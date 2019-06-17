Банкам теперь надо знать, куда вы тратите вклады и как будете возвращать займы. Мифы про НДС. Неделя на «Клерке»

Банкам надо рассказать, откуда вы взяли деньги на вклад и куда его потратили. Обычные займы от работодателя теперь тоже банкам не нравятся. Развенчиваем все мифы про оптимизацию НДС. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. 😖 Сбербанк заблокировал клиенту карту за получение займа от работодателя и требует странные пояснения;
2. 😟 Банки все чаще требуют отчета о деньгах, снятых со вкладов;
3. 😎 Налоговиков могут вернуть в уголовные дела о недоимках;
4. 😊 Предприниматели на упрощенке выигрывают в суде дела о фиксированных взносах;
5. 😳 Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных.
Темы недели
1. «Бумажный» НДС. Все, что вы не знали и боялись спросить.
Разбор всех мифов и вопросов, касающихся схем по оптимизации НДС.
2. ПМЭФ-2019 глазами простого журналиста: досмотры, шик, недоумение, секс и еще раз недоумение.
Дзен для бухгалтеров
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1. Государство будет регулировать число кошек и собак в квартире;
2. Мусорный сбор вырастет еще;
3. Как изменятся правила получения шенгенской визы;
4. Три важных судебных решения по налогам.
«Ночной бухгалтер»
За 10 июня: Кого выявит новая компьютерная технология ПФР;
Важные статьи
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Как решить проблему со штрафами по просроченной отчетности из-за сбоя в налоговой
2
Как налоговики применили ст. 54.1 НК к «физику»
3
Что делать с накопившимися отпусками
4
Смена адреса или что имеет в виду налоговая, когда выносит отказ в регистрации
5
Что такое новое совместное завещание и зачем его составлять?
Интересные посты в блогах
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Раздают 10 онлайн-касс бесплатно!
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Вы все еще оптимизируете налоги с помощью ИП?
3
Почему 1С в облаке дешевле «коробки»: сравниваем цены
4
НК РФ станет толще на 117 страниц
5
Как и на каких условиях участник (акционер) компании может заказать аудиторскую проверку?
6
Продаю или произвожу? Могу ли я работать один и без кассы?
7
Регистрация в системе маркировки «Честный знак». Вам могут и отказать. Что делать?
На пообсуждать
1. Мифы о ненужности аудита: аудиторы не согласны и опровергают;
2. Если надоело быть бухгалтером. Семь шагов до миллиона: как продвинуть свой бизнес;
3. Китайцы сворачивают бизнес в России: почему это плохо для рубля.
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