Фейк-экономика. Что происходит с бизнесом в стране и кто на кого работает

Мы чуть не подрались, создавая этот пост… по скайпу, сидя на своих кухнях на расстоянии нескольких тысяч километров и трех часовых поясов, чокаясь через монитор коньячком и винцом, два с лихом часа спорили, что происходит с бизнесом в стране. И почему. И кто виноват. И что делать. И как нам реорганизовать Рабкрин (это уже я, Ольга, кафедра научного коммунизма – так смешно звучит, да? – неизгладимый след оставила в памяти).

На кого работает малый бизнес.

Думаете, на себя? Нууу, кто-то может и на себя работает, такие есть, не спорю. Однако, основная масса работает на: а) банки б) арендодателей в) откатополучателей и г) персонал.

Банки

У модных столичных финансовых аналитиков (не буду показывать пальцем) есть мнение, что бизнес без кредитов не раскачать. Открыл бизнес – сразу бери кредит. Надо снять офис, нанять людей, закупить чего-то там и т.д. машину, например, а то как-то несолидно генеральному директору на метро кататься.

Я сейчас не буду писать о том, что «длинные» активы нужно покупать на «длинные» деньги, и что тело кредита нужно учитывать при управленческом расчете чистой прибыли (уфффф счас в меня тапки полетят). Прежде чем брать кредит – сядьте и посчитайте, на коленке, сколько у вас за месяц доходов и сколько расходов. Только в расходы включите не только проценты по кредиту, но и возврат тела. Если вы вышли в плюс, то трезво оцените эту сумму. Если в ноль или в минус – не берите, рассмотрите другие варианты.

Но никто же этого не делает. Судя по плачу Ярославны по всей стране. Когда-то в Париже было модно сифилисом болеть, смешно нам да? А сегодня модно кредиты брать.

Арендодатели

Вот счас наступает тот момент, когда мелкий бизнес осознает два простых ответа на два непростых вопроса. Первая – платить аренду или ежемесячный платеж по ипотеке. Вторая – сгонять всех своих работников в офис или дать работать удаленно. Те, кто найдут правильные ответы, несомненно не просто выживут, но пойдут дальше. Арендный бизнес ждут очень большие перемены…

Откатополучатели

Тут… да. Без комментариев.

Персонал

Когда читаю новости про беспроцентный кредит на выдачу зарплаты, вопрос сразу – а где как минимум мартовские деньги? Ааа, нуда, кредиты же, аренда, чойто я…

Всегда говорила и писала, и буду говорить и писать – персонал должен зарабатывать мне деньги. Если вы не можете обходить трудовое законодательство, вам нечего делать в бизнесе. Наше трудовое законодательство полностью защищает наемного работника за счет работодателя. И ни слова о том, где работодателю взять деньги на выполнение всех требований законодательства. С другой стороны, сам работодатель законодательно практически никак не защищен, но способы все-таки есть.

Ни в коем случае не призываю к нарушению прав наемных работников. Речь о том, чтобы заработная плата была заработанной, а условия трудового договора закрепляли такое положение дел. Это будет честно и по отношению к наемному работнику, который будет видеть результаты своего труда и понимать свою долю в них.

Да, это сложно, составить такой трудовой договор, в результате исполнения которого и работник будет приносить прибыль, и трудовое законодательство соблюдено. Но счас ситуация такая, что выбора нет. Те, кто сможет выстроить такие отношения с персоналом – выживут.

А у нас фейк-экономика

Банк никогда не даст кредит бизнесу, если в балансе у него убытки. Банковские аналитики бдят, чтобы в балансе была накопленная прибыль, та самая, нераспределенная. Вот и пришла пора тратить накопленную прибыль, так сказать распределить ее на себя, чтоб месяц, два, три, протянуть. Но аудиторы и бухи тихо ржут в ладошку.