Налоговики опять трясут компании по самозанятым, сдачу отчетности упростили, пенсии повысят. Как прошла неделя на «Клерке»

Чем ближе к Новому году, тем больше надежд, что именно там, в 2022 всех ждет счастливое будущее. Вон и пенсии обещают повысить, и сдачу отчетности бухгалтерам упростить.

Темы недели

Власти решили учесть высокую инфляцию при индексации пенсий на следующий год: Минтруд подготовил проект, как именно это надо сделать.

А еще взялись за наведение порядка в ОКВЭДах. Теперь их надо будет указывать по-новому, а следить за всем — кто бы сомневался — будет ФНС.

Бухгалтерам станет легче сдавать отчетность: появился вариант сдать ее через сайт ФНС, например.

Не забудьте недели

Не пропустите срок подачи заявления на патент, если хотите работать на ПСН с 1 января.

Курс недели

Очень советуем наш новый курс повышения квалификации по налоговым проверкам: налоговики жестят все больше, а значит, и новый год надо встречать во всеоружии против них. Тем более, что мы собрали команду профи, чтобы сделать этот курс.

Справочное

Парочка деталей про 6-НДФЛ (одна из них оказалась настолько спорной, что клерки разожгли жаркую дискуссию в комментариях):

Опять недели

Налоговики опять трясут компании по самозанятым: всюду им мерещатся враги (зачеркнуто) подмена трудовых отношений.

«Ночной бухгалтер»

За 6 декабря: Компании должны просить у поставщиков паспорта гендиров

За 7 декабря: Бизнес будет по другому указывать ОКВЭДы. А отслеживать все будет ФНС

За 8 декабря: Предпринимателей без адвокатов доводят на допросах в налоговой до седых волос

За 9 декабря: Срочно всем бухгалтерам: сдавать отчетность будет проще

За 10 декабря: Бизнес обвинил бухгалтеров в том, что они молча терпят абсурд налоговиков

«Утренний бухгалтер»

За 6 декабря: Расчет по страховым взносам надо сдавать по новой форме

За 7 декабря: За 2021 год в справках к 6-НДФЛ надо указывать новые коды доходов и вычетов

За 8 декабря: Пенсии в следующем году вырастут больше, чем планировалось

За 9 декабря: Со следующего года надо будет сдавать новую форму 6-НДФЛ

За 10 декабря: Росстат грозится штрафами за просроченную отчетность

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