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«Утренний бухгалтер». Расчет по страховым взносам надо сдавать по новой форме

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

ФНС утвердила новую форму РСВ. Заполнять ее надо будет, начиная с отчетности за 1 квартал 2022 года.

Работающим пенсионерам не индексируют пенсию. Они подписывают петицию о том, чтобы их зарплаты хотя бы освободили от НДФЛ и взносов.

Забирайте на заметку важные нюансы о заполнении трудовых книжек после того, как приказ о приеме на работу сделали необязательным документом.

С 1 октября 2022 года поменяется форма справки о состоянии расчетов по налогам и сборам. Будет единый бланк для организаций и физлиц.

Бухгалтеры все еще путаются в кривых разъяснениях налоговиков по субсидиям за нерабочие дни. Посмотрите, может быть, и вы с этим уже столкнулись.

15 декабря на «Клерке» стартует курс по управленческому учету. Официальное повышение квалификации на 120 часов с занесением в госреестр. Все онлайн: видео-лекции, тесты, встречи с преподавателями, закрытый чат.

Только этому потоку в подарок неограниченные консультации экспертов «Клерка» на месяц (по любым темам!).

На потоке осталось меньше 20 мест, успевайте.

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Дата проведения: 9 декабря, четверг

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Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/91345 от 12.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый не может сдавать имущество в аренду своему работодателю

Минфин РФ: Письмо № 03-12-09/92807 от 17.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Временно пребывающий иностранец не может стать ИП

Минфин РФ: Письмо № БС-4-11/16206@ от 19.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При выплате купона по облигациям брокер удерживает НДФЛ

Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-10634 от 10.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Коммерческие фирмы могут устанавливать любые зарплаты. Главное, чтобы не меньше МРОТ

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/91904 от 15.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Когда доплату сотрудникам за профмастерство можно включить в расходы

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ВНИМАНИЕ!

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