К чему приведут новые льготы от Путина. Много нового для бухгалтеров в июле. Неделя на «Клерке»

Бизнес опасается, что новые льготы, анонсированные Путиным на прошлой неделе, могут обернуться боком. ФНС всех запутала с реестром МСП. Бухгалтерам предстоит разбираться с нерабочими днями, заполнением РСВ и платежек и маркировкой. Главное за неделю на «Клерке».
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Очередное телеобращение Путина к народу. Самое главное в тезисах
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- Новые выплаты по 10 000 на детей до 16 лет начнутся в июле. Указ уже вышел
- Налоговый маневр для IT-отрасли может привести к удорожанию ПО
- Выделение средств для выплат семьям с детьми, поддержка IT, исполнение других поручений президента. Что еще обсуждали в правительстве
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3. Работников 65 в очередной раз отправят на больничный. И снова задним числом.
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«Ночной бухгалтер»
За 22 июня: Работники 65 идут на пятый больничный. Мужья получают вычеты на мужей;
За 23 июня: ФНС может все: любые требования по любым законам?!
За 25 июня: Господин президент, пожалуйста, больше не нужно никакой помощи. Мы не потянем;
За 26 июня: Пролетая над реестром МСП — многие ИП не попадут! Выпуск про так себе главбухов.
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Вопрос недели
Бухгалтерский бизнес: сколько работников бухгалтерской фирмы должны общаться с клиентом?
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1. У неплательщиков алиментов предлагают изымать единственное жилье и выставлять его на продажу;
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