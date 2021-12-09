«Утренний бухгалтер». Со следующего года надо будет сдавать новую форму 6-НДФЛ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Годовую 6-НДФЛ еще нужно сдавать по старой форме, а уже с отчета за 1 квартал 2022 года будет применяться новый бланк.

Свежее разъяснение от налоговиков. Если вы не выплатили сотрудникам зарплаты за последний месяц квартала, ее нельзя указывать в 6-НДФЛ.

Для внесения изменений в ЕГРЮЛ надо писать заявление по форме Р13014: ее обновили, берите на заметку.

Никогда такого не было и вот опять: у налоговиков сломалась программа и они опять требуют от упрощенцев декларации по НДС.

Рассказываем все, что надо знать про субсидиарную ответственность бухгалтеру и директору в 2022 году — и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Что выбрать: самозанятый ИП или ИП на УСН? Как успешно стартовать в бизнесе? Все для начинающих предпринимателей обсудим на бесплатном вебинаре от Тинькофф. Разберемся: что такое налог на профессиональный доход и когда выгодно работать на такой системе;

чем отличаются возможности самозанятого физлица и ИП на НПД;

отличия НПД от УСН: в каком случае подойдет упрощенка, а когда лучше быть самозанятым ИП;

как зарегистрировать ИП на НПД: сложный и простой способы. Встречаемся 9 декабря в 12:00 мск. Подробнее тут

Новости

События

Практикум на конкретных примерах «Новые ФСБУ — правила применения»

Дата проведения: 15 декабря, среда

Презентация CIMA (комплексный ситуационный экзамен)

Дата проведения: 14 декабря, вторник

К чему налоговики придираются в договорах?

Дата проведения: 14 декабря, вторник

Годовая бухгалтерская отчетность: что знать и в чем не ошибиться

Дата проведения: 14 декабря, вторник

Э/ре-волюция работы с документами: от бумаги и рутины до AI и конструкторов

Дата проведения: 14 декабря, вторник

Основные тренды в налогообложении и бухучете 2021-2022 гг.

Дата проведения: 14 декабря, вторник

Налоговые проверки-2022: как защититься

Дата проведения: 13 декабря, понедельник

ФСБУ 25/2018 и 6/2020: все самое важное для бухгалтера

Дата проведения: 13 декабря, понедельник

Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2021 г. Новые ФСБУ и учетная политика на 2022 г.

Дата проведения: 13 декабря, понедельник

Налоговый учёт у застройщика

Дата проведения: 13 декабря, понедельник

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/16428@ от 25.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Невыплаченную зарплату за последний месяц квартала нельзя указывать в 6-НДФЛ

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