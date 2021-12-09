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«Утренний бухгалтер». Со следующего года надо будет сдавать новую форму 6-НДФЛ

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Годовую 6-НДФЛ еще нужно сдавать по старой форме, а уже с отчета за 1 квартал 2022 года будет применяться новый бланк.

Свежее разъяснение от налоговиков. Если вы не выплатили сотрудникам зарплаты за последний месяц квартала, ее нельзя указывать в 6-НДФЛ.

Для внесения изменений в ЕГРЮЛ надо писать заявление по форме Р13014: ее обновили, берите на заметку.

Никогда такого не было и вот опять: у налоговиков сломалась программа и они опять требуют от упрощенцев декларации по НДС.

Рассказываем все, что надо знать про субсидиарную ответственность бухгалтеру и директору в 2022 году — и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Что выбрать: самозанятый ИП или ИП на УСН?

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