Почему 1С в облаке дешевле «коробки»: сравниваем цены

Сделали сравнение затрат на свой сервер и на облачную версию плюс обзор цен по «облачному рынку».

Коробочную и облачную версию 1С можно сопоставлять по недостаткам и достоинствам. Но что если говорить только про один показатель — расходы? Для многих компаний — это принципиальный, а то и единственный критерий выбора.

Если сравнивать покупку программы на стационарный компьютер с облаком, то второе выходит дешевле. Демонстрируем это на примере приложения «Управление нашей фирмой» в формате облака у разных продавцов. Они позиционируют удаленный формат идеальным вариантом для начинающих предпринимателей, бухгалтеров на аутсорсе, компаний с филиалами.

Итак, почему же коробочная версия обходится дороже?

Покупка программы на стационарный компьютер предполагает ощутимые затраты на покупку мощных компьютеров, регулярные платежи за обновления (подписка ИТС), покупку дополнительных лицензий, оплату работы системного администратора или приходящего специалиста. Сюда же можно добавить расходы на офисный сервер и его безопасность.

Смотрите ниже таблицу, где мы расписали затраты на программу для одного пользователя. Мы не стали лишь указывать расходы на покупку самого компьютера, потому что у всех вариантов они будут одинаковыми.

Затраты на облачную и стационарную версию 1С «УНФ» (все цифры в рублях):

Пройдемся по основным статьям затрат из таблицы.

Цены на коробку и на ИТС говорят сами за себя.

Когда вы платите за программу, работающую в облаке, ваш платеж сильно ниже, но покрывает сразу все вышеперечисленное. Уже включены автоматические обновления, подписка ИТС и ваши затраты на техническую и информационную поддержку.

Стоимость сервера. Даже в небольших компаниях, где работает всего несколько компьютеров, нужно докупать сервер, где будет храниться информация из учетной программы. На рынке такой стоит от 80 тыс. рублей. А компаниям с десятком сотрудников может понадобиться и целая серверная комната, которую потребуется серьезно обезопасить. Как минимум, оснастить системой пожаротушения, контролем входа или видеонаблюдением. При этом отдельная серверная комната все-равно не гарантирует, что на сервера не попадет вирус или их не взломают.

За серверной комнатой придется следить: ухаживать, обновлять оборудование, которое вышло из строя. Это будет постоянная статья серьезных расходов. Прибавьте еще возможные переезды, которые у малого бизнеса могут случаться довольно часто, а серверную так просто с собой не заберешь.

Оплата работы технарей. В таблице мы написали, что оплата работы приходящего системного администратора в месяц стоит 7 000 руб. Это не самая высокая ставка. Для крупных городов будет выше.

Малому и среднему бизнесу проще и выгоднее работать с проверенными провайдерами — совет системных администраторов. ИТ-компании могут предложить круглосуточную поддержку и защиту от атак, у них лучшее оборудование и ПО, которое провайдер обновляет так, что пользователь этого даже не замечает. Специалисты сделают резервирование данных, вкладываются в систему пожаротушения, по договору отвечают за ваши технические сложности и проблемы, а вы сможете заниматься своей работой.

В общем, для стартовых расходов на автоматизацию учета, покупка облачной программы — гарантированно самый бюджетный вариант.

Есть и еще такой момент. Если когда-то в прошлом компания приобрела пакет лицензий, скажем на 10 или 50 пользователей, а теперь число работников сократилось, лишние лицензии не получится вернуть или перепродать. Простаивают и требуют денег также мощные сервера под такой объем компьютеров.

Когда вы пользуетесь программой в облаке, можно оплачивать столько ресурсов, сколько вам требуется. В один месяц можно увеличить количество рабочих мест и баз данных, в другой уменьшить, чтобы сократить расходы. Это выгодное преимущество, на которое должны обратить внимание компании с сезонным бизнесом.

Осталось определиться только с провайдерами, которых на рынке сотни. При этом они хоть и продают один продукт, имеют разный опыт консультирования и поддержки, предлагают кто больше, кто меньше срок бесплатного использования программы для тест-драйва и масштаб резервного копирования.

1С в облаке — это не только возможность работать в любом месте, где есть интернет. Это максимально удобный вариант автоматизации учета без покупки программ, сервера и найма специалистов за меньшие деньги.