Ещё раз о безопасности предпринимателей, или причем здесь WhatsApp

Мой давний друг адвокат Маличев Роман поведал на днях поучительную историю.

— Рома, как адвокат и юрист ты в практике своей часто сталкиваешься с экономическими преступлениями. Расскажи о том, что в последнее время происходит в сфере обналички и как государство борется с этим пережитком 90-х?

— Сейчас я представляю интересы граждан по двум разным уголовным преступлениям, возбуждённым по одной и той же статье УК РФ, а именно — части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», совершенным организованной группой и сопряженным с извлечением дохода в особо крупном размере, а если по-русски — за обнал.

— Какое наказание предусмотрено по этой статье?

— Статья тяжкая, наказывается принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн руб или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового.

В первом деле я представляю интересы лица, которое на данный момент пока проходит свидетелем. Это Директор строительной организации, который обналичил порядка 20 млн. руб., перечислив их разными суммами в течение года на счёт одного контрагента.

— А что такого в том, что твой клиент перечислил деньги одному поставщику? Как следствие узнало о том, что деньги были обналичены? Не было первички? Договоры отсутствовали? Их с поличным поймали?

— Все документы в порядке. Подписаны все договоры и акты приёма выполненных работ по форме КС-2. Выстроена стройная система показаний, описывающих все этапы совместной деятельности этих компаний, включая телефоны и фамилии контактных лиц. Но следователь не верит. Почему не верит? Все просто: годовой оборот «контрагента» превысил 1 миллиард рублей, а количество сотрудников не более пяти. Директор этой фирмы дал показания о непричастности к её деятельности, да и показания других допрошенных свидетелей не подтверждают друг друга. Что в принципе не удивительно: клиентами «контрагента» были порядка сотни организаций самых разных видов деятельности.

В данном случае статус свидетеля для моего клиента скорее всего не изменится, но в налоговую инспекцию будет передан соответствующий материал и вызов к инспектору для дачи объяснений.

— Тогда и доначисления по НДС не избежать, верно?

— Да, начислят НДС, штраф и пеню сверху.

— А что со вторым делом?

— Второе дело гораздо серьёзнее. По делу проходит целая группа лиц - банкиры, кассиры, бухгалтеры, директора предприятий.

В настоящий момент следствие закончено и идёт изучение 43 томов уголовного дела. В июне скорее всего дело будет направлено в суд. Много интересного и к этой теме ещё вернусь.

Но сейчас не про обстоятельства уголовного дела, а про то, насколько беспечны могут быть люди.

В данном случае я защищаю обвиняемого, который ещё совсем недавно был в статусе свидетеля и наивно полагал, что его связь с теми, кому уже предъявлено обвинение, следствие никогда не сможет установить.

Пункт «а» части 2 статьи 172 УК РФ предусматривает совершение преступления организованной группой, а она предполагает наличие связей, связь членов группы может доказываться по-разному: свидетельскими показаниями, расшифровкой телефонных переговоров и другими способами. Но в этом случае телефонные переговоры не пришлось расшифровывать, одним из основных доказательств существования организованной группы стала переписка в мобильных телефонах в мессенджере WhatsApp и переписка по электронной почте, установленной в почтовой программе телефона.

Мой подзащитный и вообще никто из привлечённых к уголовной ответственности лиц даже не подумал о необходимости стирать переписку и, конечно же, никто и не думал о последствиях. Многие наивно полагали, что данные, содержащиеся в устройствах, надёжно защищены паролями. Но, увы, ни смартфоны, работающие на «андроиде», ни даже закрытые на четырёхциферный пароль айфоны не смогли оказать должного сопротивления.

А ведь если бы мой клиент хотя бы отдавал себе отчёт в том, какое количество изобличающей информации может быть уже доступно сотрудникам следственного комитета, он давал бы на предварительном следствии совсем другие показания и скорее всего и его процессуальный статус не был бы изменён.

Небрежность, самонадеянность и недооценка правоохранительных органов может сыграть поистине злую шутку.

Предпринимательская деятельность зачастую связана с решением разных задач, которые могут неоднозначно трактоваться правоохранительными органами.

И поэтому будьте осторожнее.

Стирайте сомнительную переписку на мобильных устройствах и тщательнее подходите к выбору контрагентов.