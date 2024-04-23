Полученные покупателем бонусы за объемы купленной продукции не уменьшают сумму НДС к вычету

Премии, полученные от поставщиков за достигнутый объем покупок, не являются формой торговой скидки и не уменьшают стоимость продукции и, следовательно, их получение не влекло необходимость восстановления НДС покупателем. Судебная практика.

Вопрос по корректировке “входящего“ НДС получил развитие:

Инспекция провела проверку и пришла к выводу, что у общества по полученным премиям возникает обязанность по восстановлению НДС

Налоговый орган настаивал, что выплата и предоставление премий в денежной форме (эквивалентному способу совершения расчетной операции) фактически не осуществлялась, а в проверке устанавливались последствия операции по безвозмездной передаче бонусного (премиального) товара.

Решением от 21.04.2022, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 25.11.2022, в удовлетворении требований отказано.

Суд соглашается с мнением налогового органа о том, что положения ст. 154 НК РФ способны регулировать последствия формирования цены, стоимости, размера налогооблагаемой базы и вычетов по НДС применительно исключительно к стоимости основной поставки товара, которая во времени всякий раз предшествует моменту определения расчетных показателей для стимулирующих выплат премий и предоставление премиальных выплат. В отношении нее (основной партии товара) законодатель исключил необходимость корректировки значимых для налогообложения параметров при наступления случая – стороны не меняют условия ранее согласованной цены товара (стоимости сделки).

Налоговым органом сделаны выводы о том, что: при проверке установлены сделки с элементами односторонней направленности; предоставление премии в отсутствии признания снижения цены товара носит характер безвозмездной передачи; обязанность, право требования в отношении реальной сделки в отсутствии исполнения не возникает; указанные выше корреспондирующие правовые нормы позволяют утверждать, что в отсутствии премиальных выплат деньгами со стороны поставщиков лекарственных препаратов в адрес Покупателя, договоренности в рамках реального договора не могут быть восприняты способом, который мотивирует вывод о существовании денежного обязательства поставщиков товара как предпосылки для совершения действий в рамках зачетных обязательств.

Реальным результатом указанной хозяйственной деятельности проверяемого лица является то, что Продавец не уплачивает премию, а осуществляет отгрузку товара без оплаты его (товара) со стороны Покупателя. Оприходование товара осуществляется без формирования стоимости на затратных счетах в учете Покупателя, как следствие – признание внереализационного дохода.

Соответственно, поскольку безвозмездная передача премий, отнесена к категории реальных обязательств, то стороны лишены права самостоятельно изменять конструкцию сделки, придавая, например, реальной сделке консенсуальный характер и наоборот. Консенсуальные договоры характеризуются тем, что считаются заключенными в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта (п. 1 ст. 433 ГК РФ). Для заключения же реальных договоров в соответствии с п. 2 ст. 433 ГК РФ необходима только передача имущества.

Постановлением окружного суда от 13.04.2023 судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении решением суда первой инстанции от 26.12.2023 в удовлетворении требований Обществу вновь отказано.

На втором круге рассмотрения спора суд апелляционной инстанции разобрался в вопросе и указал:

Признание НДС как налога на потребление (перелагаемого на потребителей налога), в частности, означает, что хозяйствующим субъектам, приобретающим товары, работы, услуги для использования при совершении облагаемых операций, должна быть предоставлена возможность вычесть из НДС, исчисленного при совершении собственных облагаемых операций и предъявленного к уплате покупателям (потребителям), суммы так называемого "входящего" налога - суммы НДС, предъявленные контрагентами самому налогоплательщику при приобретении у них товаров (работ, услуг).

Признание НДС как налога на потребление (перелагаемого на потребителей налога), в частности, означает, что хозяйствующим субъектам, приобретающим товары, работы, услуги для использования при совершении облагаемых операций, должна быть предоставлена возможность вычесть из НДС, исчисленного при совершении собственных облагаемых операций и предъявленного к уплате покупателям (потребителям), суммы так называемого "входящего" налога - суммы НДС, предъявленные контрагентами самому налогоплательщику при приобретении у них товаров (работ, услуг).

В рассматриваемом случае, условия договоров и иных документов, которыми оформлены отношения поставщиков и общества в связи с выплатой премий (бонусов), не содержат положений, определяющих волю сторон на безвозмездную передачу имущества.

Договоры общества с поставщиками не содержат условий о выплате премий и бонусов посредством передачи покупателю дополнительных (бонусных) товаров бесплатно; не содержат элементы других договоров, предусматривающих оказание покупателем продавцу каких-либо услуг, за которые продавцом выплачиваются премии (вознаграждения).

Вопреки положениям части 5 статьи 200 АПК РФ налоговый орган не доказал, что поставщики отражали выручку от реализации, не соответствующую стоимости товара, согласованную в договорах поставки и оплаченную зачетом, что со стороны поставщиков имело место уменьшение стоимости товара, оплаченного бонусами.

Таким образом, воспринятый судом первой инстанции довод инспекции о том, что предоставленные обществу премии (бонусы) являются формой торговых скидок, применяемых к стоимости товара, оказывающих влияние на налоговую базу по НДС, нельзя признать обоснованным.

Премии, полученные налогоплательщиком от поставщиков за достигнутый объем покупок, не являются формой торговой скидки и не уменьшают стоимость продукции и, следовательно, их получение не влекло необходимость восстановления НДС покупателем. Основания для корректировки размера ранее заявленных обществом налоговых вычетов по НДС при получении премий (бонусов) отсутствуют.

Дело No А63-16421/2021

Источник ТГ канал Proff Налог