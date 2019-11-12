Тематическая налоговая проверка: что за зверь

Заставить налогоплательщика уплатить налог — главная задача фискальных органов. И если налогоплательщик по собственной воле этого не делает, то задача налоговиков сделать это силой.

Основная сила ФНС сейчас сконцентрирована в АСК НДС-2 и выездных налоговых проверках (ВНП). Через эти два инструмента мотивирование компаний отказаться о вычетов по НДС и уплачивать другие положенные налоги происходит максимально эффективно: с выносом имущества, с блокировкой счетов, с субсидиарной ответственностью и прочими неприятностями.

И если компания генерит оборот от 1 млрд. руб., то шансов избежать ВНП у нее мало. Налоговая инспекция такие компании рассматривает под лупой и до того, как придет с решением о проведении проверки, уже все нашла и вместе с выдачей решения лишь озвучивает свою царскую волю... в цифрах, конечно же.

Однако, у ВНП есть одна неприятная деталь — для налоговой инспекции (читай — для бюджета страны) такое удовольствие дорогое. Поэтому если уж стрелять, то максимально метко и чтобы шансов отстоять свои интересы в суде у компании не было.

Чтобы удешевить процесс проверки компании, у налоговой инспекции сравнительно недавно появилось оружие под названием тематическая налоговая проверка (ТНП).

Посмотрим поближе на этого зверя:

Понятие тематической налоговой проверки в полной мере раскрывается в Письме ФНС России от 25 июля 2013 года № АС-4-2/13622 «О рекомендациях по проведению выездных налоговых проверок» (п. 1.3.3.).

ТНП— это проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности компании, то есть отдельного вида налога (НДС, прибыль, зарплатные налоги). То есть ТНП — это разновидность выездной налоговой проверки, только сокращенная.

Результаты такой проверки оформляются также как выездные, проводится она только по одному налогу, охватывает период времени менее трех лет и имеет такие же последствия для налогоплательщика, как и выездные.

Нынче хорошо получается у инспекторов шантажировать именно этими проверками тех руководителей, которые отказываются снимать вычеты по НДС по спорным контрагентам.

Право инспекции на проведение налоговой проверки закреплено в пункте 2 статьи 31 Налогового Кодекса РФ. Статьи 82, 89 и 89.1 Налогового кодекса РФ регламентируют порядок, процедуры и сроки проведения проверки.

Срок проведения ТНП не превышает 2 месяца. Однако срок ее может быть увеличен по решению руководителя инспекции.

ТНП могут назначить из-за наличия недобросовестных контрагентов второго и последующих звеньев и для этого иметь выручку 1 млрд. и больше уже не надо. Достаточно половины этой суммы, чтобы попасть в сферу интересов налоговиков.

Полностью проверить всю цепочку контрагентов компания вряд ли сможет, поэтому, чтобы защитить себя от налоговой проверки надо заручиться доказательствами добросовестности своих прямых поставщиков: убедиться в том, что руководитель компании поставщика не откажется от того факта, что он таковым является, у него есть склад, магазин, офис, сотрудники (хотя бы 5) и другие средства, позволяющие удостовериться в том, что компания имеет все необходимые ресурсы для того, чтобы товары продать, услуги оказать, работы выполнить.