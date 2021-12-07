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«Утренний бухгалтер». За 2021 год в справках к 6-НДФЛ надо указывать новые коды доходов и вычетов

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В справках к 6-НДФЛ за 2021 год надо указывать новые коды доходов и вычетов (для бывшей 2-НДФЛ). Они действуют с 9 ноября 2021 года.

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