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«Утренний бухгалтер». Много нового в работе с самозанятыми: оплата, клиенты, договоры

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Налоговики сказали, что оплату за услуги самозанятого можно перечислять на чужую карту, если такой вариант предусмотрен договором.

Кроме того, у плательщика НПД может быть один постоянный заказчик. Но при этом не должно быть признаков трудовых отношений с ним.

В чеке ККТ можно указывать адрес в любом из двух видов. Вы же помните, кстати, что с сегодняшнего дня для многих ИП истекает отсрочка по онлайн-кассам?

Скандальное. Налоговики блокируют счета за неисполнение требований аж 2017 года, а у некоторых — и еще большей давности.

Свежее от Роструда. За отказ сотрудника от работы по новому графику работодатель может его уволить. Но только при отсутствии возможности перевода на другую вакансию.

Рассказываем о самом важном про управленческий учет, а еще про то, что нужно знать начинающему ИП, в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

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Дата проведения: 5 июля, понедельник

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Дата проведения: 2 июля, пятница

«Разрывы» по НДС: как легально не платить за других и при этом избежать ВНП

Дата проведения: 1 июля, четверг

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Дата проведения: 1 июля, четверг

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/8625@ от 21.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Кто начисляет зарплату, тот уплачивает взносы и сдает расчеты. Исключение — зарплатой занимается сторонняя организация

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/4336@ от 01.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Оплату за услуги самозанятого можно перечислить на чужую карту

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/43644 от 04.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Сменился режим налогообложения. Изменение стоимости аренды оговаривается отдельно

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/8749@ от 22.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости В каком виде указывать адрес в кассовом чеке

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