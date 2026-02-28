💥 Важные поручения Путина, изменения с 1 марта 2026, бухгалтеры хотят отчетность на АУСН, больше сведений в ЕФС-1 и ИЛС, мифы о реальной зарплате. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с 23 по 27 февраля 2026 года, которые вы могли пропустить.

💢 В ЕФС-1 и ИЛС будут новые данные: закон-2026

С 1 июля 2026 в составе сведений индивидуального лицевого счета будет больше сведений.

✉ С 1 августа 2026 уведомления об уплате имущественных налогов будут присылать через Госуслуги

Ряд налоговых документов будут направлять сразу на Госуслуги.

✅ Кто может попасть под проверку ГИТ в 2026 году

Назвали 4 момента, на которые обращают внимание трудовые инспекторы.

❌ По новой программе страхования самозанятым не положены декретные

С 2026 года самозанятые могут платить добровольные взносы в СФР и получать больничные, но не декретные.

👶 Выплаты в декрете могут продлить до трех лет: Президент дал поручение

Путин поручил до 30 марта 2026 подумать о продлении до трех лет периода выплаты по уходу за ребенком.

👓 Какие изменения с марта 2026 года: обзор для бухгалтера В марте 2026 года начинает действовать много новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера. Обзор дополняется.

🚛 Документы на перевозки будут в электронном виде с 1 сентября 2026 года

Транспортные накладные, заявки на перевозку и экспедиторские документы будут работать только в электронном виде. Бумажные отменят, но сделают исключения.

🔥 Охрана труда с 1 марта 2026: документы по пожарной безопасности будут принимать электронно. И другие изменения

С 1 марта 2026 года вступает в силу ряд нормативных актов и законов по охране труда.

❗ Путин поручил до 1 марта 2026 года установить переходный период для выбора налогового режима

Представителям малого бизнеса дадут время на выбор оптимального режима налогообложения в 2026 году.

😦 Иллюзия благосостояния: реальная средняя зарплата на треть меньше официальной

Показатель средней зарплаты превысил медианную на 35%, что показывает сильную дифференциацию — когда людей с высокими доходами мало, но их заработок значительно больше, чем у других.

❗ На АУСН сведения по работникам, их доходам и вычетам направляют в банк до выплат

Если работодатель не даст банку полномочия, то сам отправляет в налоговую сведения об НДФЛ по сотрудникам.

👉 Освободили от взносов компенсацию удаленщикам за использование своего оборудования: закон 2026 + еще важные новшества

Внесены изменения в закон о страховании от несчастных случаев.

✅ Как налоговики составляют списки для проверок ККТ: индикаторы риска 2026

ФНС перечислила признаки рисков, которые могут стать основанием для проведения выездной проверки бизнеса с подозрениями на нарушение работы с кассой.

❗ Депутаты предлагают изменить прогрессивную шкалу НДФЛ: богатые должны платить больше

Предложенная шкала НДФЛ будет прогрессивной для людей с доходами от 50 млн рублей.

😶 Бухгалтеры не понимают, зачем на АУСН отменили отчетность: с ней было бы легче работать

На АУСН бухгалтерам приходится каждые полмесяца заполнять данные в приложении банка и проверять их, тогда как проще было бы сдать отчетность, как на УСН.

📅 Выходные в марте 2026: будет ли сокращенный день в пятницу, 6 марта

В начале марта будут длинные выходные и снова короткая рабочая неделя.

↔ Депутаты предлагают обязательно согласовывать оклады и премии руководителей компаний с профсоюзом

Закрытую систему оплаты труда — когда руководителю назначают семизначный оклад с огромными компенсациями и квартальными премиями — назвали несправедливой.