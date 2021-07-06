Бухгалтеры разбираются с обязательной вакцинацией, готовятся к отчетности и опять в шоке от липовых уточненок: неделя на «Клерке»

Страсти по обязательной вакцинации сотрудников на прошедшей неделе накалились до предела, поэтому мы на «Клерке» даже провели экстренный вебинар. А еще разгорелся очередной скандал с НДС, Путин провел прямую линию, над головами бухгалтеров кружат призраки отчетности: рассказываем по порядку в новом обзоре.
Укольчик недели
Обязательная вакцинация сотрудников — опять уверенный лидер в обсуждениях и просмотрах. Кого вакцинировать, как считать, как отчитаться? Сделали подборку самых горячих статей и новостей по этим вопросам:
- Обязательная вакцинация. Что надо делать работодателям
- Мнение: обязательная вакцинация не нарушает Конституцию (и вообще, все это законно, сказал Путин)
- Вопросы-ответы про обязательную вакцинацию: разъяснения от эксперта
- Власти разъяснили, как сдать отчет об обязательной вакцинации сотрудников
- Путин: требовать вакцинации и грозить увольнением при наличии медицинского отвода незаконно
Список регионов, которые ввели обязательную вакцинацию, можно посмотреть тут. А запись вебинара «Клерка» по теме — по ссылке.
Волшебник недели
...это Путин — он провел прямую линию с населением, и — о чудо! — проблемы, озвученные в прямом эфире, решились еще до окончания трансляции.
Курс недели
Рассказываем все, что надо знать про оптимизацию НДС и почему налоговики могут прийти к вам, даже если вы работаете по-белому: авторский онлайн-курс ведущего эксперта по НДС Кирилла Соппы уже ждет своих слушателей.
Заметка недели
Берите на карандаш сводную таблицу по сдаче отчетности за 2 квартал 2021 года: собрали все сроки в одну таблицу.
«Ночной бухгалтер»
За 28 июня: Путин сказал отменить декларации по УСН. Кому?
За 29 июня: Налоговики вскрывают офисы компаний без понятых и соблюдения НК
За 30 июня: Кратко про линию с Путиным. Кому отменят НДФЛ, кого не уволят за медотвод, почему кредиты без залога бизнесу не дадут. И еще про магию
За 1 июля: Систему прослеживаемости товаров не удалось запустить в срок и отчитываться перед ФНС компаниям не надо
За 2 июля: Мэрия Москвы рассказала компаниям, как отчитаться о вакцинации сотрудников
«Утренний бухгалтер»
За 28 июня: Плановые проверки ККТ отменят со следующего года
За 29 июня: Штрафы для МСП хотят заменить на предупреждения. Опять много нового по вакцинации
За 30 июня: Следственный комитет не увидел преступления в липовых нулевках по НДС
За 1 июля: Много нового в работе с самозанятыми: оплата, клиенты, договоры
За 2 июля: Новую форму СЗВ-ТД надо будет сдавать с 1 августа
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Скандал недели
Опять про липовые уточненки: на этот раз с мошеннической схемой пытаются справиться в Питере. Следственный комитет, правда, помогать отказывается.
Пообсуждать недели
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- ИП без работников, с медотводом от вакцинации. Нужно ли подавать отчет по вакцинированным?
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