«Утренний бухгалтер». Расчет по страховым взносам надо сдавать по новой форме

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
ФНС утвердила новую форму РСВ. Заполнять ее надо будет, начиная с отчетности за 1 квартал 2022 года.
Работающим пенсионерам не индексируют пенсию. Они подписывают петицию о том, чтобы их зарплаты хотя бы освободили от НДФЛ и взносов.
Забирайте на заметку важные нюансы о заполнении трудовых книжек после того, как приказ о приеме на работу сделали необязательным документом.
С 1 октября 2022 года поменяется форма справки о состоянии расчетов по налогам и сборам. Будет единый бланк для организаций и физлиц.
Бухгалтеры все еще путаются в кривых разъяснениях налоговиков по субсидиям за нерабочие дни. Посмотрите, может быть, и вы с этим уже столкнулись.
15 декабря на «Клерке» стартует курс по управленческому учету. Официальное повышение квалификации на 120 часов с занесением в госреестр. Все онлайн: видео-лекции, тесты, встречи с преподавателями, закрытый чат.
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Валютное законодательство и валютный контроль в 2021-2022 г.
Дата проведения: 13 декабря, понедельник
Как бухгалтеру взглянуть на учёт по-новому: управленческий учет поможет вырасти в глазах директора
Дата проведения: 10 декабря, пятница
Субсидиарная ответственность по налоговым долгам компаний
Дата проведения: 10 декабря, пятница
Тренды налогового контроля 2021/2022: все для бухгалтера и директора
Дата проведения: 10 декабря, пятница
Расчет заработной платы и кадровое администрирование в 2022 году
Дата проведения: 9 декабря, четверг
Почему сканы по электронной почте — это незаконно? Легальность DociSign в России
Дата проведения: 9 декабря, четверг
Бизнес, Деньги, Кассовый разрыв
Дата проведения: 9 декабря, четверг
Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов
Дата проведения: 9 декабря, четверг
Топ кадровых изменений на 2022 год
Дата проведения: 9 декабря, четверг
Основные изменения в трудовом законодательстве. Закон об электронном документообороте. Принят новый закон от 22.11.2021!
Дата проведения: 9 декабря, четверг
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/91345 от 12.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый не может сдавать имущество в аренду своему работодателю
Минфин РФ: Письмо № 03-12-09/92807 от 17.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Временно пребывающий иностранец не может стать ИП
Минфин РФ: Письмо № БС-4-11/16206@ от 19.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При выплате купона по облигациям брокер удерживает НДФЛ
Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-10634 от 10.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Коммерческие фирмы могут устанавливать любые зарплаты. Главное, чтобы не меньше МРОТ
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/91904 от 15.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Когда доплату сотрудникам за профмастерство можно включить в расходы
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