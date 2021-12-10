«Утренний бухгалтер». Росстат грозится штрафами за просроченную отчетность

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Бухгалтеры делятся беспокойством: Росстат грозится штрафами за просроченную отчетность, но пока реальных прецедентов нет.

Для отзыва нотариальной доверенности сделают специальный реестр. Правда, заинтересованное лицо никто не уведомит об этом, сам должен ходить в этот реестр и проверять.

Мелких взяточников надо сажать, а не освобождать от ответственности с уплатой штрафа. И не допускать более работать чиновниками, считает генпрокурор.

Налоговики советуют ИП на УСН направлять уведомление о льготе по налогу на имущество после окончания налогового периода. Но не настаивают.

Рассказываем про новый курс повышения квалификации на «Клерке» и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

На чем горят владельцы бизнеса при обращении с наличкой? Как с 1 января 2022 года налоговики будут выявлять незаконные перечисления безнала? Получите видеообзор от эксперта по налогам Владимира Турова «Как ФНС будет выявлять незаконные безнальные платежи с 1 января 2022 года» и узнайте: как подарить подарки сотрудникам с минимальными страховыми и НДФЛ;

как правильно подобрать схему оптимизации налогов;

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Новости

Если хотите реанимировать брошенную компанию, готовьтесь к штрафам

Отменить обычную доверенность с 29 декабря будет просто

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Как заполнить СЗВ-ТД, когда временный перевод стал постоянным: таблица

Когда главбуху грозит субсидиарка за неуплаченные налоги? Бесплатный вебинар уже завтра

Перевозчик попал на полмиллиона из-за пассажира-антимасочника

Получить уведомление на уплату имущественных налогов можно по почте, электронно и при личном визите

Как налоговики собираются кошмарить бизнес в 2022 году? Расскажем завтра на бесплатном вебинаре

За просрочку отчетов в статистику грозят штрафами в 20-30 тыс. руб.

Криптовалюту предложили конфисковывать

Имущественный вычет за квартиру в новостройке дадут с даты акта

Мелких взяточников предлагают сажать вместо штрафов

Налоговики будут сами считать налог на имущество организаций по кадастровой стоимости за 2022 год

Люди ждут повышения зарплаты в 2022 году

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Съем жилья в командировке не облагается НДФЛ и взносами. Но нужны документы

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Нелепые требования налоговиков возмущают предпринимателей, но бухгалтеры им не удивляются

Лайфхак от бухгалтеров, когда требуют копию паспорта: перечеркните ее

Как налоговики сообщат ИП, что хотят его исключить из ЕГРИП

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События

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета: проекция на 2022 год

Дата проведения: 17 декабря, пятница

Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)

Дата проведения: 16 декабря, четверг

Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)

Дата проведения: 16 декабря, четверг

Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)

Дата проведения: 16 декабря, четверг

Топ самых частых ошибок бухгалтера: как исправлять

Дата проведения: 16 декабря, четверг

Как подписывать кадровые документы онлайн? Удаленка с комфортом

Дата проведения: 16 декабря, четверг

Проактивные выплаты: как работать бухгалтеру?

Дата проведения: 16 декабря, четверг

Налоговые последствия Нового года

Дата проведения: 16 декабря, четверг

«Изменения в трудовом законодательстве, ЭДО и расчетах с сотрудниками в 2022 году»

Дата проведения: 16 декабря, четверг

Деловой вечер. Глобальные тренды для бизнеса в 2022-23 гг.: налоговые, финансовые и нефинансовые аспекты

Дата проведения: 15 декабря, среда

Статьи

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С 2021 года благодаря Федеральному закону от 08.12.2020 № 407-ФЗ у дистанционной работы появилось несколько разновидностей — постоянная, временная двух видов, а также экстренная дистанционная (удаленная) работа. Об этих формах расскажем в материале.

— Как оценить эффективность работы отдела закупок?

Бизнес обычно ведёт два основных вида деятельности: закупочную и сбытовую. Поговорим о первой.

— Как назвать свой бизнес правильно?

В статье разберемся, насколько бизнес принадлежит его собственникам, поскольку в судебной практике часто встречаются случаи нарушения создаваемым бизнесом прав ранее зарегистрированного бизнеса. С каждым годом количество исков о запрете использования фирменного наименования, возражений против регистрации товарного знака и взыскании убытков или компенсации за такое использование, становится больше.

🔒 Бухгалтерам надо представлять пояснения по транспортному налогу в новые сроки

Если не согласны с начислением транспортного налога, есть возможность это исправить. Налоговая даёт 20 дней на представление пояснений и документов.

— «Ночной бухгалтер». Срочно всем бухгалтерам: сдавать отчетность будет проще

Головной боли у бухгалтеров поубавится: с 2022 года сдавать отчетность надо будет по новым правилам.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-01-10/93335 от 18.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Съем жилья в командировке не облагается НДФЛ и взносами. Но нужны документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/93368 от 18.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Имущественный вычет за квартиру в новостройке дадут с даты акта

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/7869@ от 30.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Получить уведомление на уплату имущественных налогов можно по почте, электронно и при личном визите

Пенсионный фонд РФ: Письмо № ЕК-08-24/22639 от 04.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как заполнить СЗВ-ТД, когда временный перевод стал постоянным: таблица

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/7821@ от 29.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики советуют ИП на УСН не торопиться с освобождением от налога на имущество

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