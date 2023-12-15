Встречайте туристический налог. Что изменится для гостиничного бизнеса с 2025 года?

Эта статья является частью серии публикаций о налоговой реформе в России. Мы продолжаем знакомить вас с ключевыми изменениями, которые затронут различные сферы бизнеса. Сегодня речь пойдет о новом налоге, который затронет гостиничный бизнес и другие средства размещения.

Что такое туристический налог?

В 2025 году туристов, отдыхающих в российских гостиницах и владельцев гостиничного бизнеса ждет нововведение – туристический налог. Ему посвящена глава 33.1 НК РФ. Это новый местный налог, который заменит собой курортный сбор. Если раньше сбор касался исключительно курортных зон, то теперь он может вводиться в любом регионе России. Но тут важно понимать: платят налог не сами туристы, а те, кто предоставляет им жилье на время отдыха – гостиницы, отели и другие средства размещения.

Туристический налог будет устанавливаться на уровне каждого конкретного муниципалитета. Если средство размещения расположено на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя - то законами этих регионов, а если на федеральной территории "Сириус" - НПА его представительного органа. Этими же актами устанавливаются налоговые ставки и льготы (п. п. 1, 2 ст. 418.1, п. 1 ст. 418.5 НК РФ).

Ставка туристического налога будет расти постепенно:

в 2025 году – не более 1 %,

в 2026 году – не более 2 %,

в 2027 году – не более 3 %,

в 2028 году – не более 4 %,

с 2029 года – не более 5 %.

Как будет рассчитываться налог?

Объект налогообложения – стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания. Важно: налог не включается в цену услуги и рассчитывается отдельно. Если вам кажется, что налог будет копеечным, то спешим вас разубедить: даже при минимальной ставке в 1% сумма налога не может быть меньше 100 рублей за сутки проживания. И если расчетная сумма налога окажется ниже этого минимума, все равно придется платить 100 рублей за ночь.

Вот простой пример. Представим, что гость остановился в гостинице на четыре ночи, каждая из которых стоит 4 000 рублей. При ставке в 1% налог составит 160 рублей. Однако минимальный налог – 400 рублей за все время проживания (100 рублей за ночь). В итоге придется платить больше, чем рассчитывалось изначально.

Сроки уплаты и сдача отчетности

Налоговый период установлен как квартал, сумма налога определяется по итогам полного расчета за размещение. Важно отметить, что сумма налога должна быть выделена отдельной строкой в расчетных документах, таких как чеки и счета.

Уплата налога должна производиться до 28-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Декларацию по туристическому налогу нужно подавать в налоговые органы не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Особенности учета налога

Туристический налог будет уплачиваться не в составе единого налогового платежа, а по отдельным реквизитам.

Кроме того, сумма туристического налога не будет учитываться ни в доходах, ни в расходах организации при расчете налога на прибыль. Если вы применяете УСН с объектом "доходы" или "доходы минус расходы", то в доходы туристический налог не включайте, да и в расходы тоже.

Кто освобождается от налога?

Не все туристы обязаны платить этот налог. Есть категории граждан, которые освобождены от уплаты – они перечислены в п. 2 ст. 418.4 НК РФ. Среди них Герои Советского Союза, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и инвалиды . Муниципальные власти также могут расширить этот список льготников на свое усмотрение.

Введение туристического налога – это новая реальность, с которой предстоит смириться российскому гостиничному бизнесу.

Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса.