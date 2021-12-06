«Утренний бухгалтер». Расчет по страховым взносам надо сдавать по новой форме

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

ФНС утвердила новую форму РСВ. Заполнять ее надо будет, начиная с отчетности за 1 квартал 2022 года.

Работающим пенсионерам не индексируют пенсию. Они подписывают петицию о том, чтобы их зарплаты хотя бы освободили от НДФЛ и взносов.

Забирайте на заметку важные нюансы о заполнении трудовых книжек после того, как приказ о приеме на работу сделали необязательным документом.

С 1 октября 2022 года поменяется форма справки о состоянии расчетов по налогам и сборам. Будет единый бланк для организаций и физлиц.

Бухгалтеры все еще путаются в кривых разъяснениях налоговиков по субсидиям за нерабочие дни. Посмотрите, может быть, и вы с этим уже столкнулись.

15 декабря на «Клерке» стартует курс по управленческому учету. Официальное повышение квалификации на 120 часов с занесением в госреестр. Все онлайн: видео-лекции, тесты, встречи с преподавателями, закрытый чат. Только этому потоку в подарок неограниченные консультации экспертов «Клерка» на месяц (по любым темам!). На потоке осталось меньше 20 мест, успевайте.

Новости

События

Валютное законодательство и валютный контроль в 2021-2022 г.

Дата проведения: 13 декабря, понедельник

Как бухгалтеру взглянуть на учёт по-новому: управленческий учет поможет вырасти в глазах директора

Дата проведения: 10 декабря, пятница

Субсидиарная ответственность по налоговым долгам компаний

Дата проведения: 10 декабря, пятница

Тренды налогового контроля 2021/2022: все для бухгалтера и директора

Дата проведения: 10 декабря, пятница

Расчет заработной платы и кадровое администрирование в 2022 году

Дата проведения: 9 декабря, четверг

Почему сканы по электронной почте — это незаконно? Легальность DociSign в России

Дата проведения: 9 декабря, четверг

Бизнес, Деньги, Кассовый разрыв

Дата проведения: 9 декабря, четверг

Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов

Дата проведения: 9 декабря, четверг

Топ кадровых изменений на 2022 год

Дата проведения: 9 декабря, четверг

Основные изменения в трудовом законодательстве. Закон об электронном документообороте. Принят новый закон от 22.11.2021!

Дата проведения: 9 декабря, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Готов список организаций для вычета по НДФЛ за спорт

Скорее ищите там свой спортивный зал или студию.

— Что важно знать бухгалтеру про унифицированную форму № ТОРГ-15

ТОРГ-15 — акт, необходимый для оформления возникших по разным причинам порчи, боя, лома товарно-материальных ценностей (ТМЦ). При этом поврежденные ТМЦ, как правило, уцениваются или списываются. О том, как правильно оформить этот документ, поговорим в статье.

— Детские выплаты по уходу за ребенком до 3 лет в 2022 году: кому положены, в каком размере

Пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста в 2020 году претерпело изменения. Узнайте, кому и в каком размере положены выплаты на детей до 3 лет.

— Стресс, диабет, «офисный синдром»: чем опасна сидячая работа

В локдаун многие перешли на удаленку, и активность снизилась еще больше. Мы в целом мало двигаемся — и на работе, и из-за отдыха за вечерним просмотром сериалов. Исследования показывают, что такой образ жизни может навредить нашему здоровью не меньше, чем курение. Рассказываем, в чем опасность сидячей работы и как сгладить негативные последствия.

— Не приняли на работу — возместите моральный вред

Неважно, кто в вашей организации занимается кадровыми вопросами — бухгалтер или кадровик. В работе с вакансиями есть много тонкостей, которые порой могут довести даже до суда.

— Как изменятся налоги для малого бизнеса в 2022 году?

Краткий обзор поправок в НК, которые важно учитывать в работе со следующего года.

🔒 Как оплачивать работу в новогодние каникулы

Впереди новогодние каникулы — праздничные и выходные дни. Но не все будут отдыхать, кому-то придется и работать.

— Ремонт ОС и новые ФСБУ: что важно знать бухгалтеру

Вступающие в силу с отчетности за 2022 год ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» вносят много нового в порядок отражения в регистрах бухучета процесса приобретения (создания) и последующей эксплуатации основных средств.

— «Ночной бухгалтер». Платите низкие зарплаты? Налоговики настучат на вас в ГИТ

Налоговая научилась находить у компаний низкие зарплаты и передавать данные про это в госинспекцию труда. А еще вычисляют тех, кто задерживает выплаты.

🔒 Особенности вычета за обучение: что изменилось за последнее время и что нет

Бывают случаи, когда платил не тот, кто учится. Да еще и не за близкого родственника. Разобрались, в каких ситуациях налоговая не подтвердит вычет, и какие новые разъяснения появились в последнее время.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/91345 от 12.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый не может сдавать имущество в аренду своему работодателю

Минфин РФ: Письмо № 03-12-09/92807 от 17.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Временно пребывающий иностранец не может стать ИП

Минфин РФ: Письмо № БС-4-11/16206@ от 19.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При выплате купона по облигациям брокер удерживает НДФЛ

Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-10634 от 10.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Коммерческие фирмы могут устанавливать любые зарплаты. Главное, чтобы не меньше МРОТ

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/91904 от 15.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Когда доплату сотрудникам за профмастерство можно включить в расходы

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