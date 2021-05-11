Как получить выплату больничного родственникам умершего при прямых выплатах ФСС?

Продолжим ранее начатую мной печальную тему смерти работника. Иногда случается так, что болезнь заканчивается не восстановлением трудоспособности, а смертью работника. Довольно часто спрашивают: что же делать, если сотрудник умер на больничном? Ранее я уже писала, что нужно делать со стандартными начислениями и оформлением в случае смерти человека. В этой статье рассмотрю порядок действий для получения выплаты суммы пособия по больничному листу.

Сотрудник медицинского учреждения в листке нетрудоспособности указывает в строке «Иное» код 34. Это обозначение укажет на то, что человек умер. Рядом с кодом ставится дата смерти, а в строке «Приступить к работе» ничего не указывается.

Заполнение работодателем своей части листа нетрудоспособности умершего сотрудника практически ничем не отличается от заполнения больничного при обычной болезни работников, вышедших далее на работу.

Единственное исключение — это дата, по которую причитается пособие. В нашей ситуации это будет дата смерти работника. Будьте внимательны при заполнении.

В случае смерти застрахованного кроме пособий по временной нетрудоспособности выплачиваются пособия по беременности и родам и ежемесячные пособия по уходу за ребёнком. Порядок получения невыплаченных пособий по социальному страхованию установлен статьёй 1183 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Везде указывают на то, что получить такие пособия могут совместно проживавшие с умершим члены его семьи, а также его нетрудоспособные иждивенцы независимо от того, жили они вместе с умершим или нет. Но и тут есть загвоздка, об этом далее.

За выплатой указанных сумм можно обратиться в течение четырёх месяцев со дня смерти (пункт 2 статьи 1183, пункт 1 статьи 1114 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Если нет лиц, которые имеют право на получение пособий, или они не заявили свои права на выплату в установленный срок, эти суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных пунктом 3 статьи 1183 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Вот перечень документов, которые необходимо предоставить в ФСС при обращении за выплатой пособия:

Как и при любом обращении в государственное учреждение, есть обязательные нюансы при предоставлении документов. Важно то, что все документы для выплаты пособий умершего принимаются ТОЛЬКО на бумажных носителях.

Обратите внимание, что записи в Описи, Заявлении и Листе Нетрудоспособности выполняются на русском языке печатными заглавными буквами чернилами чёрного цвета либо с применением печатающих устройств. А заявление о выплате пособия должно быть заполнено от имени умершего. Не забудьте предоставить реквизиты для перечисления пособия на банковскую карту.

Все копии документов обязательно заверяются подписью и печатью организации, предоставляющей документы.

К сведению! Если муж или жена умершего зарегистрированы по другому адресу, отличающегося от адреса регистрации умершего, то такое проживание не признают совместным. Даже если они живут вместе. Скорее всего, вам откажут в выплате до вступления в наследство.

Был случай, как раз связанный с этим важным замечанием. Умерший сотрудник и его жена прописаны в разных местах. При этом отношения были официально зарегистрированы. Каково же было удивление, когда сотрудник ведомства указал на то, что только совместно прописанный член семьи имеет право на получение суммы выплаты по больничному листу. То есть в законном браке или нет, не имеет значения. Сумму пособия получает тот, кто официально совместно жил с умершим. Значит за выплатой пособия можно обратиться в отделение Фонда Социального Страхования только после вступления в наследство, а это, на минуточку, полгода.

На мой взгляд, это крайне неудобно. Людям деньги нужны «здесь и сейчас», так как затрат в данный момент довольно много.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

Читайте другие статьи автора в нашем блоге: