@. То есть не только в личном кабинете.

Налоговый контроль

Налоговики по-новому оценят деятельность плательщиков

С 10 февраля начнет действовать приказ ФНС от 27.01.2025 № ЕД-7-31/49@. Он изменил методику оценки юридических лиц в АИС «Налог-3»: добавили два критерия. Они связаны с долгами по обязательным платежам. Подробности здесь.

Кассы

ККТ в новых регионах

Компании на ОСНО из новых регионов России должны применять ККТ с 1 февраля. Подробнее и про сроки для остальных мы писали здесь.

Пенсии и соцвыплаты

Дополнительная индексация пенсий и социальных выплат

Фактический уровень инфляции за 2024 год составил 9,5%. Но изначально власти исходили из прогнозного уровня в 7,3%. Поэтому пришлось задним числом — с 01.01.2025 — повысить страховые и военные пенсии, а также более 40 социальных выплат. Доплата стартует с февраля.

Повышение выплат по травматизму

Единовременные и ежемесячные выплаты по ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний проиндексируют на годовую инфляцию 9,5%. В частности, максимальная ежемесячная выплата подрастет со 108 784,04 руб. до 119 118,52 руб.

Увеличение пособия по безработице

С 1 февраля его проиндексируют на 9,5%:

минимальное пособие — составит 1 764,05 руб.;

максимальное — 15 043,78 руб. в первые 3 месяца безработицы, 5 880,15 руб. — в следующие 3 месяца.

Эти же суммы для предпенсионеров и впервые ищущих работу.

Повышение маткапитала

С 1 февраля родителям проиндексируют выплаты по сертификатам маткапитала на уровень инфляции, которая составила 9,5%. Детали по суммам в нашей новости.

Повышение единого пособия

В феврале родители получат проиндексированное единое пособие на детей до 17 лет. Причина — рост на 15% прожиточного минимума. В среднем повышение на 1-2 тыс. руб. Итоговые суммы — 8,6-17,2 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона, а для беременных — 9,6-19,3 тыс. руб.

Статотчетность

Работодатели начнут по-новому сдавать отчет по форме № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате». С отчета за январь 2025 его подают в территориальный Росстат все организации до второго рабочего дня после отчетного периода. То есть первый такой отчет нужно подать 3 февраля (не касается субъектов малого предпринимательства). Про заполнение этой формы — приказ Росстата от 03.12.2024 № 595.

Также поменяли статформу о численности и зарплате работников и ее заполнение для отчета с 1 февраля. Сведения направляют с первого рабочего дня по 15 число после отчетного месяца (квартала). Новый регламент — в приказе Росстата от 16.12.2024 № 647.

Счета и операции

Блокировка операций с цифровым рублем

С 23 февраля банки начнут приостанавливать операции клиентов с цифровыми рублями, если в них обнаружат признаки мошеннических действий, перевода без согласия. Период охлаждения составит 2 дня. Детали в нашей новости.

Открытие счета и операции: новый запрет

С 5 февраля начнет действовать запрет для банков на открытие счетов и проведение финансовых операций для иностранцев и лиц без гражданства, которые включены в специальный реестр по законодательству о правах иностранцев.

Новое в работе нотариусов

Начинает действовать ряд новых правил работы с документами, банковскими счетами и клиентами для нотариусов и их помощников. Это сделано для повышения эффективности антиотмывочных мер. Легализовать доход станет сложнее (закон от 08.08.2024 № 234-ФЗ). Подробности в новости.

Квалифицированные инвесторы: ужесточение требований

Для получения статуса квалифицированного инвестора ЦБ увеличил имущественный критерий в два раза — с 6 до 12 млн рублей. Об этом в нашей новости.

Также с 22 февраля меняются ограничения для финорганизаций на сделки по покупке ценных бумаг с физлицами, которые не имеют статуса квалифицированного инвестора.

Неналоговые платежи

ОСАГО

Изменились тарифные коридоры по ОСАГО для некоторых видов транспорта. Ставки для легковых авто остались прежними, но в некоторых регионах изменился коэффициент территории, который влияет на стоимость полиса. Есть изменения как в большую, так и меньшую сторону.

Также повысили коэффициент для полисов ОСАГО без ограничений по количеству водителей — с 2,32 до 3,16. Еще см. в нашей новости.

Повышение платы в систему «Платон»

1 февраля пройдет ежегодная индексация платы в госсистеме «Платон» за большегрузы. За км пробега перевозчики заплатят 3,34 рубля вместо прежних 3,05 рубля. Мы об этом писали тут.

Сервисный сбор Ozon

С 1 февраля маркетплейс Ozon отменит сервисный сбор для собственников ПВЗ, который установили в марте 2024 года. Подробнее в новости.

Иные изменения

Новый закон для креативного бизнеса

С 05.02.2025 вступает в силу закон от 08.08.2024 № 330-ФЗ о развитии креативной экономики. Им установлены основы правового регулирования организации и развития в России креативных (творческих) индустрий.

Также он установил условия деятельности и господдержки в этой сфере. Подробнее мы сообщали о нем здесь.

«Честный знак»: очередные изменения

Вводится обязательная маркировка некоторых разновидностей растительного масла, расфасованных заводским способом в определенные виды упаковки.

Одновременно завершен эксперимент по обязательной маркировке парфюмерии, бытовой химии, бакалейной продукции, автомобильных жидкостей, смазочных материалов.

И с 5 февраля вступит в силу перечень случаев, когда продажа маркированных некоторых безалкогольных напитков будет запрещена.

Больничный

С 5 февраля полицейским разрешат оформлять больничные в коммерческих клиниках. Раньше это можно было сделать только в госучреждениях, но эту норму суд признал не соответствующей Конституции. Детали в новости.

Начнут высылать мигрантов

С 5 февраля начинает действовать федеральный закон от 08.08.2024 № 260-ФЗ, устанавливающий правовой режим высылки иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ. Детали в нашей новости.

Раньше решение о высылке иностранцев-мигрантов принимал суд, теперь этим занимается полиция. Также сокращен срок временного пребывания в РФ без визы — со 180 до 90 дней. Подробнее тут.

Свидание с адвокатом по видео

С 5 февраля разрешены в следственных изоляторах свидания подозреваемого или обвиняемого с защитником в режиме видео-конференц-связи. Про это мы писали здесь.

Конфискат по административным делам

С 5 февраля конфискованное имущество, которое было орудием совершения либо предметом административного нарушения, будет идти в собственность регионов. Про список имущества мы писали здесь.

Волонтерство

В перечень волонтерской деятельности добавлены два новых направления:

содействие охране окружающей среды;

содействие профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Новый ГОСТ по спецобуви

С начала февраля начнет действовать ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия».