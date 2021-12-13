Налоговики опять трясут компании по самозанятым, сдачу отчетности упростили, пенсии повысят. Как прошла неделя на «Клерке»

Чем ближе к Новому году, тем больше надежд, что именно там, в 2022 всех ждет счастливое будущее. Вон и пенсии обещают повысить, и сдачу отчетности бухгалтерам упростить.
Темы недели
Власти решили учесть высокую инфляцию при индексации пенсий на следующий год: Минтруд подготовил проект, как именно это надо сделать.
А еще взялись за наведение порядка в ОКВЭДах. Теперь их надо будет указывать по-новому, а следить за всем — кто бы сомневался — будет ФНС.
Бухгалтерам станет легче сдавать отчетность: появился вариант сдать ее через сайт ФНС, например.
Не забудьте недели
Не пропустите срок подачи заявления на патент, если хотите работать на ПСН с 1 января.
Курс недели
Очень советуем наш новый курс повышения квалификации по налоговым проверкам: налоговики жестят все больше, а значит, и новый год надо встречать во всеоружии против них. Тем более, что мы собрали команду профи, чтобы сделать этот курс.
Справочное
Парочка деталей про 6-НДФЛ (одна из них оказалась настолько спорной, что клерки разожгли жаркую дискуссию в комментариях):
- новые коды доходов и вычетов будут в справках к 6-НДФЛ;
- если зарплату за последний месяц не успели выплатить до конца квартала, ее нельзя указывать в 6-НДФЛ.
Опять недели
Налоговики опять трясут компании по самозанятым: всюду им мерещатся враги (зачеркнуто) подмена трудовых отношений.
«Ночной бухгалтер»
За 6 декабря: Компании должны просить у поставщиков паспорта гендиров
За 7 декабря: Бизнес будет по другому указывать ОКВЭДы. А отслеживать все будет ФНС
За 8 декабря: Предпринимателей без адвокатов доводят на допросах в налоговой до седых волос
За 9 декабря: Срочно всем бухгалтерам: сдавать отчетность будет проще
За 10 декабря: Бизнес обвинил бухгалтеров в том, что они молча терпят абсурд налоговиков
«Утренний бухгалтер»
За 6 декабря: Расчет по страховым взносам надо сдавать по новой форме
За 7 декабря: За 2021 год в справках к 6-НДФЛ надо указывать новые коды доходов и вычетов
За 8 декабря: Пенсии в следующем году вырастут больше, чем планировалось
За 9 декабря: Со следующего года надо будет сдавать новую форму 6-НДФЛ
За 10 декабря: Росстат грозится штрафами за просроченную отчетность
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