Налоговики с новой силой взялись на проверки. Особенно серых зарплат. Неделя на «Клерке»

А мы говорили, что после снятия моратория на проверки, налоговики начнут давить еще больше. Главное за неделю на «Клерке».

Тема недели

Нет денег на зарплату, обнищали из-за нерабочих оплачиваемых дней? Налоговикам до этого нет никакого дела:

И еще одно доказательство:

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«Ночной бухгалтер»

За 3 августа: Очень важно определиться с трудовой книжкой;

За 4 августа: Хорошие новости для новых ИП;

За 5 августа: Налоговики даже сейчас требуют от бизнеса средние зарплаты;

За 6 августа: Большие изменения в регистрации компаний;

За 7 августа: Осталось меньше месяца — и ИП начнут массово закрывать. И это хорошо.

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