«Утренний бухгалтер». За 2021 год в справках к 6-НДФЛ надо указывать новые коды доходов и вычетов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В справках к 6-НДФЛ за 2021 год надо указывать новые коды доходов и вычетов (для бывшей 2-НДФЛ). Они действуют с 9 ноября 2021 года.

Адвокат рассказал, как правильно отвечать на незаконные требования налоговиков. Берите на заметку.

Со следующего года будут электронные больничные. Чтобы работать с ними без проблем, не забудьте заключить с ФСС соглашение об обмене данными.

Налоговики продолжают трясти компании насчет работы с самозанятыми. Бухгалтеры делятся новыми историями.

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В июле стала обязательной система прослеживаемости товаров — не путайте с маркировкой от Честного Знака. 1 января 2022 истекает отсрочка по требованию делать уведомления в ФНС об остатках и уже в январе нужно сдать отчет об операциях с прослеживаемыми товарами. Это обязательно для всех юрлиц и ИП, кто продает и покупает импортные товары, даже для собственных нужд. Как сдать отчет, какая есть ответственность, как заполнять УПД и счета-фактуры, как вести ЭДО — на вебинаре МоегоСклада. Подробности по ссылке

Новости

События

Основные тренды в налогообложении и бухучете 2021-2022 гг.

Дата проведения: 14 декабря, вторник

ФСБУ 25/2018 и 6/2020: все самое важное для бухгалтера

Дата проведения: 13 декабря, понедельник

Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2021 г. Новые ФСБУ и учетная политика на 2022 г.

Дата проведения: 13 декабря, понедельник

Налоговый учёт у застройщика

Дата проведения: 13 декабря, понедельник

Валютное законодательство и валютный контроль в 2021-2022 г.

Дата проведения: 13 декабря, понедельник

Как бухгалтеру взглянуть на учёт по-новому: управленческий учет поможет вырасти в глазах директора

Дата проведения: 10 декабря, пятница

Субсидиарная ответственность по налоговым долгам компаний

Дата проведения: 10 декабря, пятница

Тренды налогового контроля 2021/2022: все для бухгалтера и директора

Дата проведения: 10 декабря, пятница

Расчет заработной платы и кадровое администрирование в 2022 году

Дата проведения: 9 декабря, четверг

Почему сканы по электронной почте — это незаконно? Легальность DociSign в России

Дата проведения: 9 декабря, четверг

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Хотя статус сотрудника на ГПХ отличается от статуса работника по трудовому договору, это не снимает с заказчика обязанности начислять НДФЛ на сумму вознаграждения по ГПХ и сдавать 6-НДФЛ. Есть некоторые нюансы отражения в 6-НДФЛ доходов таких сотрудников, о которых мы расскажем в статье.

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Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/92493 от 16.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Принять к вычету НДС по кассовому чеку нельзя

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