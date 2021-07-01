Ремонт арендованного офиса – как учесть расходы

Траты на ремонт важно правильно оформить. Иначе они не станут законными расходами для уменьшения налогов. Или арендодатель откажется от их компенсации. На что обратить внимание в документах, расскажем в статье.

Что предусмотреть в договоре аренды

Укажите обязанности арендатора и арендодателя по ремонту.

Если не прописано в договоре, действует ст. 616 ГК: текущий ремонт обязан выполнять арендатор, капитальный — арендодатель.

Расходы нельзя принять для налогообложения, если обязанность не прописана ни в ГК, ни в договоре. Да и компенсацию от арендодателя в этом случае получить проблематично.

Юристы советуют не писать общие фразы про текущий и капитальный ремонт в договоре, а прямо указать, кто и что делает. Например, покраску стен выполняет арендатор, замену входной двери — арендодатель.

Обращайте внимание на формулировки про обеспечение пожарной безопасности, ведь ремонт таких систем стоит недешево. Подробно об этом мы писали в статье.

Как отличить текущий ремонт от капитального

От этого вопроса зависит, кто в конечном итоге оплачивает ремонт и в какой момент принять к расходам.

Характеристика ремонтов описана в письме Минстроя от 27.02.18 г. № 7026-АС/08, т. к. в налоговом законодательстве нет определений.

Текущий ремонт:

устраняет мелкие неисправности, которые не влияют на эксплуатацию помещения; не меняет технических характеристик; направлен на профилактику износа и поддержание в исправном состоянии.

Например, заделка трещин в стенах, замена треснувшей плитки, реставрация полового покрытия и пр.

Капитальный ремонт:

направлен на восстановление либо замену частей здания, инженерно-коммуникационных сетей, встроенного технического оборудования; проводится из-за разрушения или повреждения механизмов, а также с целью улучшения эксплуатационных характеристик объекта.

Например, замена канализации, водопровода, газоснабжения; озеленение территории вокруг офиса.

Полный список работ по текущему и капитальному ремонту содержится в ВСН 58–88 (Р).

Но на практике четко определить вид ремонта по данным строительным нормам сложно. Так, вставку одного пластикового окна в офисе можно квалифицировать как частичную замену, а значит, как текущий ремонт. А замена всех окон уже будет считаться капитальным ремонтом.

Безопаснее до начала ремонта согласовать перечень работ с арендодателем в отдельном документе.

По вопросу равенства капитального ремонта и неотделимых улучшений на практике возникает много споров. Есть постановления судов, что капитальный ремонт и неотделимые улучшения — это не одно и то же: Постановление ФАС ЦО от 27.09.10 по делу № А35-2195/08-С12; Определение ВАС РФ от 13.03.12 № ВАС-2326/12.

Обращайте внимание, чтобы в согласии арендодатель подтверждал и сам ремонт, и улучшения в его результате.

Какими документами подтвердить затраты на ремонт

Основаниями для учета расходов являются:

соглашение о компенсации расходов арендатору (при наличии такого условия в договоре);

дефектная ведомость (произвольная форма, фиксирует необходимость восстановления или исправления недостатков офиса);

договор о выполнении работ (договор подряда);

смета расходов на ремонт;

акт выполненных ремонтных работ;

акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

акт на списание материалов (если ремонт выполняется своими силами).

Как учитывать расходы на ремонт, которые не компенсирует арендодатель

В бухучете

Затраты относятся к текущим расходам (абз. 2 п. 67 Методических указаний от 13.10.03 г. № 91н).

Для налога на прибыль

Расходы на текущий ремонт учитываются в составе прочих расходов (п. 2 ст. 260 НК РФ). Арендатор может списывать расходы на ремонт за счет резерва, созданного в соответствии со ст. 324 НК РФ (письмо Минфина от 29.12.07 № 03-03-06/1/901). Однако это возможно, только если в организации, помимо арендованного имущества, есть основные средства, которые числятся на балансе (письмо Минфина от 22.03.10 г. № 03-03-06/1/159).

Расходы на капитальный ремонт арендатор отражает у себя в учете в качестве отдельного объекта ОС и, соответственно, списывает их стоимость через амортизацию. Письмо от 07.12.12 N 03-03-06/1/638 разрешает взять срок полезного использования, равный сроку аренды.

Для налога УСН

Затраты на ремонт учитываются в составе расходов на ремонт ОС (п. 3 п. 1 ст. 346.16 НК) при условии документального подтверждения и фактической оплаты.

Как учитывать расходы на ремонт, которые компенсирует арендодатель

В бухучете

Расходы оформляются как капитальные вложения (п. 35 Метод. указаний от 13.10.03 г. № 91н). Сумма вложений списывается в расходы в момент передачи результатов ремонта арендодателю. Это может быть дата окончания договора аренды или дата завершения ремонта — зависит от договоренности сторон. Одновременно отражаются доходы от передачи результатов ремонта.

Для налога на прибыль

На дату передачи арендодателю улучшений арендатор:

сумму причитающейся ему компенсации признает в налогооблагаемых доходах ст. 249, п. 3 ст. 271 НК РФ. Расчет суммы компенсации желательно привести в акте приема-передачи улучшений;

сумму затрат на создание улучшений (стоимость работ/услуг, материалов) учитывает в «прибыльных» расходах (Письмо Минфина от 13.12.2012 № 03-03-06/1/651).

Для налога УСН

Сумму возмещения от арендодателя учтите в доходах на дату ее получения или зачета в счет арендных платежей (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

Стоимость ремонта можете учесть в расходах как затраты, связанные с выполнением работ для арендодателя (Письмо Минфина России от 05.04.2017 N 03-03-06/1/20242). Например, в составе материальных расходов (п. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Есть альтернативная точка зрения по учету компенсируемых затрат на ремонт. В бухучете расходы предлагается отражать как задолженность арендодателя. Для учета налога на прибыль и УСН затраты арендатор не включает в состав собственных расходов и не учитывает при налогообложении.