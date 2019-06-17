Клерк.Ру

Банкам теперь надо знать, куда вы тратите вклады и как будете возвращать займы. Мифы про НДС. Неделя на «Клерке»

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк. ру

Банкам надо рассказать, откуда вы взяли деньги на вклад и куда его потратили. Обычные займы от работодателя теперь тоже банкам не нравятся. Развенчиваем все мифы про оптимизацию НДС. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. 😖 Сбербанк заблокировал клиенту карту за получение займа от работодателя и требует странные пояснения;

2. 😟 Банки все чаще требуют отчета о деньгах, снятых со вкладов;

3. 😎 Налоговиков могут вернуть в уголовные дела о недоимках;

4. 😊 Предприниматели на упрощенке выигрывают в суде дела о фиксированных взносах;

5. 😳 Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных.

Темы недели

1. «Бумажный» НДС. Все, что вы не знали и боялись спросить.

Разбор всех мифов и вопросов, касающихся схем по оптимизации НДС.

2. ПМЭФ-2019 глазами простого журналиста: досмотры, шик, недоумение, секс и еще раз недоумение.

Кухня самого пафосного делового события года. Если меня спросить, что такое ПМЭФ, я отвечу: это организация с иголочки, куча рамок, мириады черных мерседесов, крутейшие стенды и странное ощущение «Что я тут делаю».
Тут без комментариев. 
 

Дзен для бухгалтеров

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1. Государство будет регулировать число кошек и собак в квартире;

2. Мусорный сбор вырастет еще;

3. Как изменятся правила получения шенгенской визы;

4. Три важных судебных решения по налогам.

«Ночной бухгалтер»

За 10 июня: Кого выявит новая компьютерная технология ПФР;

Важные статьи

1

Как решить проблему со штрафами по просроченной отчетности из-за сбоя в налоговой

2

Как налоговики применили ст. 54.1 НК к «физику»

3

Что делать с накопившимися отпусками

4

Смена адреса или что имеет в виду налоговая, когда выносит отказ в регистрации

5

Что такое новое совместное завещание и зачем его составлять?

Интересные посты в блогах

1. Мифы о ненужности аудита: аудиторы не согласны и опровергают;

2. Если надоело быть бухгалтером. Семь шагов до миллиона: как продвинуть свой бизнес;

3. Китайцы сворачивают бизнес в России: почему это плохо для рубля.

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