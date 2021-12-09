«Утренний бухгалтер». Со следующего года надо будет сдавать новую форму 6-НДФЛ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Годовую 6-НДФЛ еще нужно сдавать по старой форме, а уже с отчета за 1 квартал 2022 года будет применяться новый бланк.
Свежее разъяснение от налоговиков. Если вы не выплатили сотрудникам зарплаты за последний месяц квартала, ее нельзя указывать в 6-НДФЛ.
Для внесения изменений в ЕГРЮЛ надо писать заявление по форме Р13014: ее обновили, берите на заметку.
Никогда такого не было и вот опять: у налоговиков сломалась программа и они опять требуют от упрощенцев декларации по НДС.
Рассказываем все, что надо знать про субсидиарную ответственность бухгалтеру и директору в 2022 году — и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Что выбрать: самозанятый ИП или ИП на УСН?
Как успешно стартовать в бизнесе? Все для начинающих предпринимателей обсудим на бесплатном вебинаре от Тинькофф.
Разберемся:
- что такое налог на профессиональный доход и когда выгодно работать на такой системе;
- чем отличаются возможности самозанятого физлица и ИП на НПД;
- отличия НПД от УСН: в каком случае подойдет упрощенка, а когда лучше быть самозанятым ИП;
- как зарегистрировать ИП на НПД: сложный и простой способы.
Встречаемся 9 декабря в 12:00 мск.
Новости
- Налоговики требуют от бизнеса документы, которых не существует
- Запретили ликвидировать ГСК без движений по счету
- Вкладчики лопнувших банков будут оформлять возврат своих денег через Госуслуги
- Получать свои пенсионные накопления люди будут ежемесячно в течение 22 лет
- Когда главбуху грозит субсидиарка за неуплаченные налоги? Бесплатный вебинар
- В Санкт-Петербурге розница с залами более 50 м2 с 2022 года не сможет применять ПСН
- Налоговиков наградили за реестр ЗАГС
- Если в нулевом РСВ нет кода НР, субсидию не дадут
- Аферист хотел заработать на людях 3 млн, а в итоге получит срок
- Высокие ставки по ипотеке снизят стоимость жилья. Но для покупателей ничего не изменится
- О самом важном, что изменится в кадрах в 2022 году, расскажем завтра на бесплатном вебинаре
- Невыплаченную зарплату за последний месяц квартала нельзя указывать в 6-НДФЛ
- Штрафовать за отсутствие масок будут просто по фотографиям
- Если компания использует землю не по назначению, за нее будет повышенный налог
- В «Клерк.Консультациях» появился новый эксперт по уголовному праву
- В 2022 году будет новая форма 6-НДФЛ
- До 2024 года продлили заморозку накопительной пенсии
- Иностранцы не могут удаленно зарегистрировать бизнес в России
- Отменят справки о составе семьи, потому что никто не хочет выдавать их людям
- Налоговики требуют декларации по НДС от упрощенцев. Некоторым блокируют счета
- Изменили форму заявления для внесения изменений в ЕГРЮЛ
- Инвесторы рассказали, чего ждут от 2022 года
- С 2022 года бухотчетность надо сдавать по новым правилам
- Мишустин рассказал, что экономика растет и пенсии с пособиями платят вовремя
- Почему уже никому не интересен бухгалтер-расчетчик
События
Практикум на конкретных примерах «Новые ФСБУ — правила применения»
Дата проведения: 15 декабря, среда
Презентация CIMA (комплексный ситуационный экзамен)
Дата проведения: 14 декабря, вторник
К чему налоговики придираются в договорах?
Дата проведения: 14 декабря, вторник
Годовая бухгалтерская отчетность: что знать и в чем не ошибиться
Дата проведения: 14 декабря, вторник
Э/ре-волюция работы с документами: от бумаги и рутины до AI и конструкторов
Дата проведения: 14 декабря, вторник
Основные тренды в налогообложении и бухучете 2021-2022 гг.
Дата проведения: 14 декабря, вторник
Налоговые проверки-2022: как защититься
Дата проведения: 13 декабря, понедельник
ФСБУ 25/2018 и 6/2020: все самое важное для бухгалтера
Дата проведения: 13 декабря, понедельник
Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2021 г. Новые ФСБУ и учетная политика на 2022 г.
Дата проведения: 13 декабря, понедельник
Дата проведения: 13 декабря, понедельник
Статьи
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- Краткий обзор новостей о налогах за ноябрь 2021 (Юзвак Максим)
- Налоговая вызывает сотрудников на допрос — как подготовить свидетелей? (BGP Litigation)
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- Можно ли выплатить зарплату в выходной день? (КАМИН)
- Налоги и бухучет в 2022 году: что ждет бизнесменов совсем скоро (URVISTA)
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/16428@ от 25.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Невыплаченную зарплату за последний месяц квартала нельзя указывать в 6-НДФЛ
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К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!
Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.
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В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер»(смотрите здесь).