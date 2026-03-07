💥 Взносы за директора на больничном, смягчение налоговой реформы-2026, новые формы декларации и заявлений, реклама в Telegram как нарушение и др. Топ новостей за неделю
❕ Путин поручил правительству проанализировать высокие штрафы для самозанятых
Если штрафы для самозанятых окажутся действительно высокими, кабмин изменит законодательство, чтобы ограничить эту практику.
🙋 Список запрещенных для женщин профессий сократят в 2027 году
Из перечня хотят убрать профессии, связанные с управлением тяжелыми механизмами и оборудованием.
❗ Налоговики рекомендуют заранее готовиться к новым правилам ЭДО в грузоперевозках
С сентября 2026 года грузоперевозки переходят на транспортный электронный документооборот.
📄 ФНС разработала новую форму декларации по водному налогу
Налоговики в 2026 году обновят форму декларации по водному налогу, порядок ее заполнения и формат подачи в электронном виде.
🌾 Минфин подумал и решил, что за главу КФХ не надо платить взносы с МРОТ, даже если КФХ – юрлицо
Фермер платит за себя взносы как ИП, а не как директор с МРОТ.
❌ Если не будет документа о предстоящей поставке, автомобиль с товаром не пустят в РФ
Налоговики рекомендуют до начала транспортировки товара из ЕАЭС проверить QR-код документа о предстоящей поставке. Там должен быть статус «Обеспечен», тогда ввоз в Россию будет разрешен.
📄 Для ПСН с 2 и 6 марта 2026 года — новые формы заявлений
Заявление на получение патента нужно подавать по новой форме с 2 марта 2026. А если у бизнеса поменялись параметры в сторону уменьшения, ИП сможет в течение 10 дней обратиться в налоговую, чтобы пересчитать стоимость патента. Новые формы заявлений отражают эти изменения.
❗ За директора на больничном надо платить взносы с МРОТ
Если зарплата директора организации меньше МРОТ или вообще равна нулю, то база по взносам принимается равной МРОТ.
📃 Налоговики сократят расходы на почтовую рассылку уведомлений в 2026 году
Пользователям личного кабинета на сайте ФНС запретили отказываться от получения электронных налоговых уведомлений.
❗ Для новой формы НДС-декларации в 2026 подготовили контрольные соотношения
Декларацию по НДС нужно будет сдать по новой форме. Проверить ее можно по контрольным соотношениям.
❔ Зарплата за январь в феврале: какой месяц указать в ЛК АУСН
В графе «Месяц выплаты» указывают месяц, за который выплачивается зарплата.
👓 Какие изменения с марта 2026 года: обзор для бухгалтера
В марте 2026 года начинает действовать много новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера. Обзор дополняется.
😵 Женщинам могут сократить на два часа рабочий день по пятницам
Вице-спикер Госдумы хочет, чтобы женщины больше отдыхали и проводили время с семьей.
❗ Роскомнадзор поддержал ФАС по вопросу рекламы в Telegram
Разъяснения ФАС в РКН назвали исчерпывающими.
👉 С 2027 не придется отправлять уведомления по имущественным налогам организаций
Платить налоги нужно будет на основании сообщений, которые пришлет налоговая.
🕑 В России могут установить минимальный размер почасовой оплаты труда – не меньше трех долларов
Новый МРОЧ должен гарантировать уровень дохода при неполной занятости.
❗ Будет еще один индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми
Если более 10 работников одной компании стали самозанятыми и оказывают услуги этой же или новой компании – придет проверка Роструда.
💅 С 30 апреля 2026 будет новый ГОСТ на маникюр и педикюр. Процедуры могут подорожать
На маникюр выделяется 45-60 минут, а на гель-лак – до 90 минут.
❗ Налоговая раскрыла, как выявляет признаки серой занятости
Если кассиров меньше, чем касс, это указывают на неофициальную занятость.
❓ У директора нулевая зарплата, но в отчетности указали МРОТ: не придется ли платить НДФЛ
Если нет зарплаты – НДФЛ не исчисляется и не удерживается.
❗️ Минфин предлагает смягчить переход к налоговым изменениям для МСП
Введут льготы по НДС, страховым взносам и выбор системы налогообложения при слете с ПСН.
