«Утренний бухгалтер». Много нового в работе с самозанятыми: оплата, клиенты, договоры

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Налоговики сказали, что оплату за услуги самозанятого можно перечислять на чужую карту, если такой вариант предусмотрен договором.
Кроме того, у плательщика НПД может быть один постоянный заказчик. Но при этом не должно быть признаков трудовых отношений с ним.
В чеке ККТ можно указывать адрес в любом из двух видов. Вы же помните, кстати, что с сегодняшнего дня для многих ИП истекает отсрочка по онлайн-кассам?
Скандальное. Налоговики блокируют счета за неисполнение требований аж 2017 года, а у некоторых — и еще большей давности.
Свежее от Роструда. За отказ сотрудника от работы по новому графику работодатель может его уволить. Но только при отсутствии возможности перевода на другую вакансию.
Рассказываем о самом важном про управленческий учет, а еще про то, что нужно знать начинающему ИП, в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Новости
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- Мнение эксперта: повышения зарплат нет, просто «белая» часть повышается до нового размера МРОТ. А зарплата остается прежней
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- Меры по обязательной вакцинации законны: Путин
- Путин: требовать вакцинации и грозить увольнением при наличии медицинского отвода незаконно
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- Приглашаем экспертов стать авторами курсов и вебинаров. И войти в Экспертный совет «Клерка»
События
Онлайн-курс «Управление техническими проектами» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 7 июля, среда
Прослеживаемость товаров с 1 июля 2021 года: все, что нужно знать
Дата проведения: 6 июля, вторник
Онлайн-курс «Финансовый директор» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 6 июля, вторник
Оптимизация трудозатрат бухгалтера: как работать эффективнее
Дата проведения: 5 июля, понедельник
Ликбез для начинающих ИП: налоги, документы, кадровый учет
Дата проведения: 2 июля, пятница
«Специалист по МСФО» идет набор. Занятия проходят очно и очно-дистанционно на практике
Дата проведения: 2 июля, пятница
Для работы в международной компании.CPA:Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право
Дата проведения: 2 июля, пятница
«Разрывы» по НДС: как легально не платить за других и при этом избежать ВНП
Дата проведения: 1 июля, четверг
Разъяснения ФНС по ст.54.1 НК и практика Верховного суда: новые песни о старом
Дата проведения: 1 июля, четверг
Эффективная деловая коммуникация
Дата проведения: 1 июля, четверг
Статьи
Ну и правильно, что тут такого-то, подумаешь.
Составили инструкцию на случай, если вас тоже коснутся эти требования.
Разбираем детально позиции всех сторон в случае из судебной практики.
Даже если у компании, в отношении которой возбуждено дело о банкротстве, нет активов, чтобы рассчитаться по долгам — завершать процедуру до рассмотрения всех требований кредиторов по существу нельзя, поскольку это лишит участников дела привлечь руководство и бенефициаров к субсидиарной ответственности. К такому выводу пришел ВС РФ при рассмотрении дела о несостоятельности компании, в реестр требований кредиторов которой не были включены требования ФНС.
Новые детские пособия, информирование о положенных льготах, запрет на второе гражданство для чиновников и многие другие нововведения второго месяца лета — в традиционном дайджесте от Госдумы.
Счетная ошибка при начислении заработной платы — это неточность при проведении арифметических расчетов. Излишне уплаченные денежные средства в этом случае работодатель вправе удержать с работника.
Цель любой выездной налоговой проверки — не только установление и доначисление налоговых недоимок, но и их обязательное взыскание. Если компания не может исполнить свои обязательства, велик риск предъявления уже личных претензий по этим долгам к её собственникам и руководителям. Субсидиарной ответственностью бенефициаров бизнеса в случае банкротства организации уже не удивить. Но это не единственный механизм.
Удобная таблица от команды «Клерка», чтобы вы ничего не забыли сдать. Отчетность ИП за 2 квартал 2021 года.
У вас как: все общение с клиентами и про них разбросано по чатам или нашли деньги на CRM? И если да, то окупились ли затраты повышением прибыли? И причем тут бухгалтер? Пройдите короткий опрос. Мы собираемся писать исследование про CRM, которыми пользуются российские компании. И ваши ответы очень нам помогут.
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Магия случилась: Путин еще не закончил говорить, а с проблемами уже разбираются. Правда, враги пытались препятствовать — DDos-атаками на прямую линию.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/8625@ от 21.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Кто начисляет зарплату, тот уплачивает взносы и сдает расчеты. Исключение — зарплатой занимается сторонняя организация
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/4336@ от 01.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Оплату за услуги самозанятого можно перечислить на чужую карту
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/43644 от 04.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Сменился режим налогообложения. Изменение стоимости аренды оговаривается отдельно
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/8749@ от 22.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости В каком виде указывать адрес в кассовом чеке
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