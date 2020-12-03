Шестьдесят четыре миллиона за бизнес с родственниками

Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с заявлением к ИФНС по Краснодарскому краю о признании недействительным решения о начислении 30,4 млн руб. НДС, 14 млн НДФЛ, 2,7 млн УСН, 13 млн рублей пеней и 4 млн штрафов. Итого на 64 млн руб.

Первая судебная инстанция и апелляция удовлетворили требования предпринимателя. Кассация отправила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В чем суть?

В период с октября 2016 по май 2017 года инспекция провела выездную проверку по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов за период с 2013 по 2016 годы.

С выводами инспекторов ИП не согласился, хотя часть требований ИФНС была снята решением Управления ФНС по региону.

В проверяемом периоде ИП организовывал перевозки грузовым автотранспортом, перевозил грузы автотранспортом, складировал и хранил зерно, применял ЕВНД и УСН 6%.

При этом в проверяемом периоде аналогичные виды деятельности осуществляли взаимозависимые с предпринимателем лица – сын и супруга ИП тоже в статусе ИП, и все они осуществляли деятельность по одному адресу в помещениях, принадлежащих проверяемому ИП. Все указанные лица использовали общий телефонный номер, один логотип на всех и единая схема логистики, для оказания услуг был использован транспорт, принадлежащий проверяемому ИП, который сдавал в аренду.

В собственности у ИП имелось 34 транспортных средства, часть авто были арендованы у ООО, директором и единственным учредителем которой являлся тот же ИП.

При этом в налоговых декларациях по ЕНВД предприниматель указывал на использование 20 транспортных средств. Остальные авто сдавались в аренду: 10-12 грузовых транспортных средств - супруге, 3-5 грузовых транспортных средств – сыну. При этом:

стоимость аренды авто составляла 500 рублей в месяц;

заправка всех авто топливом осуществлялась на заправочной станции, принадлежащей налогоплательщику, и за его счет;

подборку контрагентов осуществлял сам ИП в рамках агентских договоров;

заключение договоров на оказание транспортных услуг супруг и сын ИП отрицали;

единственным источником дохода у родственников ИП были именно агентские договоры с ним.

Бухгалтер сдал с потрохами деятельность всех трех ИП на допросе.

Суд установил, что при приближении к максимальному количеству транспортных средств для изменения системы ЕНВД предприниматель передавал их часть в аренду супруге и сыну.

То есть в данном случае имело место формальное разделение в договорах аренды количества транспорта между взаимозависимыми лицами в целях сохранения предпринимателем возможности применения спецрежима. Налоговый орган сделал обоснованный вывод об утрате налогоплательщиком права на применение ЕНВД.

В итоге, мало того, что ЕНВД не должен был применять, так еще и слетел с УСН в связи с превышением лимита дохода. Отсюда и 64 млн доначислений.

Такие дела…

Для любителей почитать первоисточник: Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 4 августа 2020 г. N Ф08-5598/20 по делу N А32-8061/2018