К чему приведут новые льготы от Путина. Много нового для бухгалтеров в июле. Неделя на «Клерке»

Бизнес опасается, что новые льготы, анонсированные Путиным на прошлой неделе, могут обернуться боком. ФНС всех запутала с реестром МСП. Бухгалтерам предстоит разбираться с нерабочими днями, заполнением РСВ и платежек и маркировкой. Главное за неделю на «Клерке».

1. Повышение НДФЛ, повтор выплат на детей, новые льготы бизнесу:

А вот результаты:

1. При сдаче отчета до 30 июля ИП успеют попасть в реестр малого бизнеса. ФНС обещает;

2. ФНС готовится к запуску еще одного реестра малого бизнеса;

3. Работников 65 в очередной раз отправят на больничный. И снова задним числом.

За 22 июня: Работники 65 идут на пятый больничный. Мужья получают вычеты на мужей;

За 23 июня: ФНС может все: любые требования по любым законам?!

За 25 июня: Господин президент, пожалуйста, больше не нужно никакой помощи. Мы не потянем;

За 26 июня: Пролетая над реестром МСП — многие ИП не попадут! Выпуск про так себе главбухов.

ТОП-5 постов

1

Когда ликвидация компании «внезапно» становится банкротством. И когда так лучше не делать

2

Бухгалтеры, может, хватит уже проблем? Позитивный обзор

3

У самозанятых теперь два бонуса: старый и новый. Примеры расчета НПД с учетом общего вычета

4

Как компаниям снизить страховые взносы. Времени мало: что успеть до 1 июля

5

Кейс: запуск магазина цветов. От аврала в праздники к нормальной системе учета

ТОП-3 статей

1

Пособие по безработице в 2020 году: размер и порядок оформления

Вопрос недели

Бухгалтерский бизнес: сколько работников бухгалтерской фирмы должны общаться с клиентом?

Дзен для бухгалтеров

Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).

1. У неплательщиков алиментов предлагают изымать единственное жилье и выставлять его на продажу;

2. Люди просят не проводить увеличение тарифов ЖКХ, запланированное на 1 июля;

3. Дети с 16 до 18 лет снова в пролете. Выплаты по 10 000 им не положены.