Банкам теперь надо знать, куда вы тратите вклады и как будете возвращать займы. Мифы про НДС. Неделя на «Клерке»

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Ali А никто не в курсе как сопоставляет система счета-фактуры? По каким полям?Т..е. я заявил в книге ... «Бумажный» НДС. Все, что вы не знали и боялись спросить

Olgabsh Вы мне что-то доказать пытаетесь? Или ждете что я Вам свои стихи тут напишу? И цитирую я чужое, и... Отток капитала из России вырос в два раза