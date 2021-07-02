«Утренний бухгалтер». Новую форму СЗВ-ТД надо будет сдавать с 1 августа

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Важная новость по СЗВ-ТД: в июле отчет надо будет сдавать по старой форме. Новая же будет применяться с 1 августа.

Разработчики снизят цены на отечественное ПО для малого бизнеса в два раза: власти предоставят им субсидии.

ФСС определил, как будет рассчитывать скидки и надбавки к тарифам взносов в 2022 году. Рассказываем подробности.

Коронавирусные сводки: для туристов в Краснодарском крае сделали послабление: вакцинироваться не обязательно, можно предъявить справку о том, что болели, или медотвод с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Налоговики должны начислять транспортный налог за угнанный автомобиль только в том случае, если автомобиль был возвращен владельцу.

Новый бесплатный вебинар «Клерка»: каким работодатель хочет видеть идеального бухгалтера? Зарегистрироваться можно прямо сейчас.

Новости

События

Бухгалтер-финансист: каким работодатель видит идеального бухгалтера?

Дата проведения: 7 июля, среда

Онлайн-курс «Управление техническими проектами» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 7 июля, среда

Прослеживаемость товаров с 1 июля 2021 года: все, что нужно знать

Дата проведения: 6 июля, вторник

Онлайн-курс «Финансовый директор» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 6 июля, вторник

Оптимизация трудозатрат бухгалтера: как работать эффективнее

Дата проведения: 5 июля, понедельник

Ликбез для начинающих ИП: налоги, документы, кадровый учет

Дата проведения: 2 июля, пятница

Новинка! Регистрация заявок на подбор высококвалифицированных специалистов, подтвердивших свою квалификацию в области управления финансами

Дата проведения: 2 июля, пятница

CPA: Финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании. - Очно или дистанционно. Регистрация на обучение. Дистанционно

Дата проведения: 2 июля, пятница

«Специалист по управленческому и финансовому учету» очно или дистанционно с учетом дистанционных технологий. Регистрация на обучение

Дата проведения: 2 июля, пятница

«Специалист по МСФО» идет набор. Занятия проходят очно и очно-дистанционно на практике

Дата проведения: 2 июля, пятница

Статьи

Стоит обратить внимание и самим самозанятым, и тем, кто с ними работает.

С июля компании могут получить квалифицированную электронную подпись в налоговой инспекции. Услуга бесплатна, но на первых порах подойдет не всем. Коротко рассказываем о важных нюансах.

Счёт-фактура и товарная накладная выписываются продавцом при реализации. Для покупателя они являются основанием для оприходования товаров. Каково предназначение каждого из этих документов, чем отличается счет-фактура от товарной накладной и можно ли оформить единый документ на их основе, объясним в статье.

Каждая организация сталкивается с камеральными и выездными налоговыми проверками. Не всегда налоговики действуют в рамках закона, и компания может быть не согласна с результатами проверки, которые отражаются в акте налоговой проверки. Чтобы опротестовать итоги проверки, организации нужно вовремя составить возражения на акт. В этой статье мы расскажем, как это сделать.

Законодательство по НДС с 1 июля 2021 меняется. Компании же продолжают работать. А бухгалтерам приходится преодолевать возникающие сложности перехода к работе по новым правилам. Некоторые связаны с изменением формы счета-фактуры — это, пожалуй, сейчас главное новшество.

Многие предприниматели при принятии бизнес-решений используют финансовые модели, которые помогают задать правильный вектор в развитии бизнеса. Другие, даже если понимают ценность финмоделей, не знают, с чего начать и как ими пользоваться.

Старт системы прослеживаемости товаров страшным призраком маячил перед бизнесом, еще не успевшим оправиться от маркировки. И вот похоже, наметилась передышка: запустить систему в срок, с 1 июля...не удалось.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/45636 от 10.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Иностранец не может стать самозанятым. Но есть и исключения

ФНС РФ: Письмо № ЕА-3-26/4451@ от 21.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Первичные документы можно подписывать простой электронной подписью

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/9208@ от 30.06.2021

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/9062@ от 29.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Начислять транспортный налог на угнанную машину можно только после ее возврата владельцу

Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/25455 от 03.07.2013

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