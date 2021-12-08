«Утренний бухгалтер». Пенсии в следующем году вырастут больше, чем планировалось

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В стране высокая инфляция и Минтруд решил компенсировать это пенсионерам. Если предложения Минтруда примут, то пенсии в 2022 году вырастут больше, чем на 5,9%.

Власти решили сократить перечень случаев, когда при торговле на рынках можно не применять онлайн-кассу.

Срок действия ПЦР-теста официально сократили. Теперь он актуален не 72 часа, а всего 48.

Важный момент с заполнением ИП счетов-фактур: возьмите себе на заметку.

Налоговики находят все больше способов кошмарить бизнес и особенно отрываются на предпринимателях, которые приходят на допросы без адвокатов.

😱 Директора стали требовать от бухгалтеров управленческий учет: знаний бухучета и налогов теперь недостаточно, чтобы остаться в профессии. Проходите наш курс повышения квалификации по управленческому учету. Первый поток уже стартовал, но у нас просят еще: в группе не хватило мест. Поэтому сразу объявляем второй поток, он стартанет 15 декабря. Пока места есть, присоединяйтесь к потоку.

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Новости

События

Практикум на конкретных примерах «Новые ФСБУ – правила применения»

Дата проведения: 15 декабря, среда

Презентация CIMA (комплексный ситуационный экзамен)

Дата проведения: 14 декабря, вторник

К чему налоговики придираются в договорах?

Дата проведения: 14 декабря, вторник

Годовая бухгалтерская отчетность: что знать и в чем не ошибиться

Дата проведения: 14 декабря, вторник

Э/ре-волюция работы с документами: от бумаги и рутины до AI и конструкторов

Дата проведения: 14 декабря, вторник

Основные тренды в налогообложении и бухучете 2021-2022 гг.

Дата проведения: 14 декабря, вторник

Налоговые проверки-2022: как защититься

Дата проведения: 13 декабря, понедельник

ФСБУ 25/2018 и 6/2020: все самое важное для бухгалтера

Дата проведения: 13 декабря, понедельник

Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2021 г. Новые ФСБУ и учетная политика на 2022 г.

Дата проведения: 13 декабря, понедельник

Налоговый учёт у застройщика

Дата проведения: 13 декабря, понедельник

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🔒 Как перестать платить транспортный налог за разбитую машину

Что делать, чтобы не платить транспортный налог по автомобилю, который попал в аварию и не подлежит восстановлению? Разберем подробно.

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Речь о бывших справках 2-НДФЛ.

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Переплата НДФЛ может возникнуть по различным причинам. Например, бухгалтер излишне удержал налог с сотрудника или ошибочно перечислил деньги по реквизитам НДФЛ, в то время как они налогом не являлись.

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В статье расскажем, каких сотрудников нельзя отправить домой, можно ли ввести принудительную удаленку и что делать с теми, кто остался трудиться в офисе или на производстве, если речь о коронавирусных ограничениях.

— Как заполнить декларацию по УСН после перехода на повышенную ставку

Компании на УСН получили в 2021 году право применять этот спецрежим, если их доходы превысят 150 млн рублей, но не превзойдут планку в 200 млн рублей. Но при условии, что для расчета налога нужно применять повышенную налоговую ставку.

🔒 Покупатель требует дубликат кассового чека. Прав ли он?

Покупатель потерял бумажный кассовый чек и требует выдать ему дубликат. Разберемся, есть ли обязанность его выдавать.

— Замена двери в офисе: как списать затраты?

Расходы, связанные с заменой двери, первоначальную стоимость здания не увеличивают.

— Досрочное погашение ипотеки: как выгоднее рассчитаться с банком

В 2021 г. средний срок обременения по ипотеке в России составляет от 18 до 21 года (в зависимости от региона). И эти показатели продолжают расти. При этом многие заемщики не ждут так долго, чтобы рассчитаться с кредитными обязательствами, — закрывают кредит заранее.

— Изменения по охране труда с 2022 года

С начала 2021 года в законах по охране труда появилось много нового. В общей сложности, ввели 48 новых правил по охране труда, положение о проведении медицинских осмотров, порядок комплектования аптечек первой помощи и многое другое. Сделали краткий обзор основных изменений, которые надо знать работодателям с 2022 года.

— «Ночной бухгалтер». Бизнес будет по другому указывать ОКВЭДы. А отслеживать все будет ФНС

Бардак в ОКВЭДах уже не раз подводил бизнес в ответственные моменты. Неужели порядок все-таки наведут?

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/92695 от 17.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Налог с продажи нежилой недвижимости зависит от того, как ее использовали

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/92466 от 16.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости В строке 2 счета-фактуры ИП надо указывать ФИО

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 16-17/170044@ от 16.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики рассказали, какой доход помешает перейти на УСН с 2022 года

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/92433 от 16.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Даже если самозанятый сдавал квартиру в аренду, при продаже может не быть НДФЛ

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