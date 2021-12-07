«Утренний бухгалтер». За 2021 год в справках к 6-НДФЛ надо указывать новые коды доходов и вычетов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
В справках к 6-НДФЛ за 2021 год надо указывать новые коды доходов и вычетов (для бывшей 2-НДФЛ). Они действуют с 9 ноября 2021 года.
Адвокат рассказал, как правильно отвечать на незаконные требования налоговиков. Берите на заметку.
Со следующего года будут электронные больничные. Чтобы работать с ними без проблем, не забудьте заключить с ФСС соглашение об обмене данными.
Налоговики продолжают трясти компании насчет работы с самозанятыми. Бухгалтеры делятся новыми историями.
Не пропустите вебинар о том, как поднять прибыль и привести в порядок финансы бизнеса в 2022 году: он уже сегодня! Вебинар бесплатный, можно присоединиться в процессе.
В июле стала обязательной система прослеживаемости товаров — не путайте с маркировкой от Честного Знака. 1 января 2022 истекает отсрочка по требованию делать уведомления в ФНС об остатках и уже в январе нужно сдать отчет об операциях с прослеживаемыми товарами.
Это обязательно для всех юрлиц и ИП, кто продает и покупает импортные товары, даже для собственных нужд.
Как сдать отчет, какая есть ответственность, как заполнять УПД и счета-фактуры, как вести ЭДО — на вебинаре МоегоСклада.
Новости
- Инспекторы очень хотят, чтобы самозанятые работали по трудовому догвоору
- В справках к 6-НДФЛ за 2021 год надо указывать новые коды доходов и вычетов
- У некоторых организаций до сих пор в ЕГРЮЛ нет кодов ОКВЭД
- До 17 декабря надо подать заявление на новый патент
- Принять к вычету НДС по кассовому чеку нельзя
- Деньги, которые украли телефонные мошенники, банки будут возвращать. Но не всегда полностью
- Бухгалтерам очень нужен управленческий учет. Расскажем на бесплатном вебинаре
- Комиссии за пользование СБП малому бизнесу будут компенсировать до 1 июля 2022 года
- Выгоднее всего для малого бизнеса оказался общепит
- Как компании не остаться без денег на ровном месте? Расскажем на бесплатном вебинаре
- Каждая вторая налоговая проверка проходит с участием полицейских
- Как малому бизнесу разобраться с обязательной маркировкой? Бесплатный вебинар завтра
- В Крыму повысили ставку по ПСН, но сохранили льготные ставки по УСН
- Для работы с электронными больничными не забудьте заключить соглашение с ФСС об обмене данными
- Революция в ОКВЭДах: компаниям и ИП нужно будет указывать их по-новому
- На незаконные требования налоговиков не нужно ничего присылать. Но ответить нужно
- В форуме для бухгалтеров «Клерк» появилась система чатов
- Где ставку по УСН «доходы» снизили до 1 %
- Бухгалтеры обсуждают, кого слушать, если директор и учредитель дают им противоположные задачи?
- Какие нарушения находят налоговики при проверках по УСН
- Правила для вахтовиков по карантину в обсервации продлили на 2022 год
- Скоро появятся специальные банковские вклады для бедных?
- ИП попал на полмиллиона рублей из-за несуществующей красной икры
- Обратиться в ПФР за пенсионными накоплениями можно будет электронно
События
Основные тренды в налогообложении и бухучете 2021-2022 гг.
Дата проведения: 14 декабря, вторник
ФСБУ 25/2018 и 6/2020: все самое важное для бухгалтера
Дата проведения: 13 декабря, понедельник
Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2021 г. Новые ФСБУ и учетная политика на 2022 г.
Дата проведения: 13 декабря, понедельник
Дата проведения: 13 декабря, понедельник
Валютное законодательство и валютный контроль в 2021-2022 г.
Дата проведения: 13 декабря, понедельник
Как бухгалтеру взглянуть на учёт по-новому: управленческий учет поможет вырасти в глазах директора
Дата проведения: 10 декабря, пятница
Субсидиарная ответственность по налоговым долгам компаний
Дата проведения: 10 декабря, пятница
Тренды налогового контроля 2021/2022: все для бухгалтера и директора
Дата проведения: 10 декабря, пятница
Расчет заработной платы и кадровое администрирование в 2022 году
Дата проведения: 9 декабря, четверг
Почему сканы по электронной почте — это незаконно? Легальность DociSign в России
Дата проведения: 9 декабря, четверг
Статьи
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Ее надо будет сдавать, начиная с отчетности за 1 квартал 2021 года.
— Как отражать договоры ГПХ в 6-НДФЛ
Хотя статус сотрудника на ГПХ отличается от статуса работника по трудовому договору, это не снимает с заказчика обязанности начислять НДФЛ на сумму вознаграждения по ГПХ и сдавать 6-НДФЛ. Есть некоторые нюансы отражения в 6-НДФЛ доходов таких сотрудников, о которых мы расскажем в статье.
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Право пользования активом оценивается по фактической стоимости и амортизируется.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/92493 от 16.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Принять к вычету НДС по кассовому чеку нельзя
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