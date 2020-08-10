Налоговики с новой силой взялись на проверки. Особенно серых зарплат. Неделя на «Клерке»

А мы говорили, что после снятия моратория на проверки, налоговики начнут давить еще больше. Главное за неделю на «Клерке».
Тема недели
Налоговики требуют с бизнеса средние по отрасли зарплаты. Даже с пострадавших
И еще одно доказательство:
Банки сообщили об увеличении числа запросов ФНС в четыре раза
ТОП новостей
- Налоговые каникулы ИП продлили еще на три года;
- Если хотите оставить бумажную трудовую, успейте подать заявление до 31 декабря;
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«Ночной бухгалтер»
За 3 августа: Очень важно определиться с трудовой книжкой;
За 4 августа: Хорошие новости для новых ИП;
За 5 августа: Налоговики даже сейчас требуют от бизнеса средние зарплаты;
За 6 августа: Большие изменения в регистрации компаний;
За 7 августа: Осталось меньше месяца — и ИП начнут массово закрывать. И это хорошо.
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