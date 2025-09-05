💥 Новая форма декларации УСН, опровержение от Минздрава по больничным, 3- и 6-дневка осенью 2025, «Клерк» в ТОП-100 Рунета, изменения с 1 сентября.Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели с 1 по 5 сентября 2025 года, которые вы могли пропустить.

❗ Отчитываться по УСН за 2025 год нужно будет по новой форме

ФНС подготовила новую форму декларации для компаний и ИП на упрощенке.

📅 Осенью 2025 будет шестидневная и трехдневная рабочие недели + 3 выходных подряд и 1 сокращенный день

Последняя рабочая неделя октября будет шестидневной, а первая рабочая неделя ноября – трехдневной.

🔥 ☕ Кафе и рестораны смогут получить освобождение от НДС на свои услуги с 1 октября 2025. Новый лимит доходов

Даже если в 2024 году доходы превысили 2 млрд (по старому лимиту) у общепита еще есть возможность освободиться от уплаты НДС в 2025 году. Льгота положена бизнесу на ОСНО и УСН.

❗ Минздрав дал опровержение: порядок выдачи больничных с 1 сентября 2025 не изменился

Ведомство опровергло сообщения СМИ о том, что формирование листов нетрудоспособности будет по новым правилам.

💥 Клерк.ру вошел в ТОП-100 крупнейших сайтов Рунета

Сейчас сайт занимает 96-ю строчку рейтинга LiveInternet (рейтинг сайтов, данные за 31 день, все страны).

❓ ФНС разъяснила, может ли самозанятый сдавать квартиру посуточно с 1 сентября 2025 года

Для самозанятых нет ограничений по этому виду деятельности.

💳 Инструкция от Центробанка: как случайно не нарваться на блокировку карты в 2025 году

Регулятор дал пользователям банковских карт несколько советов, чтобы они могли избежать блокировки счетов.

👍 Отпуск может быть разделен на любое количество частей, если все согласны

Одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть не меньше 14 дней, а остальное работник и работодатель могут распределять по соглашению между ними.

👓 Все основные изменения с 1 сентября 2025 года для бухгалтера: обзор (дополнен 02.09.2025) В сентябре 2025 года начинает действовать множество новшеств в российском законодательстве, которые напрямую затрагивают работу бухгалтера.

📄 В ответ на требование налоговой прислать все УПД можно прислать реестр и несколько документов

Налоговики запрашивают большое количество универсальных передаточных документов, но это автоматический запрос, который можно выполнить не дословно.

🔄 С 1 октября 2025 года будет новый порядок обмена электронными счетами-фактурами

Предприниматели станут обмениваться универсальными сообщениями через операторов ЭДО. Они заменят извещения о получении документов.

💳 Движения средств по карте, которая указана в приложении «Мой налог», не влияют на расчет НПД

Основной документ для начисления налога на профессиональный доход — чек, который самозанятый выдает заказчикам. Налоговики не следят за движением средств по карте, с которой самозанятые платят налог.

🧾 С 1 сентября 2025 введены новые обязательные и дополнительные реквизиты кассового чека

Все кассы должны соответствовать новым нормам, но больше всего изменения касаются тех, кто работает с маркированными товарами.

💎 Миронов предложил ввести солидарный налог для сверхбогатых россиян. Налоговый юрист: это яркий пример абсурдного экономического популизма

Депутат считает, что нужно дополнить законодательство, чтобы повысить доходы казны.

👀 Меняются требования к оформлению документов при регистрации организаций и ИП

С 1 сентября 2025 года компаниям и ИП не нужно подтверждать основной вид деятельности. СФР будет брать такие данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. В связи с этим меняют порядок оформления регистрационных документов.

👤 С 1 сентября 2025 бизнес должен передавать в ГИС обезличенные персданные

Вступили в силу изменения в закон о персональных данных. Согласие теперь нужно оформлять отдельным документом.

📝 Для сдачи отчетности в СФР с 1 сентября 2026 года понадобятся дополнительные атрибуты КЭП

Налоговая предупреждает, что для отправки отчетности придется переоформить квалифицированную электронную подпись (КЭП).

🔢 С 2026 года в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будет два типа сведений о кодах ОКВЭД

ФНС меняет порядок отражения кодов ОКВЭД в госреестрах.

💰 Для расчета отпускных с 1 сентября 2025 будут учитывать квартальные и годовые премии

Порядок расчета отпускных изменился. По словам эксперта, выплаты у большинства россиян вырастут.

👶 Депутаты предложили изменить правила расчета трудового и страхового стажа

Отпуск по уходу за каждым ребенком до 1,5 лет предлагают учитывать в страховой стаж родителей в двойном размере.