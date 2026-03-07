💥 Взносы за директора на больничном, смягчение налоговой реформы-2026, новые формы декларации и заявлений, реклама в Telegram как нарушение и др. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с 2 по 6 марта 2026 года, которые вы могли пропустить.

❕ Путин поручил правительству проанализировать высокие штрафы для самозанятых

Если штрафы для самозанятых окажутся действительно высокими, кабмин изменит законодательство, чтобы ограничить эту практику.

🙋 Список запрещенных для женщин профессий сократят в 2027 году

Из перечня хотят убрать профессии, связанные с управлением тяжелыми механизмами и оборудованием.

❗ Налоговики рекомендуют заранее готовиться к новым правилам ЭДО в грузоперевозках

С сентября 2026 года грузоперевозки переходят на транспортный электронный документооборот.

📄 ФНС разработала новую форму декларации по водному налогу

Налоговики в 2026 году обновят форму декларации по водному налогу, порядок ее заполнения и формат подачи в электронном виде.

🌾 Минфин подумал и решил, что за главу КФХ не надо платить взносы с МРОТ, даже если КФХ – юрлицо

Фермер платит за себя взносы как ИП, а не как директор с МРОТ.

❌ Если не будет документа о предстоящей поставке, автомобиль с товаром не пустят в РФ

Налоговики рекомендуют до начала транспортировки товара из ЕАЭС проверить QR-код документа о предстоящей поставке. Там должен быть статус «Обеспечен», тогда ввоз в Россию будет разрешен.

📄 Для ПСН с 2 и 6 марта 2026 года — новые формы заявлений

Заявление на получение патента нужно подавать по новой форме с 2 марта 2026. А если у бизнеса поменялись параметры в сторону уменьшения, ИП сможет в течение 10 дней обратиться в налоговую, чтобы пересчитать стоимость патента. Новые формы заявлений отражают эти изменения.

❗ За директора на больничном надо платить взносы с МРОТ

Если зарплата директора организации меньше МРОТ или вообще равна нулю, то база по взносам принимается равной МРОТ.

📃 Налоговики сократят расходы на почтовую рассылку уведомлений в 2026 году

Пользователям личного кабинета на сайте ФНС запретили отказываться от получения электронных налоговых уведомлений.

❗ Для новой формы НДС-декларации в 2026 подготовили контрольные соотношения

Декларацию по НДС нужно будет сдать по новой форме. Проверить ее можно по контрольным соотношениям.

❔ Зарплата за январь в феврале: какой месяц указать в ЛК АУСН

В графе «Месяц выплаты» указывают месяц, за который выплачивается зарплата.

👓 Какие изменения с марта 2026 года: обзор для бухгалтера В марте 2026 года начинает действовать много новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера. Обзор дополняется.

😵 Женщинам могут сократить на два часа рабочий день по пятницам

Вице-спикер Госдумы хочет, чтобы женщины больше отдыхали и проводили время с семьей.

❗ Роскомнадзор поддержал ФАС по вопросу рекламы в Telegram

Разъяснения ФАС в РКН назвали исчерпывающими.

👉 С 2027 не придется отправлять уведомления по имущественным налогам организаций

Платить налоги нужно будет на основании сообщений, которые пришлет налоговая.

🕑 В России могут установить минимальный размер почасовой оплаты труда – не меньше трех долларов

Новый МРОЧ должен гарантировать уровень дохода при неполной занятости.

❗ Будет еще один индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми

Если более 10 работников одной компании стали самозанятыми и оказывают услуги этой же или новой компании – придет проверка Роструда.

💅 С 30 апреля 2026 будет новый ГОСТ на маникюр и педикюр. Процедуры могут подорожать

На маникюр выделяется 45-60 минут, а на гель-лак – до 90 минут.

❗ Налоговая раскрыла, как выявляет признаки серой занятости

Если кассиров меньше, чем касс, это указывают на неофициальную занятость.

❓ У директора нулевая зарплата, но в отчетности указали МРОТ: не придется ли платить НДФЛ

Если нет зарплаты – НДФЛ не исчисляется и не удерживается.

❗️ Минфин предлагает смягчить переход к налоговым изменениям для МСП

Введут льготы по НДС, страховым взносам и выбор системы налогообложения при слете с ПСН.